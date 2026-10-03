Los acampados de Sol van del "¿dónde está el Gobierno progresista?" a atacar a PP y Vox: "Gobiernan para los rentistas"

El sindicato mantendrá la acampada y las movilizaciones, llama a la huelga general y convoca una manifestación este sábado con final en Cibeles.

Las protestas nacieron para frenar el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, que finalmente logró un acuerdo para regresar a su casa.

Cientos de personas convocadas por el Sindicato de Inquilinas rodearon el Congreso y cargaron contra la derecha y el Gobierno por la política de vivienda.

El Congreso derogó los dos decretos de vivienda impulsados tras las movilizaciones por Maricarmen, con los votos en contra de Junts, PP y Vox.

El Congreso de los Diputados este viernes ha votado los dos reales decretos de vivienda. Los llamados decretos 'Maricarmen' que el Consejo de Ministros había aprobado hace unos días como reacción a las movilizaciones por parte del Sindicato de Inquilinas.

Fuera, el sindicato había convocado a rodear el Congreso mientras se estaba celebrando el pleno extraordinario. Cientos de personas -muchos de los acampados en la Puerta del Sol a causa de las protestas- se movilizaron en una concentración a las puertas del Palacio de las Cortes.

Todos miraban sus teléfonos móviles, siguiendo lo que ocurría dentro de la cámara, absortos en la decisión que supondría que habrían logrado hacer realidad sus peticiones.

Sin embargo, los votos en contra de Junts, PP y Vox, los tres partidos con ideología de derechas, han sido los decisivos para que se derogaran ambos decretos.

Ha sido la gota que ha colmado el vaso de unas movilizaciones que comenzaron, simplemente, intentando frenar el desahucio de una mujer de 87 años.

"¿Dónde está el gobierno progresista?"; "Abascal, hijo de p***"; "Ayuso y Almeida, iros a la mierda". Esos son solo algunos de los gritos que se podían escuchar a la salida del Congreso de parte de los manifestantes.

"Lo que estamos viendo es algo que desde el Sindicato de Inquilinas llevamos mucho tiempo sabiendo. España tiene un Congreso secuestrado por los rentistas y por los fondos buitre. Por una derecha que vota sin miedo en contra de los intereses de los propios votantes, cuando sus votantes están de acuerdo en que se intervenga el mercado. Han confirmado que gobiernan y votan por los rentistas. Para que un grupo se enriquezca a costa de las mayorías", ha empezado Valeria Racu, portavoz del sindicato, en declaraciones a los medios.

Manifestantes durante la concentración de este viernes a las puertas del Congreso de los Diputados durante el pleno extraordinario para la votación de los decretos de vivienda. Cristina Villarino

"Tenemos a una ultraderecha que dice que los culpables son los inmigrantes, los trans, los jubilados...", ha añadido, cargando también contra la izquierda que "no ha sido capaz de avanzar en derechos y solventar los problemas de este país".

"Esto es un circo y no queremos aguantar más este circo. Si no hay políticos que gobiernen para la gente, se acabó el tiempo de los políticos, pero no los tiempos de la política. La política está en la calle", ha expresado.

De un desahucio a un decreto

Si rebobinamos hasta el comienzo de esta historia, nos encontramos con la figura de Maricarmen. ¿Quién iba a decir que el caso de una mujer de 87 años conseguiría que llegaran dos decretos a debatirse y votarse en el Congreso?

Fue el pasado 23 de septiembre, cuando estaba programado el desahucio de Maricarmen Abascal, tras años de batalla legal con los propietarios de su vivienda, la empresa Urbagestión.

Decenas de personas acamparon frente al edificio de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, e intentaron hacer presión para que no la desalojaran. Figuras del ámbito político y artístico, como la política Irene Montero, la comunicadora Inés Hernand o las cantantes Rozalén y Ana Belén, se integraron entre los asistentes para apoyar la causa.

Sin embargo, ahí no acabó la cosa. El sábado de esa misma semana, el Sindicato de Inquilinas -al frente de las movilizaciones desde el principio- convocó una manifestación pidiendo novedades: la aprobación del decreto 'Maricarmen'.

Cientos de personas durante la acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Eduardo Parra / Europa Press

Pedían, entre otras cosas, alquileres más bajos, frenar los desahucios, la "expropiación a los fondos buitre" y los contratos indefinidos de las rentas.

La concentración derivó en una acampada en la Puerta del Sol la noche del sábado. Empezó con una veintena de tiendas de campaña, a las que se empezaron a unir otras tantas hasta llegar a ocupar casi toda la totalidad de la plaza con más de mil.

Así, la última semana la escalada de descontento ha ido en aumento, con pintadas, pancartas, gritos y panfletos contra dirigentes como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Pese a haber conseguido el objetivo inicial: finalmente, la empresa propietaria y los representantes de Maricarmen llegaron a un acuerdo con la mediación de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) -dependiente del Ayuntamiento de Madrid- para que la octogenaria pudiera volver a su casa en condiciones parecidas a las que ya tenía.

Ha sido una "chispa" que "ha prendido en Sol estos días", como lo ha calificado otra de las portavoces del sindicato, Alicia del Río, este viernes.

La situación, por otra parte, está afectando tanto al Gobierno regional como al Ayuntamiento de Madrid. Ayuso, tras pedir a la Delegación del Gobierno que desalojara la plaza en reiteradas ocasiones, acabó acudiendo a los tribunales, presentando un recurso contencioso-administrativo contra la Delegación.

El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, aseguró en este sentido el pasado miércoles en una rueda de prensa que la acampada estaba afectando a la actividad de la zona y al funcionamiento de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica y Bien de Interés Cultural (BIC).

Según García Martín, se han producido actos vandálicos contra el edificio y se ha visto comprometido el acceso de ciudadanos a los comercios y el funcionamiento de la propia sede de la Comunidad.

Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid han retirado a primera hora de la mañana de este jueves los carteles y accesorios que los acampados en la Puerta del Sol habían puesto a la estatua del Oso y el Madroño. J.J.Guillen EFE

También Almeida ha denunciado "vandalismo" a elementos como el Oso y el Madroño, la estatua más representativa de la ciudad que forma parte de Sol.

"No considero que sea una manifestación pacífica una que vandaliza un Bien de Interés Cultural como es el Oso y el Madroño. Vandaliza y no lo respeta, además de que en la peana de ese monumento hay una pintada que dice 'Ayuso, cuidado'. Esto es lo que está pasando ahora mismo en la Puerta del Sol", ha declarado el alcalde estos días, posteriormente al vallado de la estatua.

"Estamos viendo que en las manifestaciones hay carteles en los que se ven las cabezas de Almeida y de Ayuso clavadas en palos y en un ataúd", reconoció también en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz. "Ya está bien de hacer ver que esto es una manifestación pacífica".

Otro de los conflictos fue el miércoles durante un homenaje planteado desde la Comunidad de Madrid en honor a Ceuta, justo cuando se cumplían dos meses del comienzo de la "invasión" de la ciudad autónoma.

Los acampados proyectaron la imagen de Ayuso en Sol. Cedida

El gobierno de Ayuso había preparado una proyección de los colores de la bandera de Ceuta en la fachada de la Real Casa Real de Correos, mientras la plaza de Sol continuaba con su acampada instalada.

Pese a que la reivindicación se hizo sin música ni nada que pudiese estorbar las protestas a pie de calle, los manifestantes cargaron contra Ayuso y Almeida durante la proyección.

Con otro proyector, lanzaron contra la fachada de la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid una imagen con la cara de Ayuso tachada y la frase "Ayuso y Almeida, iros a la mierda".

Y mensajes parecidos se gritaron de nuevo a las puertas del Ayuntamiento este jueves, durante la cacerolada convocada por el sindicato, a la que acudieron menos de 2000 personas, según la Delegación del Gobierno.

Ahora llaman a la huelga general. Tal y como han afirmado las portavoces tras conocerse la derogación de los decretos, la acampada y las protestas "continúan". Este sábado se realizará una manifestación que saldrá desde diferentes puntos de la ciudad en cuatro columnas y confluirá en Cibeles.