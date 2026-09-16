El colegio de Madrid más buscado de España: fundado en 1991, es un centro educativo concertado, bilingüe y laico

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Las claves Generado con IA El Colegio Alkor de Alcorcón es el centro más buscado de España en Google junto al Colegio Irlandesas Loreto, con unas 9.900 búsquedas mensuales. Siete de los diez colegios más buscados de España están en la Comunidad de Madrid, según un análisis de TusClasesParticulares. En el top 10 destacan otros centros madrileños como Retamar, Stella Maris La Gavia, Alborada, Arturo Soria, Estudio y Miramadrid. El volumen de búsquedas mide el interés online, no la calidad ni la demanda real de plazas en los colegios analizados.

Madrid concentra buena parte de los colegios que más interés despiertan en Google. Siete de los diez centros educativos más buscados de España en 2026 están en la Comunidad de Madrid, según un análisis elaborado por TusClasesParticulares a partir del volumen estimado de búsquedas mensuales relacionadas con colegios españoles.

El centro madrileño que encabeza la clasificación es el Colegio Alkor (concertado, bilingüe y laico), situado en Alcorcón, que comparte el primer puesto nacional con el Colegio Irlandesas Loreto, de Sevilla. Ambos registran unas 9.900 búsquedas mensuales estimadas.

Tras ellos aparece el Colegio Vizcaya, en Zamudio (Bizkaia), con unas 6.600 búsquedas al mes. El cuarto puesto es para otro centro madrileño, el Colegio Retamar, en Pozuelo de Alarcón, con unas 5.400 consultas mensuales. Con el mismo volumen aparece Stella Maris La Gavia, en Madrid.

El siguiente grupo está formado por cuatro centros madrileños que registran alrededor de 4.400 búsquedas mensuales cada uno: el Colegio Alborada, en Alcalá de Henares; el Colegio Arturo Soria y el Colegio Estudio, ambos en Madrid capital; y el Colegio Miramadrid, en Paracuellos de Jarama.

El décimo puesto del listado lo ocupa La Salle Bonanova, en Barcelona, también con unas 4.400 búsquedas mensuales.

En el conjunto de los 50 centros analizados, la Comunidad de Madrid reúne 37 colegios. Entre ellos se encuentran, además de los siete que aparecen en el 'top 10', otros centros que también concentran un volumen elevado de consultas en Google.

Aun así, el estudio advierte de que este dato no permite concluir que las familias madrileñas tengan un mayor interés por buscar colegios que las de otras comunidades.

Fuera de Madrid, además del Colegio Irlandesas Loreto, aparecen otros centros como el Colegio Montaigne Jerez, con unas 4.400 búsquedas mensuales; el Colegio Puertosol de Málaga, con 3.600; y el CEU San Pablo Sevilla, en Bormujos, con 2.900.

También figuran entre los centros con mayor volumen de búsquedas La Salle Bonanova, en Barcelona, con unas 4.400 consultas mensuales, y Salesianos San Juan Bosco, en Valencia, con unas 3.600.

El análisis de TusClasesParticulares mide el interés de búsqueda online, no la calidad de los centros. Por tanto, el volumen de consultas no implica que un colegio sea mejor que otro.

Las búsquedas pueden proceder de familias que están valorando dónde matricular a sus hijos, pero también de alumnos actuales, antiguos estudiantes, profesores, trabajadores u otras personas interesadas en cada centro.

El estudio tampoco permite conocer el motivo concreto de cada búsqueda ni establecer una relación directa entre el volumen de consultas y la demanda de plazas. Se trata, según sus autores, de un indicador de notoriedad e interés online y no de una clasificación basada en resultados académicos, satisfacción de las familias o calidad educativa.