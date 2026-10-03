Sara Sanromán, joven de la generación Z: "Si has vuelto a casa de tus padres, no es un fracaso. Eres afortunada"

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LO ESENCIAL Las claves Sara Sanromán relata en TikTok su vuelta a casa de sus padres tras años independizada y pide normalizar esta situación. La joven defiende que regresar al hogar familiar no es un fracaso, sino una oportunidad de recibir apoyo cuando es necesario. El encarecimiento de la compra y el alquiler, junto a salarios bajos, dificulta la emancipación de muchos jóvenes en España. La falta de empleo, una ruptura, el aumento del alquiler o la necesidad de ahorrar son algunas causas del regreso al hogar familiar.

El aumento del coste de vida está afectando a gran parte de la población. Los elevados costes en la vivienda, tanto en la compra como en el alquiler, dejan, especialmente a los jóvenes, en una situación muy complicada, con muchos de ellos teniendo que volver a la casa de sus padres tras independizarse.

Este es el caso de Sara Sanromán (@lasanroman), una joven que ha expuesto en su cuenta de TikTok cómo está llevando haber vuelto a casa de sus padres después de llevar años independizada.

"Quería normalizar esta situación y decirte que no es ningún fracaso recalcular tu dirección y dejarte ayudar por los tuyos", exponía la joven en sus redes sociales.

El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal obstáculo para los jóvenes españoles, debido a la combinación de unos salarios insuficientes y a un mercado inmobiliario con un crecimiento exponencial en sus precios, especialmente en las grandes ciudades del país.

Para muchos jóvenes con salarios bajos en sus primeros empleos, poder permitirse una vivienda les resulta imposible, lo que ha provocado que cada vez más jóvenes se vean obligados a volver a vivir con sus padres.

"Si como yo has vuelto a casa de tus padres, tienes que saber que eres una persona afortunada, aunque aún no lo veas, porque tienes un lugar al volver si es necesario", comentaba la usuaria con más optimismo.

El regreso al hogar familiar puede deberse a distintas cuestiones, ya sea la falta de empleo, una ruptura amorosa, el aumento del alquiler o la necesidad de ahorro para poder afrontar otros gastos.

La historia de Sara es un ejemplo más de que independizarse en España no siempre supone seguir un camino de una sola dirección. "Recalcular tu dirección y dejarte ayudar por los tuyos", como expone Sara, no es ningún fracaso o fin de trayecto.