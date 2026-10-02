El Sindicato de Inquilinas llama a la "huelga general" tras el no de Junts a los decretos: "Los diputados nos traicionan"

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LO ESENCIAL Las claves El Sindicato de Inquilinas de Madrid llama a la huelga general tras el anuncio de Junts de votar contra los dos decretos sobre vivienda. Su portavoz, Alicia del Río, acusa a los diputados de "traicionar" a la ciudadanía y critica un Parlamento que, a su juicio, protege la especulación. Cientos de manifestantes se concentran junto al Congreso para exigir la aprobación de los decretos, con un amplio dispositivo policial y cortes de calles. El colectivo, que considera las medidas insuficientes pero necesarias, anuncia 50 manifestaciones en todo el país para el día siguiente.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid sigue llamando a la huelga general. Lo ha vuelto a hacer este viernes, horas después de que Junts anunciara que votará en contra de los dos decretos sobre vivienda que este viernes se debaten en el Congreso de los Diputados.

"Los diputados nos han traicionado. Solo hay un camino, que es la huelga general", ha afirmado la portavoz del colectivo, Alicia del Río, a los medios en Puerta del Sol, momentos antes de que empezara la marcha de manifestantes hacia la Carrera de San Jerónimo.

La jornada ha estado marcada por la máxima expectación en la Cámara Baja. Cientos de manifestantes convocados por el Sindicato acuden a las inmediaciones para presionar a los grupos parlamentarios y exigir que salgan adelante ambos decretos. La Policía Nacional ha blindado el Congreso y ha cortado varias calles colindantes para contener la protesta.

Policía Nacional, este viernes en los alrededores del Congreso. Cristina Villarino Europa Press

Del Río ha situado en el centro de su discurso la dimensión humana del asunto: "Para que no nos pase lo que le ha pasado a Maricarmen", ha dicho en alusión al desahucio de esta vecina, cuya actuación policial investiga la Delegación del Gobierno. La portavoz ha asegurado que la norma "avanzaba en derecho a la salud, educación y a la vida, y se va a tumbar".

La representante del Sindicato ha cargado con dureza contra la Cámara. "Estamos ante un Parlamento rentista que defiende la especulación por encima de la vida", ha sostenido, y ha advertido de que "se distancia de su pueblo".

A su juicio, existe una brecha evidente "entre lo que se pide y lo que se va a votar". Para respaldar esta tesis, Del Río ha apelado a las encuestas: "Hemos visto los sondeos que confirman que hay una gran mayoría social", ha explicado.

Según ha señalado, más de la mitad de los votantes de todos los partidos del país están a favor de medidas contundentes que pasen por reducir el lucro de los rentistas. "No se está haciendo caso a la sociedad", ha lamentado.

Movilización sostenida

Frente a este escenario, la portavoz ha asegurado que el Sindicato no tiene otra opción que mantener la presión en la calle. "No nos queda otra que seguir organizando este descontento y llevarlo adelante para traducirlo en mejoras legislativas reales", ha indicado.

La convocatoria llega en pleno pulso entre el movimiento por la vivienda y las fuerzas parlamentarias. Preguntada por la acampada instalada en la Puerta del Sol, Del Río ha evitado pronunciarse sobre los próximos pasos, pero sí ha anunciado que para mañana hay 50 manifestaciones convocadas en todo el país.

Mientras tanto, el Congreso afronta una votación que se anticipa adversa para el Gobierno tras el anuncio de Junts. El resultado definirá si los decretos sobre vivienda, que el Sindicato considera ya insuficientes pero necesarios, salen adelante o se quedan por el camino, y si el movimiento de inquilinas da un paso más hacia la huelga general que reclama.

Aunque los manifestantes acudían a reclamar la aprobación de los decretos, el Sindicato no esconde que considera insuficientes los textos sobre la mesa. Los activistas los califican de "migajas" frente a la magnitud del problema de la vivienda.

Aun así, defienden que su aprobación habría supuesto un primer avance que ahora, según denuncian, se va a frustrar por el voto contrario de Junts, anunciado la noche del jueves.