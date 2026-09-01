El hotel de Robert de Niro llega a Madrid para hacerle la competencia al Four Seasons con su famoso restaurante

Las claves

Las claves Generado con IA Nobu Hotel Madrid, cofundado por Robert De Niro, abre en la calle Alcalá y compite directamente con el Four Seasons, situado a solo 200 metros. Ambos hoteles apuestan por el lujo estadounidense y la alta gastronomía japonesa, pero Nobu destaca por su concepto boutique, diseño contemporáneo y ambiente nocturno. El restaurante Nobu, famoso por sus platos japoneses con influencia peruana, agotó las reservas para su inauguración y ofrecerá recetas icónicas como el bacalao negro al miso y yellowtail jalapeño. La apertura refuerza la posición de Madrid como destino de lujo internacional y convierte a Nobu en un nuevo referente gastronómico y hotelero en la capital.

Madrid se prepara para recibir uno de los proyectos gastronómicos y hoteleros más esperados del año. Nobu Hotel Madrid abrirá sus puertas en pleno centro de la capital, situándose a poco más de 200 metros del ya emblemático Four Seasons Hotel Madrid.

Un desembarco que no solo consolida el eje Alcalá-Canalejas como la milla de oro del gran lujo en la capital, sino que plantea una competencia directa entre dos de los sellos hoteleros estadounidenses más influyentes del planeta.

Ambas firmas comparten mucho más que ubicación geográfica. Tanto Nobu como Four Seasons operan bajo el estándar de marcas norteamericanas de alto reconocimiento global, manejan horquillas de precios elevadas en sus habitaciones y dirigen su propuesta principalmente hacia un viajero internacional de alto poder adquisitivo, con especial peso del mercado estadounidense.

Restaurante de Nobu Hotel Madrid NOBU HOSPITALITY

Además, ambas insignias confían en la gastronomía nipona como ancla de atracción: mientras el Four Seasons alberga en sus instalaciones a ISA, su gastrobar de inspiración asiática, Nobu llega avalado por el peso global de su célebre restaurante japonés.

Dos filosofías para un mismo perfil de viajero

A pesar de competir por la misma tasa de ocupación en la misma acera, la batalla entre ambos establecimientos promete dirimirse en el matiz de sus propuestas:

Four Seasons encarna el lujo institucional, clásico y patrimonial dentro del Centro Canalejas.

encarna el lujo institucional, clásico y patrimonial dentro del Centro Canalejas. Nobu aterriza con un concepto lifestyle y boutique, donde el dinamismo, el diseño contemporáneo y el ambiente nocturno cobran mayor protagonismo.

El interés generado por este modelo de 'lujo de tendencia' ha sido inmediato: las mesas para el día de la inauguración del restaurante de Nobu están completamente agotadas y ya hay lista de espera, según han informado desde el establecimiento a EL ESPAÑOL.

Detrás de este proyecto se encuentran tres nombres de peso internacional: el chef Nobu Matsuhisa, el actor Robert De Niro y el productor Meir Teper. La marca lleva más de tres décadas vinculada a la alta gastronomía y hotelería, con presencia en epicentros globales como Tokio, Londres, Nueva York, Los Ángeles o Dubái.

La apertura del hotel llega en un momento de gran proyección internacional para la ciudad, impulsada por acontecimientos como la llegada de la Fórmula 1 o su creciente influencia en los ámbitos de la moda, el arte y la gastronomía. Nobu Hotel Madrid se convierte en la quinta propiedad de la marca en España y en su primer desembarco en la capital.

Sus restaurantes japoneses han acogido históricamente a personalidades como Tom Cruise, Demi Moore, Kate Moss, David Beckham o Madonna, convirtiéndose en punto de encuentro para referentes de la cultura y el entretenimiento. Ahora, el grupo se ubica en el número 26 de la calle Alcalá con el objetivo de trasladar su particular interpretación de la cocina japonesa, marcada por la influencia peruana.

El sistema de reservas online ya muestra el cartel de completo para el primer día. No obstante, la plataforma continúa abierta para buscar mesa en fechas posteriores, permitiendo elegir tanto entre el comedor principal como el sushi bar, donde los comensales presencian en directo la preparación de sushi y sashimi.

El restaurante contará con vistas a la arquitectura histórica de la calle Alcalá. El interiorismo, firmado por Studio Gronda, sigue una estética minimalista de inspiración japonesa.

Los platos icónicos

La carta combinará algunas de las elaboraciones globales más reconocidas del chef con recetas adaptadas al mercado madrileño:

Yellowtail Jalapeño: Sashimi de jurel cortado en finas lonchas, acompañado de puré de ajo, jalapeño, cilantro y salsa de soja japonesa con cítricos.

Sashimi de jurel cortado en finas lonchas, acompañado de puré de ajo, jalapeño, cilantro y salsa de soja japonesa con cítricos. Bacalao negro al miso: Marinado durante varios días en salsa de miso y horneado hasta conseguir una superficie caramelizada con un interior tierno.

Marinado durante varios días en salsa de miso y horneado hasta conseguir una superficie caramelizada con un interior tierno. Otras claves: Ensalada de sashimi con aderezo Matsuhisa, tempura de gambas de roca con salsa cremosa picante y variedad de sushi.

La recomendación de la casa es pedir al centro para compartir: platos fríos, calientes, sushi y postre.

A diferencia de otras sedes del grupo, el equipo de cocina incorporará productos locales en recetas exclusivas para la capital, empleando materias primas como lubina canaria y atún del Mediterráneo. Esta filosofía se extiende a la bodega, que combinará referencias españolas e internacionales de producción limitada.

El punto álgido del servicio se vivirá en la barra, donde el sushiman ejecuta cada corte y pieza frente al comensal, mostrando la precisión y técnica ceremonial de la marca.

Precios y experiencia

Tomando como referencia otros establecimientos de la cadena, una propuesta basada en sus platos más conocidos arranca desde los 50 euros por persona.

Con esta apertura en la calle Alcalá, Nobu no solo incrementa la oferta gastronómica madrileña, sino que activa una de las rivalidades hoteleras más interesantes del mapa del lujo europeo.