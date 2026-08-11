Alejandro Sanz, sobre su infancia en Moratalaz: "Era un niño solitario. Saber cantar me sacó de muchos problemas"

Las claves

Las claves Generado con IA Alejandro Sanz creció en los barrios madrileños de Moratalaz y Pueblo Nuevo, donde descubrió su vocación musical desde muy joven. Su afición por la guitarra comenzó por casualidad, tras inscribirse en una escuela cercana a su casa en lugar de clases de kárate. Durante su adolescencia, Sanz fue un niño reservado y solitario, que encontró en la música una vía de expresión y superación personal. A pesar de su éxito internacional, Alejandro Sanz mantiene un fuerte vínculo con sus raíces madrileñas y reconoce la influencia de su infancia en su carrera artística.

Alejandro Sanz ha hablado en numerosas ocasiones de la influencia que tuvo su infancia en Madrid tanto en su carrera musical como en su forma de entender la vida.

Nacido en 1968 como Alejandro Sánchez Pizarro, el artista creció entre Moratalaz y Pueblo Nuevo, dos barrios madrileños que siguen muy presentes en sus recuerdos y a los que ha regresado públicamente en más de una ocasión.

Aunque muchos identifican al cantante con Cádiz por sus raíces familiares y por la influencia del flamenco en su música, Sanz nació en la capital y fue allí donde descubrió su verdadera vocación. Con siete años aprendió a tocar la guitarra y a los 10 componía sus propias canciones.

Cuando era niño, en el barrio los "niños" crecían en la calle. "Yo era un poco como el trovador del grupo; el que tocaba la guitarra y cantaba. Eso me sacó de muchos problemas", confiesa en una entrevista para The Objective.

En una entrevista en RTVE recordó que todo comenzó casi por casualidad. Su madre tenía intención de apuntarle a clases de kárate, pero aquel día la academia estaba cerrada. Justo al lado había una escuela de guitarra y decidió inscribirlo allí. Aquel cambio de planes terminó marcando el resto de su vida.

El propio cantante también ha contado que su padre le regaló una raqueta de tenis cuando era pequeño, aunque él apenas tardó unos segundos en convertirla en una guitarra imaginaria. “La música siempre fue mi manera de expresarme”, explicó al recordar aquellos primeros años.

Las escapadas

La adolescencia de Alejandro Sanz tampoco estuvo exenta de travesuras. El artista ha reconocido que se escapó de casa en varias ocasiones. La primera vez pasó la noche en un coche abandonado cerca de su vivienda hasta que su padre lo encontró a la mañana siguiente y, lejos de castigarle, se lo llevó a desayunar.

En otra ocasión recorrió cientos de kilómetros hasta Foz (Lugo) siguiendo a una chica junto a un amigo y ambos llegaron a cantar en un bar a cambio de comida.

Durante aquellos años estudió en el instituto Mariana Pineda, en Moratalaz, aunque ha contado con humor que terminó abandonándolo porque, según sus palabras, “me tenían manía”. Después cursó Formación Profesional y empezó a frecuentar estudios de grabación, donde dio sus primeros pasos en la industria musical.

En su entrevista con Jordi Évole, Alejandro Sanz volvió a mirar hacia su infancia y reconoció que era un niño reservado. “Era un niño bastante solitario”, explicó antes de recordar la importancia que tuvo una profesora de Literatura, a la que atribuye haber despertado su pasión por la lectura y por contar historias.

También confesó que disfrutaba especialmente con asignaturas como Literatura e Historia, mientras que las Matemáticas nunca fueron su fuerte. Con el paso de los años, aquel niño que comenzó tocando una guitarra por casualidad terminó convirtiéndose en uno de los artistas españoles más internacionales.

Sin embargo, el propio Sanz ha insistido en varias entrevistas en que sigue sintiendo un fuerte vínculo con el barrio donde creció. De hecho, en la presentación de su disco Sanz aseguró que aquel trabajo suponía, en cierto modo, una vuelta a sus raíces madrileñas.