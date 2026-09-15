Dabiz Muñoz, cocinero: "Es uno de mis restaurantes favoritos. Es para disfrutones. Creativo y diferencial"

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Las claves Generado con IA Dabiz Muñoz destaca Ugo Chan como uno de sus restaurantes favoritos, elogiando su creatividad y fusión de cocina japonesa y española. Para comer bien por menos de 20 euros, recomienda Gustoo, un local que fusiona sabores asiáticos, mediterráneos y latinos. Entre los restaurantes que le gustaría probar, menciona OME, especializado en cocina mexicana contemporánea y de autor. Otros favoritos de Muñoz son Na Num, considerado el mejor coreano de Madrid, y Tripea, que mezcla influencias asiáticas, latinas y españolas.

Dabiz Muñoz no sólo es probablemente el mejor chef del mundo, con tres estrellas Michelin, sino que además sienta cátedra con cada una de sus recomendaciones. Y eso es lo que ha hecho en su conservación con Kino Jerez, conocido en redes como El Chico Gastro.

Ambos han hablado de los universos de DiverXO, RavioXO (una estrella Michelin) y StreetXO además del servicio de comida a domicilio GoXo. Pero también de otros muchos restaurantes donde le gusta comer a Dabiz Muñoz.

El mejor restaurante para el chef madrileño es Ugo Chan. “Es complicado decirlo, pero es uno de mis favoritos. Es un restaurante para disfrutones. Muy contemporáneo, creativo, muy personal y diferencial”, reconoce Dabiz Muñoz.

Ugo Chan (Calle de Félix Boix, 6 Chamartín) es un restaurante de comida japonesa de autor con una fuerte personalidad marcada por Hugo Muñoz. Tiene una estrella Michelin.

No hace sushi tradicional, sino que se inspira en Japón para fusionar esos sabores con la típica comida española. El ticket medio es de 200 euros por persona si optas por el menú degustación. Algunos de los platos que explican su comida son las Gyozas de callos a la madrileña con garbanzo frito o la lenteja caviar con torcaz al curry japonés y coco.

Kino de Jerez también le pregunta al chef por el mejor restaurante que ha probado y que cuesta menos de 20 euros. Y Dabiz Muñoz lo tiene claro: Gustoo, de Aldo, “un chico que trabajó con nosotros”, reconoce. “Es un sitio diferente, fresco, con sabor y él es un cocinero con mucho talento”.

Es muy diferente a Ugo Chan. Aldo y su socio Jorge Cal escogen una base (bao, brioche o filloa) y un relleno. Mezcla la comida asiática con la mediterránea y la latina. Algunos de sus platos son brioche de costilla, bao de pollo coreano o filloa de gambón.

Al ser preguntado por cuál le gustaría probar, Dabiz Muñoz se decanta por OME, en la calle Lombía, en Madrid. “A veces no hace falta ir a un sitio para saber que tiene algo diferente”, explica el chef.

En concreto, se trata de un restaurante mexicano con comida contemporánea y de autor, dirigida por Roberto Ortiz Blanco. Su idea es partir de las raíces mexicanas (maíz, chile, cacao, hierbas y fuego) y llevarlas a una cocina mucho más técnica y sofisticada.

Dabiz Muñoz no duda tampoco cuando le preguntan por cuál es el mejor delivery de la capital: GoXO. “Hemos ido redefiniendo tanto las reglas que creo que es el mejor que hay en todo Madrid.

Y para terminar, habla de otros dos restaurantes que están entre sus favoritos. Uno de ellos es Na Num, el que dice que es “el mejor coreano que se ha abierto. Fresco, con sabor, moderno y contemporáneo”. Está en Chueca, en la Calle de la Libertad, y su chef es Lis Ra. Su ticket medio está entre 35-40 euros.

Y el último que recomienda Dabiz Muñoz es Tripea. “Tiene influencias asiáticas y latinas”, explica. Está dentro del Mercado de Vallehermoso y su chef es Roberto Martínez, que mezcla principalmente sabores de Perú y del sudeste asiático con influencias españolas. Tiene un Sol Repsol. Su ticket medio son 60 euros.