Manifestantes del Sindicato de Inquilinas esta mañana en el Congreso de los Diputados durante el pleno extraordinario para la votación de los decretos de vivienda. Cristina Villarino

El Sindicato de Inquilinas desmiente a TVE y seguirá acampado en Sol: "Caminamos hacia la huelga general"

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LO ESENCIAL Las claves El Sindicato de Inquilinas desmiente que vaya a levantar este sábado la acampada de la Puerta del Sol y asegura que continuará. La organización mantiene el acto de este viernes en Sol y convoca una manifestación el sábado que confluirá en Cibeles. Las portavoces vinculan la protesta con una futura huelga general tras la derogación en el Congreso de los dos decretos de vivienda. Los manifestantes reclaman rebajar los alquileres un 50%, expropiar viviendas a fondos buitre y establecer contratos de renta indefinidos.

El Sindicato de Inquilinas ha desmentido las informaciones que ha dado Televisión Española (TVE) este viernes sobre el levantamiento de la acampada que desde hace una semana ocupa la Puerta del Sol.

Durante la votación de los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados durante el pleno extraordinario celebrado este viernes, Televisión Española ha comunicado que el sindicato había informado sobre su intención de dejar la acampada este mismo sábado.

Sin embargo, el sindicato ha enviado un comunicado a los medios de comunicación asegurando que desmentían esta noticia. "No confirmamos la levantada de la acampada", han afirmado.

Así, tras conocerse el resultado de la votación, que ha terminado con la derogación de ambos decretos aprobados por el Consejo de Ministros este martes, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha expresado en declaraciones a los medios que "toda la chispa que ha prendido en Sol estos días" que llevan acampados "continúa".

"Pero no continúa solo en Sol. También en cada barrio, en cada centro de trabajo, en cada centro de salud, en cada colegio... Porque allí donde hay vida, donde se organizan las personas y donde se está sufriendo el malestar de la vivienda, es donde tenemos que tener los esfuerzos puestos para organizar a la gente", ha añadido.

Además, han confirmado el acto convocado para las 20.00 horas en la Puerta del Sol este mismo viernes y la manifestación de las 12.00 horas del sábado 3 de octubre. En ella emplazarán a ir a la huelga general.

"Caminamos hacia la huelga general", ha asegurado la portavoz. "Ese malestar que no hace más que crecer con decisiones como las que hemos visto hoy en el Congreso debe ser canalizado. Y la traducción no puede ser otra que una herramienta histórica de la clase trabajadora".

Asimismo, ha expresado que dicha acampada de Sol "continúa extendiéndose a otros barrios de Madrid".

"No sabemos lo que ha decidido Sánchez; sí lo que ha decidido la calle. Lo que decimos es que este Gobierno no tiene sentido. Tenemos reuniones con las organizaciones sindicales y la manifestación mañana. La acampada va más allá del Sindicato de Inquilinas. Es un poder popular imparable. La acampada seguirá".

Uno de los panfletos repartidos por el Sindicato de Inquilinas durante la cacerolada de este jueves frente al Ayuntamiento de Madrid. I.G.

Además, la también portavoz del sindicato, Valeria Racu, ha opinado sobre la votación que ha derogado que el Congreso "está secuestrado por los rentistas y por los fondos buitre". "Han confirmado que sí, que gobiernan y votan para los rentistas. Para que un grupo se enriquezca a costa de las mayorías".

"Tenemos unas izquierdas capaces de avanzar en derechos y solventar los problemas de este país. Y tenemos a una ultraderecha que dice que los culpables son los inmigrantes, los trans, los jubilados... Esto es un circo y no queremos aguantar más este circo. Si no hay políticos que gobiernen para la gente, se acabó el tiempo de los políticos, pero no los tiempos de la política. La política está en la calle", ha concluido.

La manifestación

Este sábado, cuatro columnas recorrerán Madrid desde la Glorieta de Emilio Castelar, Atocha -desde donde saldrá el Sindicato de Inquilinas-, Hospital de La Princesa y Plaza de España para confluir en Cibeles.

"De eso hablamos cuando hablamos de huelga general. De llevar la fuerza que hemos construido estos días mucho más lejos. De dejar de resistir caso por caso y pasar a disputar colectivamente las condiciones en las que vivimos", se puede leer en uno de los folletos repartidos durante estos días por el sindicato.

Tras la derogación de los decretos, los manifestantes continuarán pidiendo asuntos como la bajada de los alquileres un 50%, la "expropiación a fondos buitre" y los contratos indefinidos en las rentas.