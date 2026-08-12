Cristina Pedroche, sobre su infancia en Vallecas: "He tenido que trabajar de camarera desde los 16 años"

Las claves

Las claves Generado con IA Cristina Pedroche creció en Vallecas, en el barrio de Entrevías, en el seno de una familia humilde y trabajadora. Desde los 16 años compaginó sus estudios con trabajos como camarera, dependienta, azafata de imagen y modelo para poder pagarse sus propios caprichos. Su madre trabajaba como limpiadora y su padre atravesó una etapa de desempleo, pero siempre priorizaron los estudios de Cristina antes del salto a la televisión. Pedroche mantiene una estrecha relación con sus padres y con Vallecas, el barrio que marcó su infancia y sigue reivindicando sus orígenes.

Cristina Pedroche creció en Vallecas mucho antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos de la televisión. La presentadora recuerda aquella etapa como una infancia de barrio, marcada por las tardes en la calle, los juegos con sus primos y una familia humilde que siempre intentó darle lo mejor. Pero también fue durante su adolescencia cuando empezó a trabajar para poder pagarse sus propios caprichos.

"He tenido que trabajar de camarera desde los 16 años", ha contado Pedroche para Cadena Ser al recordar sus primeros empleos. Antes de convertirse en uno de los rostros habituales de la televisión, la madrileña compaginó sus estudios con trabajos como camarera, dependienta, azafata de imagen y modelo.

La presentadora ha explicado que sus padres nunca pudieron permitirse determinados gastos, aunque siempre hicieron todo lo posible por sus hijos. "Vengo de una familia humilde. Mis padres siempre han sido hormiguitas y han guardado dinero por lo que pudiera pasar", confiesa. Su madre trabajaba como limpiadora en un colegio y su padre atravesó durante un tiempo una etapa de desempleo.

Vallecas

Para entender a Cristina Pedroche hay que regresar a Entrevías, el barrio de Vallecas donde nació y creció. La propia presentadora ha recordado que la calle y sus primos fueron algunos de los grandes protagonistas de su infancia.

En 2024, durante una entrevista en El Faro de la Cadena SER, Pedroche recuperó aquellos recuerdos y explicó que entre los olores que asocia a su niñez están el ajo blanco que preparaba su abuela y las flores. Su padre trabajó durante años en una floristería y, según recordó, cuando llegaba a casa "olía a flores literalmente".

También recuerda una infancia especialmente activa. "Estaba todo el rato cantando y bailando y si no era la protagonista, me escondía debajo de una mesa", contó en aquella conversación, en la que repasó cómo era durante sus primeros años.

Pedroche también ha contado que desde pequeña era una estudiante aplicada. Su madre insistió en que primero debía estudiar antes de pensar en dedicarse al mundo de la televisión, pese a que su padre ya intentaba acercarla a agencias de modelos y de actores.

"Mi padre siempre me quería llevar a agencias de modelos y actrices, pero mi madre me decía que lo primero era estudiar", recordó. Y así lo hizo: estudió Administración y Dirección de Empresas y posteriormente Turismo en la Universidad Rey Juan Carlos.

La televisión

Su primer contacto con el mundo laboral llegó mucho antes que la fama. Pedroche comenzó a trabajar con 16 años mientras continuaba estudiando.

"Empecé a hacerme fotos para catálogos y me creía la reina cuando un mes bueno sacaba 600 euros. Y en los malos, ponía copas. Estudiaba y por las noches, camarera", explicó al recordar aquellos años.

La propia presentadora ha explicado que quería disponer de dinero para comprarse cosas que sus padres no podían pagarle. "Si a mí me apetecía comprarme tres pares de vaqueros, pues quería todos y si mi madre solo me podía comprar unos, pues yo quería los otros dos también", relató.

Aquellos trabajos terminaron siendo, paradójicamente, la puerta de entrada a la televisión. Sus primeros trabajos como modelo la acercaron a las agencias y posteriormente llegó su oportunidad como reportera en 'Sé lo que hicisteis...', donde sustituyó a Pilar Rubio.

Pedroche no había planeado dedicarse a la televisión. Cuando comenzó a trabajar con 16 años, su futuro parecía estar mucho más relacionado con sus estudios que con los focos. Sin embargo, aquella combinación de trabajos, estudios y apariciones como modelo terminó llevándola hasta la pequeña pantalla.

Su padre

Pese al éxito alcanzado posteriormente, Pedroche siempre ha mantenido una relación muy estrecha con sus padres y con el barrio donde creció.

La presentadora explicaba con humor el papel que todavía desempeñaba su familia en su día a día: "Mi padre es el que me lleva a todos sitios. Paco Pedroche es mi chófer. Mi madre es la persona que me hace la compra y casi nunca me pide dinero, siempre me lo compra ella y me lo paga".

La relación con Vallecas tampoco desapareció con la fama. La presentadora ha seguido vinculada al barrio y ha regresado en diferentes ocasiones al piso en el que nació, donde continúan viviendo sus padres. También mantiene una estrecha relación con el Rayo Vallecano, del que se ha declarado seguidora desde pequeña.

De aquella niña que pasaba las tardes en las calles de Entrevías y que empezó a trabajar con 16 años queda hoy una de las presentadoras más reconocibles de la televisión española. Pero Pedroche sigue reivindicando los mismos orígenes: una familia trabajadora, un barrio de Madrid y una infancia alejada de los focos.