Cazado en pleno centro de Madrid uno de los agresores sexuales más buscados y peligrosos de Reino Unido

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en una calle céntrica de Madrid a J.R., un británico de 37 años, considerado uno de los agresores sexuales más buscados del Reino Unido. El detenido estaba investigado por delitos de agresión sexual cometidos entre 2012 y 2022 y figuraba en la lista de fugitivos más buscados por la National Crime Agency. La investigación en España comenzó tras un aviso de las autoridades británicas en 2024, localizándose inicialmente al fugitivo en Benidorm antes de ser arrestado en Madrid. J.R. ocultaba su identidad y no colaboró en su identificación, pero fue reconocido por sus tatuajes y huellas dactilares antes de ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional para su posible extradición.

La Policía Nacional ha detenido en una céntrica calle de Madrid a J.R., un hombre de 37 años que figuraba en el listado de fugitivos más buscados por las autoridades británicas acusado de varios delitos de agresión sexual.

Según ha informado la Policía en un comunicado, el arrestado, de nacionalidad británica, está investigado por delitos cometidos entre 2012 y 2022, tenía en vigor una orden internacional de detención y aparecía en la campaña 'The UK's most wanted fugitives', puesta en marcha por la National Crimen Agency (NCA) y la organización CrimeStoppers.

Las investigaciones en España se iniciaron en 2024 tras una comunicación de las autoridades británicas, y los agentes de la UFAM Central de la Policía lograron situarlo en Benidorm, mientras en el Reino Unido proseguía el procedimiento policial y judicial.

Se le investiga por graves conductas de agresión sexual contra diferentes víctimas, algunas de las cuales mantenían una relación sentimental con él en el momento de los hechos.

Así, en febrero de 2026 se dictó una orden de detención internacional con fines de extradición y la Policía española intensificó la búsqueda con varios desplazamientos a Benidorm, numerosas vigilancias y comprobaciones de los lugares que frecuentaba.

Los agentes lograron establecer patrones de comportamiento y localizar a personas que podrían estar prestándole ayuda, pero el hombre llevaba una vida itinerante y ocultaba su verdadera identidad, de modo que la investigación fue especialmente compleja.

Finalmente, se tuvo conocimiento de que podría encontrarse en Madrid y el 1 de agosto se estableció un dispositivo que permitió su arresto en una céntrica calle de la capital.

El detenido llevaba gorra y gafas para ocultar su rostro y no colaboró en el proceso de identificación, dado que no portaba documentación y dio datos falsos de filiación.

Pero el cotejo de sus tatuajes en primer lugar y las huellas dactilares más tarde permitieron confirmar que se trataba del fugitivo buscado, que ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional, en concreto de la plaza 3 del Tribunal Central de Instancia, para que decida sobre su extradición.