Danny León, el skater de Móstoles que usó el eclipse para hacer el mejor truco de su vida: un salto de película bajo la Luna

Las claves

Las claves Generado con IA Danny León, skater de Móstoles, realizó un espectacular truco de skate durante el eclipse solar del 12 de agosto. La maniobra, con la silueta de León recortada frente al cielo, fue compartida en sus redes sociales como "el truco de mi vida, eclipse mode". El eclipse solar alcanzó una ocultación del 99,95% en Madrid y fue uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Danny León es uno de los skaters españoles más reconocidos, con múltiples victorias en eventos internacionales y considerado referente del deporte urbano.

El eclipse solar que este miércoles convirtió el cielo en uno de los grandes protagonistas del día también dejó imágenes de lo más singulares en la Comunidad de Madrid.

Una de ellas tuvo como protagonista a Danny León, uno de los grandes referentes españoles del skate y vecino de Móstoles, que aprovechó el fenómeno astronómico para realizar uno de sus trucos más especiales.

El skater mostoleño quiso unir dos de sus grandes pasiones en una misma escena: el skate y los retos. Con el eclipse como telón de fondo, León llevó a cabo una maniobra que ha dejado una de las imágenes más llamativas de la jornada, con su silueta recortada frente al cielo durante el fenómeno.

En una publicación en su cuenta de Instagram, publicó: "El truco de mi vida, eclipse mode". No hay 2 sin 3. Primero el Sol, después la Luna y hoy hacemos historia con este eclipse, gracias a todo el equipo por hacer esto posible".

El eclipse solar del 12 de agosto era uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año. España se encontraba dentro de la trayectoria de la franja de totalidad y la Comunidad de Madrid era uno de los puntos desde los que se podía seguir el fenómeno, aunque con diferencias dependiendo de la ubicación. En la capital, por ejemplo, el eclipse alcanzó una ocultación del 99,95% del disco solar.

Para poder contemplar el fenómeno en las mejores condiciones, los lugares elevados y con el horizonte despejado adquirieron especial protagonismo. La propia Comunidad de Madrid contaba con diferentes puntos de observación, entre ellos Puerto de Navacerrada, además de localidades como Buitrago del Lozoya, donde el eclipse llegó a ser total.

En ese contexto, Danny León quiso hacer algo diferente. El deportista de Móstoles, conocido por sus participaciones internacionales y por haber representado a España en los Juegos Olímpicos, aprovechó la expectación generada por el eclipse para dejar una imagen que combina deporte y astronomía.

Danny León

León lleva prácticamente toda su vida sobre un skate. Comenzó a practicar este deporte siendo niño y con apenas 13 años ya había sido fichado por Red Bull, dando sus primeros pasos hacia una carrera profesional que le ha llevado a competir al máximo nivel.

El mostoleño se ha convertido además en uno de los nombres más reconocibles del skate español. Su trayectoria está especialmente ligada a Móstoles, donde ha recibido reconocimientos por sus éxitos deportivos. En 2025 fue distinguido como Mejor Deportista Mostoleño del Año y está considerado uno de los principales skaters españoles a nivel internacional.

Su relación con el skate comenzó mucho antes de que este deporte alcanzara la dimensión olímpica que tiene actualmente. Con los años, León ha ido acumulando triunfos y participaciones en algunos de los principales eventos internacionales. Uno de sus escenarios habituales ha sido O Marisquiño, donde ha conseguido nueve victorias y se convirtió en el rider más laureado del festival hasta 2025.

Ahora, el eclipse ha añadido una imagen más a esa trayectoria. El fenómeno astronómico, que atravesó buena parte del norte de España y pudo contemplarse de forma excepcional desde distintos puntos del país, dejó durante unos minutos un cielo diferente al habitual.

Y entre las fotografías que dejó la jornada aparece la de Danny León, que decidió no limitarse a mirar al cielo. El skater mostoleño convirtió el eclipse en el escenario de uno de sus trucos y consiguió una estampa que difícilmente podía repetirse: una maniobra de skate con uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años como fondo.