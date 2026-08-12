La 'eclipsemanía' desata la locura en Madrid con parques abarrotados y fuertes retenciones en las carreteras

Montaje en el que se aprecia cómo se ha visto el eclipse desde la azotea de EL ESPAÑOL. Rodrigo Mínguez

Las claves

Las claves Generado con IA Miles de madrileños abarrotaron parques y calles para presenciar el eclipse solar total del 12 de agosto. Muchos ciudadanos se desplazaron a la zona norte y la sierra de Madrid para ver el fenómeno en su totalidad. El regreso masivo tras el eclipse provocó fuertes retenciones y cortes de tráfico en carreteras como la A-1, A-2, M-40 y M-601. La DGT desplegó un dispositivo especial de vigilancia ante la previsión de aglomeraciones por la 'eclipsemanía'.

El 12 de agosto pasará a la historia como el día en que Madrid se detuvo por completo y la causa no fue otra pandemia.

A partir de las 20.00 horas de este miércoles, con o sin gafas de protección, miles de madrileños tomaron las calles y los parques para alzar la vista al cielo para presenciar un eclipse solar total que ya es leyenda.

Y como en la capital no se podía ver el eclipse en su totalidad, fueron muchos los que optaron por subir a la zona norte de la Comunidad para presenciarlo al completo.

Parques, prados, azoteas de edificios y zonas elevadas se llenaron de curiosos equipados con gafas de protección para presenciar el fenómeno.

En la capital, el parque del Cerro del Tío Pío en Vallecas, el templo de Debod, el entorno del Palacio Real o el parque Juan Carlos I fueron los lugares de peregrinación preferidos por los madrileños para contemplar el eclipse.

En la región, los pueblos de la zona norte y de la sierra madrileña han sido los elegidos por todos los 'cazadores' de eclipses.

Pero una vez terminado el fenómeno, tocaba hacer el camino de vuelta a casa.

El eclipse desde una azotea de Madrid. Jesús Soler

Por eso, a última hora del miércoles, la avalancha de vehículos por la 'eclipsemanía' dificultó la vuelta en las carreteras madrileñas, con tráfico lento o congestión en la A-1, la A-2, la M-40, la M-45, la M-50 y la M-607, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La afluencia de vehículos hacia la sierra ha sido tal que la DGT tuvo que cortar desde las 18.30 horas tanto la M-601 como la M-604, en Navacerrada y Rascafría, respectivamente.

La Dirección General de Tráfico (DGT) estableció vigilancia especial por el eclipse por los posibles problemas en los accesos, sobre todo, en los movimientos posteriores al fenómeno.

Asimismo, la DGT puso en marcha un dispositivo especial de vigilancia en las principales carreteras del tercio norte de la Comunidad. Concretamente, en los ejes de la A-1 y la M-607; de la A-2 y el corredor del Henares; y de la A-6 y la Sierra de Guadarrama.

En Madrid se señalaron especialmente M-40, M-45 y M-50 como corredores susceptibles de registrar retenciones.

Y ojo, que el de este miércoles ha sido el primero del Trío de Eclipses.

La siguiente cita será dentro de un año, el 2 de agosto de 2027, y ya habrá que esperar hasta el 26 de enero de 2028 para registrar un eclipse anular, aunque en este caso la oscuridad no será total.