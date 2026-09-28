Educa PHAROS presenta su Barómetro 2026, elaborado a partir de más de 64.000 matrículas y 2.800 cursos, para analizar cómo están evolucionando las necesidades de formación de las organizaciones.

Las empresas multiplican sus necesidades de formación: el 70% de las matrículas se reparte ya entre 500 cursos diferentes

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Las claves Generado con IA El 70% de las matrículas en formación empresarial se reparte ya entre 500 cursos diferentes, reflejando una demanda muy diversificada. Las empresas mantienen tres grandes agendas formativas simultáneas: cumplimiento normativo, desarrollo de soft skills y productividad digital. La digitalización y la automatización no sustituyen a las habilidades humanas; la demanda de soft skills sigue creciendo junto a la tecnológica. La ciberseguridad y la inteligencia artificial amplían su presencia en los planes formativos, llegando a todos los perfiles y áreas dentro de las empresas.

Las empresas se enfrentan a una agenda de formación cada vez más amplia, fragmentada y difícil de resolver mediante modelos basados en unos pocos cursos comunes para toda la organización. Cumplimiento normativo, habilidades humanas, inteligencia artificial, ciberseguridad, herramientas digitales y conocimiento técnico especializado conviven hoy dentro de los planes de capacitación de las compañías.

Esta es una de las principales conclusiones del Barómetro Educa PHAROS 2026, presentado hoy en Madrid, que analiza 64.426 matrículas registradas entre junio de 2024 y junio de 2026, correspondientes a 2.860 cursos con actividad, 48 áreas de conocimiento y 25 sectores y subsectores productivos.

Los datos muestran una elevada dispersión de la demanda: los diez cursos con mayor número de matrículas representan únicamente el 12,26 % de toda la actividad y son necesarios 500 cursos diferentes para concentrar el 70 % de las matrículas.

El resultado dibuja un cambio significativo para los departamentos de Recursos Humanos y Formación: junto a programas corporativos dirigidos a grandes colectivos, las organizaciones necesitan dar respuesta a necesidades muy concretas que pueden afectar únicamente a determinados equipos o incluso a un solo profesional.

En este sentido, los responsables del área B2B de Structuralia señalan que “durante años, los planes de formación se han construido alrededor de un número limitado de cursos comunes. Los datos muestran que ese modelo ya no es suficiente. Las empresas necesitan formar al mismo tiempo para cumplir, digitalizarse, incorporar nuevas tecnologías, desarrollar capacidades humanas y mantener un conocimiento técnico cada vez más especializado. El reto ya no es elegir qué formar, sino construir modelos capaces de responder a todas esas necesidades de forma simultánea”.

Tres agendas formativas

Una de las principales conclusiones del Barómetro es que las empresas analizadas no están sustituyendo unas competencias por otras. Por el contrario, mantienen tres grandes agendas formativas de forma simultánea: cumplimiento y cultura corporativa, capacidades humanas y productividad digital.

Compliance y Calidad es el área con mayor volumen, con 9.759 matrículas y un 15,15 % del total, seguida por Soft Skills, con 9.023 matrículas y un 14,01 %. Por su parte, el bloque de productividad digital —que integra software, datos, transformación digital, inteligencia artificial y otras capacidades tecnológicas— reúne 13.894 matrículas, equivalentes al 21,57 % de toda la actividad.

Esta convivencia rompe con una lectura lineal de la transformación empresarial en la que las nuevas tecnologías desplazarían progresivamente otras necesidades de capacitación.

La digitalización avanza, pero las empresas continúan formando al mismo tiempo en igualdad, diversidad, prevención del acoso, protección de datos, gestión de personas, comunicación, liderazgo o adaptación al cambio.

Las Soft Skills

Uno de los resultados más significativos es precisamente la posición de las capacidades humanas.

Las Soft Skills ocupan la segunda posición de todo el Barómetro, por delante de cualquier área técnica o de software. Entre los contenidos con mayor presencia aparecen la gestión del tiempo, la comunicación asertiva y empática, la inteligencia emocional, el liderazgo, la cooperación, la negociación y la capacidad de adaptación.

Los datos apuntan así a que la automatización no está reduciendo la relevancia de las habilidades humanas. Al contrario, la incorporación de nuevas herramientas y modelos de trabajo aumenta la necesidad de profesionales capaces de comunicarse, colaborar, aprender, liderar equipos y desenvolverse en contextos de cambio.

No todas las empresas están formando en lo mismo

Las diferencias entre sectores constituyen otro de los grandes hallazgos del informe.

En Construcción e Infraestructuras, que representa el 44,12 % de las matrículas analizadas, Compliance y Soft Skills concentran conjuntamente el 38,53 % de la formación.

La Ingeniería presenta, en cambio, la composición más equilibrada: software, compliance, infraestructuras inteligentes, ingeniería civil, Soft Skills y transformación digital se distribuyen prácticamente al mismo nivel. Además, BIM alcanza aquí su mayor peso, con un 9,48 % de las matrículas del sector.

En Energía, una competencia técnica continúa liderando el ranking: Generación y Transporte de Energía Eléctrica representa el 14,77 % de la formación, mientras que las capacidades relacionadas con redes, alta tensión y subestaciones mantienen una demanda estructural.

Las promotoras y gestoras de infraestructuras de transporte muestran el comportamiento más tecnológico: el bloque digital concentra el 41,7 % de sus matrículas, casi el doble de la media, y la formación relacionada con inteligencia artificial alcanza el 12,31 %. Sus tres cursos más realizados son Inteligencia Artificial, Microsoft Copilot y Power BI.

La IA

La inteligencia artificial continúa ganando presencia en los planes de formación, aunque el Barómetro detecta un cambio cualitativo especialmente relevante. La formación está evolucionando desde cursos generales sobre qué es la IA hacia contenidos vinculados a Microsoft Copilot, ChatGPT, IA generativa, automatización, productividad y apoyo a la toma de decisiones.

El estudio apunta además hacia una progresiva diferenciación de la formación según puesto, área funcional y nivel de responsabilidad, ya que las necesidades de quien utiliza IA para mejorar su productividad son distintas de las de quien desarrolla sistemas, supervisa riesgos o toma decisiones sobre su implantación.

Excel, Power BI y la IA

El Barómetro también pone en juicio la idea de que la llegada de nuevas tecnologías provoca automáticamente la desaparición de las anteriores.

Excel acumula 2.393 matrículas en 21 cursos, mientras que Power BI suma 960 en 11 cursos. Junto a ellas aparecen Office 365, Microsoft Copilot y otros asistentes de inteligencia artificial.

Los resultados reflejan una digitalización construida por capas: las competencias ofimáticas siguen funcionando como base para trabajar con información; las herramientas de analítica permiten avanzar en su tratamiento y visualización; y la inteligencia artificial incorpora posteriormente automatización y asistencia a determinadas tareas.

Por tanto, la transformación digital no se produce mediante un simple relevo de tecnologías, sino mediante la acumulación de nuevas capacidades sobre las ya existentes.

La ciberseguridad

Otro de los cambios más claros se produce en ciberseguridad. La Masterclass de Ciberseguridad para toda la plantilla, con 1.087 matrículas, ocupa la tercera posición del ranking general de cursos y aparece entre las formaciones más realizadas en los cuatro grandes sectores analizados.

En total, las formaciones relacionadas con ciberseguridad suman 1.751 matrículas distribuidas entre 44 cursos.

La principal transformación es quién recibe esa formación. La ciberseguridad deja de dirigirse exclusivamente a departamentos tecnológicos para extenderse al conjunto de los trabajadores, incorporándose progresivamente a la cultura corporativa y a la gestión del riesgo.

Tendencias de futuro 2026-2028

El Barómetro identifica también varias tendencias que pueden marcar la agenda formativa durante los próximos años.

Entre ellas aparecen la alfabetización y gobernanza de la inteligencia artificial por perfiles, una ciberseguridad diferenciada según niveles de responsabilidad, Soft Skills vinculadas a entornos automatizados, compliance recurrente y trazable y modelos de productividad digital que integren herramientas tradicionales, analítica e inteligencia artificial.

En los ámbitos técnicos, el informe señala la evolución hacia la especialización en hidrógeno, la continuidad de redes eléctricas y almacenamiento, el desarrollo de BIM hacia interoperabilidad y gestión integral de activos y la aparición de los centros de datos como una tendencia emergente de especialización en la que convergen ingeniería, construcción, energía y tecnologías digitales.

También se observa una mayor presencia de formatos breves y aplicados, compatibles con la actividad profesional y capaces de responder a necesidades concretas en el momento en que aparecen.