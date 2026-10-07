Sergio Hurtado, portavoz del Sindicato de Inquilinas: "Maricarmen está en un estado de salud muy precario"

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LO ESENCIAL Las claves El Sindicato de Inquilinas asegura que Maricarmen, de 87 años, permanece ingresada en el Hospital Gregorio Marañón con un estado de salud delicado tras su desahucio. La octogenaria continúa en planta y sometiéndose a pruebas, mientras sus representantes piden respeto para su privacidad y la de su familia. Un acuerdo entre Urbagestión, sus representantes y el Ayuntamiento permitirá a Maricarmen regresar a su vivienda de Retiro cuando reciba el alta médica. El nuevo contrato será de ocho años, con un alquiler cercano a 500 euros mensuales, equivalente al 30% de sus ingresos netos.

"Desde que se produjo el desahucio está en un estado de salud muy precario y esperamos que se pueda recuperar y pronto vuelva a su casa". Así lo ha dado a conocer Sergio Hurtado, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en declaraciones a los medios este miércoles en los juzgados con motivo de la audiencia previa a Alquiler Seguro a causa del cobro indebido de honorarios.

A la pregunta realizada por EL ESPAÑOL, Hurtado ha informado de que Maricarmen sigue ingresada en el Hospital Gregorio Marañón. La mujer de 87 años ingresó en el hospital madrileño cuando fue desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante décadas.

Su estado de salud se mantiene delicado. Hace unos días otra portavoz del Sindicato, Alicia del Río, también ha explicado que la octogenaria se encuentra en planta, donde continúa sometiéndose a pruebas. "Su salud está realmente complicada", ha señalado, al tiempo que ha pedido respeto por su privacidad y la de su familia.

La semana pasada Maricarmen recibió la noticia de que podrá regresar a la vivienda del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda una vez reciba el alta médica.

El acuerdo alcanzado entre Urbagestión, los representantes de la octogenaria y el Ayuntamiento de Madrid permite que vuelva a residir en el inmueble del distrito de Retiro, donde lleva viviendo desde que tenía 16 años.

La solución se enmarca en un plan de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y contempla un nuevo contrato de ocho años, con una renta de alrededor de 500 euros, equivalente al 30% de sus ingresos netos y una cantidad similar a la que abonaba antes del desahucio.

La noticia del acuerdo para regresar a casa fue trasladada a Maricarmen mientras permanecía ingresada. Según su primo, Maricarmen se alegró y se emocionó al saber que podrá volver a su casa. Sin embargo, sus representantes han advertido de que el proceso vivido durante los últimos meses ha supuesto un fuerte impacto en ella.

Ahora, la prioridad es su recuperación. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan que el regreso a la vivienda no será inmediato y esperan que pueda recibir el alta cuando su estado de salud lo permita. "Desde que se produjo el desahucio, Maricarmen está en un estado de salud muy precario", ha insistido el portavoz del Sindicato de Inquilinas, Sergio Hurtado.