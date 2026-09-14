La huella de Manolito Gafotas en el nuevo Carabanchel: gente buscando su casa, el niño de la película ahora "es informático"...

La zona infantil de la Biblioteca Luis Rosales, en Carabanchel Alto, está llena de dibujos y esculturas de Manolito Gafotas. Mar León

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Las claves Generado con IA Manolito Gafotas vuelve a ser tendencia, especialmente en redes sociales, impulsando la curiosidad por Carabanchel y su entorno. Elvira Lindo revela que Daniel Sánchez del Rey, el niño actor que interpretó a Manolito, ahora es informático y dejó la actuación. El personaje sigue siendo muy leído en Carabanchel, con libros recomendados en colegios y eventos dedicados, aunque parte de los jóvenes no lo identifican. El fenómeno de Manolito ha cruzado fronteras y su legado se mantiene vivo con parques, murales y un rincón especial en la biblioteca del barrio.

Manolito Gafotas ha vuelto a ponerse de moda. "Siempre está en los colegios, pero este verano ha sido como un boom", afirma la autora de este best seller infantil Elvira Lindo con sorpresa.

Pero no en las librerías, sino en las redes sociales. "No paran de salir reportajes sobre Manolito, sobre Carabanchel, gente comentándolo...", cuenta la escritora a este diario.

Ella misma no sabe explicar del todo por qué. "Tal vez porque en esta época de incertidumbre hay como una vuelta a la significación de los barrios, a lo que ha sido muy nuestro", reflexiona.

Entre esa nueva ola de curiosidad ha surgido incluso un misterio viral: qué fue de Daniel Sánchez del Rey, el niño que interpretó a Manolito en la gran pantalla. Elvira lo resuelve sin rodeos: "Me llamó y me dijo que ya no era actor, era informático o algo del estilo".

Pero hay dos realidades en Carabanchel Alto, el barrio donde estaba ambientado el libro. Detrás de los homenajes al personaje infantil y parques con su nombre, también hay gente que no conoce a Manolito Gafotas.

Parque Manolito Gafotas. Mar León

"La mayoría son de fuera", cuenta un vecino a este diario frente a la boca de Metro de Carabanchel Alto, refiriéndose a las personas que habitan el barrio. Es el caso de Sonia, originaria de Bolivia, que en los años 90 y principios de los 2000, cuando Lindo fue publicando los libros y fueron best seller, todavía no vivía en el barrio.

"Me sonaba Manolito Gafotas de escucharlo por el barrio, pero no sé quién es. Ahora toda la guardería de mi hija está con El pollo Pepe y cuando yo iba al colegio, en mi país, el libro que más leíamos era 'La niña de sus ojos'", cuenta Sonia.

Y es que han pasado más de 30 años desde que se publicó el primer libro de este personaje. En cambio, desde la Biblioteca Luis Rosales, en Carabanchel Alto, reconocen que Manolito Gafotas sigue siendo de los libros más demandados —"los cogen mucho porque son lecturas recomendadas del colegio del barrio y también muchas personas mayores vienen a leerlo como para recordar su infancia", dice Maite Morata, la directora del centro desde 2010— junto con algunas firmas más actuales como Polican, Futbolísimos, El diario de Greg o libros infantiles escritos por youtubers.

Que hayan pasado más de tres décadas y siga siendo de los más codiciados de la biblioteca del barrio solo significa una cosa para Elvira Lindo: "Es un clásico con el que se ha identificado mucha gente a lo largo de los años. No se venden como las novedades, pero están siempre releyéndose".

Matías, Adrián y Michelle, del barrio, sí conocen a Manolito Gafotas. M. L.

A escasos metros de la biblioteca, Matías, Adrián y Michelle, de entre 16 y 22 años, reaccionan con extrañeza a la pregunta de quién es Manolito Gafotas, como si fuera de cajón. Por supuesto que conocen a Manolito: "Se ha hablado toda la vida en casa", dicen.

Matías recuerda además que en su colegio de Carabanchel Alto les pusieron la película y trabajaron la figura del personaje en clase. "He visto la película y ahora está la gente yendo a buscar la casa de Manolito Gafotas por el barrio", cuenta, señalando lo que él mismo define como la última tendencia entre los jóvenes del barrio.

Esa búsqueda de "la casa" divierte a Elvira Lindo, que insiste en que nunca existió tal cual. "Era todo producto de mi imaginación", explica.

"Yo conocía muy bien los barrios porque también era de barrio. Las descripciones tienen que ver con lo que era la vida de un barrio, no hace falta que sepas el número en concreto", añade. Según la autora, hasta niños llegados desde Francia se han acercado a Carabanchel buscando esa casa.

La otra cara

Por su parte, en Avenida de Carabanchel Alto, un grupo de estudiantes de entre 14 y 18 años, todos de un instituto del barrio, se miran entre ellos cuando se les pregunta por Manolito Gafotas. No tienen ni idea de quién es.

La excepción es uno de ellos, Dada: "Lo conozco por la peli", dice. El resto asegura que, aunque han crecido en Carabanchel, ni ellos ni sus compañeros de clase saben quién es el personaje.

Su legado

En la biblioteca Luis Rosales, su directora pasea por la sala infantil señalando el rastro que ha dejado el personaje: un mural donado por un colegio del barrio, una cabeza de cartón del propio Manolito y un "rincón de Manolito" con todos sus libros.

"Hacemos eventos de Manolito y la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto muchos más. Hicimos una actividad para situar a los personajes en el barrio, el año pasado inauguramos el parque Manolito Gafotas en el barrio y llevamos la cabeza de cartón a la inauguración", cuenta.

El 'rincón de Manolito' de la Biblioteca Luis Rosales. M. L.

"Curiosamente sí se sigue leyendo. Colegios e institutos de la zona lo ponen como lectura recomendada para acercarlos al barrio y vienen a por ellos. También vienen personas mayores pidiéndolo. El libro refleja perfectamente el ambiente de clase obrera que tenía el barrio".

Muchos centros educativos del barrio se suman a esa fiebre, pero no todos. Sin ir más lejos, el colegio Antonio Machado, muy cerca de allí, asegura a este periódico que no hacen nada relacionado con la figura de Manolito Gafotas, a pesar de estar en el mismo barrio que lo vio nacer.

Elvira Lindo, mientras tanto, defiende que el arraigo del personaje va mucho más allá de Carabanchel y que el fenómeno ha cruzado fronteras: "Se leyó mucho en Italia, en Irán, en Japón también", recuerda, y atribuye ese éxito internacional a que "la composición familiar en países del entorno mediterráneo se parece mucho" a la española.

Más de tres décadas después de que Manolito apareciera por primera vez, su parque sigue allí, su rincón en la biblioteca sigue lleno de libros y los niños todavía lo sacan prestado. Aunque otros, los más jóvenes, del mismo barrio, tengan que preguntar quién es.