Detienen al hijo de Roberto Fernández, un hombre de 84 años con Alzheimer desaparecido en Torrejón

Roberto Fernández, el desaparecido de 84 años con Alzheimer en la localidad de Torrejón de Ardoz. Cedida / Europa Press

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA La Policía Nacional investiga la desaparición de Roberto Fernández, un hombre de 84 años con Alzheimer, visto por última vez en Torrejón de Ardoz. El hijo de la víctima, un español de 51 años, ha sido detenido en relación con la desaparición, según fuentes policiales. Roberto Fernández desapareció el lunes pasado, supuestamente al salir de casa mientras su hijo dormía, en una zona próxima a la calle Virgen del Pilar. La familia y las Fuerzas de Seguridad solicitan la colaboración ciudadana para recabar información que ayude a localizar al desaparecido.

La Policía Nacional se encuentra investigando la desaparición de Roberto Fernández, un hombre de 84 años con Alzheimer que fue visto por última vez la mañana del lunes pasado, 7 de septiembre, en la localidad de Torrejón de Ardoz.

Por ahora, según confirman fuentes del cuerpo a Madrid Total, hay una persona detenida. Se trata del hijo de la víctima, un español de 51 años, según han publicado varios medios esta mañana y ha adelantado el diario Abc.

La desaparición fue denunciada por su familia ante la Policía Nacional en la Comisaría de Torrejón de Ardoz la pasada semana.

En concreto, según datos facilitados por la familia, el hombre, identificado como Roberto Fernández, fue visto por última vez sobre las 9.30 horas del lunes en la zona de calle Virgen del Pilar del municipio.

El hombre, que padece Alzheimer en fase 2 y en los últimos días se encontraba más despistado y desorientado de lo habitual, según la familia, salió del domicilio mientras su hijo dormía, sin que este se percatara.

La familia, que durante los primeros días participó activamente en la búsqueda junto a amigos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ha solicitado la colaboración ciudadana para facilitar cualquier información que pueda ayudar a localizarlo.