El mapa vecinal de la suciedad en Madrid: fotos anónimas de contenedores desbordados y basura en cada distrito

Las claves

Las claves Generado con IA Vecinos de Madrid han creado la web madridestasucio.es para denunciar la suciedad en las calles subiendo fotos anónimas de contenedores desbordados y basura. Puente de Vallecas, Centro y Usera lideran el 'ranking de la vergüenza', los distritos con más denuncias de suciedad según el nuevo mapa vecinal. La iniciativa, impulsada por Independientes por Madrid, reclama más transparencia y eficacia en la gestión municipal de la limpieza, dado el alto gasto público destinado al servicio. La plataforma exige que los partidos aclaren antes de las elecciones si renovarán el actual contrato de limpieza, abogando por objetivos claros y seguimiento público de la limpieza en cada distrito.

Si hace unas semanas algunos madrileños alzaban la voz contra el calor asfixiante del Metro de Madrid a través de una página web, hoy vuelven a unirse con otro objetivo: dibujar un nuevo mapa, el de la basura en las calles de la capital.

Así ha nacido la web madridestasucio.es, una herramienta con la que los vecinos de los 21 distritos de la capital pueden subir fotos del estado de las calles para denunciar la suciedad que se acumula en algunas de ellas.

"Los avisos por suciedad ya no se tramitan desde las redes sociales de Línea Madrid. Ahora se remite a los vecinos a otros canales, alegando protección de datos. El resultado es menos transparencia: cada aviso queda aislado y la acumulación de suciedad desaparece de la vista pública. Este mapa vuelve a reunir las pruebas, distrito a distrito", aparece en la citada web.

De este modo, el mapa de los distritos se 'tiñe' de color rosa cuantas más fotos han subido los vecinos para completar lo que han bautizado como 'El ranking de la vergüenza', es decir, los distritos más sucios de Madrid.

A la cabeza se encuentra Puente de Vallecas, donde los usuarios han subido cientos de fotos de contenedores desbordados y llenos de bolsas de basura.

En segundo lugar, el Centro, con zonas tan turísticas como la Plaza Mayor o la Gran Vía, con enseres sin recoger y basura desperdigada por el suelo.

Y en tercer puesto el madrileño distrito de Usera, que presenta calles sin baldear y cubos de basura desbordados con restos de residuos en el suelo.

Tras el citado ranking de la vergüenza, en la web hacen una invitación: que cualquier vecino suba una foto del estado de su calle para denunciarlo en caso de que esté sucia.

Se trata de denuncias anónimas que se revisan y se verifican sin incluir ningún tipo de detalle personal. Además, los usuarios pueden conocer la evolución del estado de las calles y si el Ayuntamiento las ha limpiado.

El proyecto

Madridestasucio es una iniciativa de colaboración vecinal creada por Independientes por Madrid, el proyecto municipalista "sin adscripción a bloques políticos estatales" presentado por la exteniente de alcalde madrileña Marta Higueras durante el mandato de Manuela Carmena.

"Queremos hacer algo más que recoger quejas: denunciamos lo que Línea Madrid y el Ayuntamiento de Madrid no están viendo o no están atendiendo y ponemos sobre la mesa una propuesta para que los vecinos puedan hacer visible lo que ocurre en sus calles", han explicado.

Independientes por Madrid ha anunciado su primera propuesta programática en materia de limpieza. "Ni prórroga ni renovación del modelo de contrato actual, que vence el 31 de octubre de 2027", han resumido.

La portavoz del proyecto municipalista, Marta Higueras, ha indicado que el mapa "nace del hartazgo del vecindario y de la constatación de que las quejas individuales no llegan a ninguna parte".

"La limpieza no entiende de bandos. Es el primer servicio municipal y el que todas las personas evaluamos cada mañana al salir de casa", ha sostenido.

La plataforma no aspira a sustituir a la Administración sino a "dejar constancia pública de lo que la Administración no hace". "Esto no es un buzón de sugerencias, es un archivo de pruebas de lo que está pasando en las calles de Madrid", ha subrayado.

Desde Independientes por Madrid han constatado que "se gasta más que nunca y la ciudad está más sucia que nunca" dado que el contrato de limpieza de los espacios públicos "es el más cuantioso de todo el presupuesto municipal".

"Fue adjudicado en 2021 por 1.636.419.788 euros, impuestos incluidos, repartidos en seis lotes, lo que supone en torno a 282 millones de euros anuales y un incremento del 45% respecto al presupuesto de licitación del contrato de 2013.

A ese gasto se ha sumado desde septiembre de 2025 la Tasa de Gestión de Residuos, con un recibo medio estimado por el propio Ayuntamiento en 141 euros por hogar en 2025 y 142,6 euros en 2026, y una recaudación prevista próxima a los 300 millones de euros anuales", han cuantificado.

Higueras ha defendido que la ciudadanía madrileña "paga más que nunca por la limpieza y tiene derecho a preguntarse si ese esfuerzo se refleja realmente en sus calles. Cuando el gasto aumenta, también debe aumentar la exigencia y la transparencia".

"Quien gane las elecciones municipales de mayo de 2027 decidirá, casi sin tiempo de margen, si Madrid mantiene el modelo actual de limpieza hasta el año 2029 o si lo cambia. No es una decisión técnica que se pueda dejar para más adelante, es la primera decisión de fondo del próximo Gobierno de la ciudad y se toma sobre el contrato más caro del presupuesto municipal", ha advertido Higueras.

Por eso, Independientes por Madrid considera "imprescindible que las formaciones que concurran a las elecciones se pronuncien ahora, y no después, sobre si van a prorrogar o no este contrato porque la ciudadanía tiene derecho a saberlo antes de votar".

La plataforma reclama transparencia, con objetivos públicos de limpieza fijados distrito a distrito con seguimiento periódico publicado y comparable; con incidencias localizadas, datos abiertos y tiempos de respuesta verificables por cualquiera y penalizaciones efectivas y aplicadas cuando el servicio no cumpla lo pactado.

"Madrid no necesita resignarse a convivir con la suciedad. Necesita un contrato que se note al salir de casa, no solo en los presupuestos municipales", ha concluido Higueras.