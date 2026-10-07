La proeza de Bárbara Burgos, mejor oftalmóloga de España con 33 años: profesora, tutora y autora de 177 publicaciones

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LO ESENCIAL Las claves La oftalmóloga Bárbara Burgos Blasco, de 33 años y especialista del Hospital Clínico San Carlos, recibe el premio Arruga 2026 como mejor oftalmóloga joven de España. La Sociedad Española de Oftalmología distingue su trayectoria asistencial, docente e investigadora, durante su congreso celebrado en Palma de Mallorca. Burgos trabaja en la Unidad de Superficie e Inflamación Ocular, referencia nacional para reconstrucción compleja de la superficie ocular, y se especializó en córnea y cirugía refractiva en Vancouver. Es tutora y docente universitaria, ha publicado 177 artículos científicos, participado en 30 capítulos de libros y presentado unas 165 comunicaciones en congresos.

La doctora Bárbara Burgos Blasco, oftalmóloga del Hospital público Clínico San Carlos, de la Comunidad de Madrid, ha obtenido el premio 'Arruga' 2026, que le acredita como mejor oftalmóloga joven de España (menor de 40 años) con tan solo 33 años. Este galardón le ha sido concedido por la Sociedad Española de Oftalmología por su carrera y trayectoria profesional y científica, en el marco del congreso que esta entidad ha celebrado recientemente en Palma de Mallorca.

El premio Hermenegildo Arruga es uno de los máximos reconocimientos que concede esta sociedad científica para reconocer la trayectoria profesional de jóvenes oftalmólogos españoles considerando un amplio baremo de méritos como la actividad asistencial, docente e investigadora, así como la formación europea y las titulaciones, así como la actividad investigadora en la que se incluyen publicaciones científicas de alto impacto, comunicaciones a congresos, participación en libros de la especialidad de oftalmología o en proyectos oficiales.

Este premio “no es solo un reconocimiento individual, sino que es también un homenaje a todos los profesionales con los que he compartido camino”, ha manifestado la oftalmóloga del Hospital Clínico San Carlos, Bárbara Burgos al recibir el galardón. “Detrás hay muchas horas de trabajo –prosigue- investigación, pacientes, compañeros y maestros que han contribuido a llegar hasta aquí. Ningún logro en medicina es completamente individual".

Amplia trayectoria

Bárbara Burgos es especialista de la Unidad de Superficie e Inflamación Ocular del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos, unidad de referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR) para la reconstrucción compleja de la superficie ocular. Se formó como oftalmóloga en este hospital de la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid y posteriormente se especializó en córnea y cirugía refractiva por la Universidad de British Columbia, en Vancouver, Canadá.

En su vertiente docente es tutora de residentes, colaboradora docente de la Universidad Complutense de Madrid y directora de tesis doctorales y trabajos de fin de máster. Es autora de 177 publicaciones en revistas científicas con factor de impacto, y autora o co-autora de 30 capítulos de libros de difusión nacional e internacional, además de haber sido ponente en múltiples cursos y jornadas científicas de su especialidad presentando en torno a 165 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales.

Como investigadora, ha participado en proyectos de investigación nacional FIS y ensayos clínicos. Es revisora de numerosas revistas internacionales y ha recibido varios premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria profesional, como el Premio a la Excelencia para Residentes del Hospital Clínico San Carlos, el Premio a Mejor Residente del Área quirúrgica del Colegio de Médicos de Madrid, el Premio Fernando Martínez Sanz, el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Complutense y múltiples reconocimientos de sociedades científicas por sus comunicaciones en congresos científicos.

Clínico San Carlos

Cabe destacar que desde que este prestigioso premio fue instaurado en 1947, el Clínico San Carlos es el hospital español que más galardones Arruga ha recibido, con ocho oftalmólogos reconocidos como los mejores de España menores de 40 años, seis de los cuales permanecen en activo en el Servicio de Oftalmología de este hospital público madrileño.

Recibir el Premio Arruga “representa un enorme orgullo, pero también una responsabilidad porque es un reconocimiento que lleva el nombre de una figura fundamental de la oftalmología española y supone para mí una satisfacción enorme. Pero también un estímulo para seguir creciendo profesionalmente”, añade Bárbara Burgos, quien concluye afirmando que “el hecho de que otros oftalmólogos del Clínico San Carlos hayan recibido anteriormente este reconocimiento hace que sea todavía más especial".