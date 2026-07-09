Ayuso se pone a la cabeza de las ayudas para fomentar la natalidad: dará 14.500 € a las familias durante 29 meses

Las familias con dos hijos y un tercer embarazo podrán acceder a las ventajas de familia numerosa desde la semana 14 de gestación.

El concebido no nacido ('nasciturus') será considerado miembro de la unidad familiar para acceder a ayudas y beneficios fiscales desde la acreditación del embarazo.

La prestación está dirigida a madres menores de 30 años residentes en Madrid, cumpliendo ciertos requisitos de empadronamiento y renta.

La Comunidad de Madrid aumenta las ayudas a la natalidad y adopción hasta los 14.500 euros por hijo, repartidos en 29 meses.

La Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles un incremento de 3,2 millones de euros para reforzar las ayudas por gestación, nacimiento y adopción.

Con esta ampliación, la dotación destinada a esta línea de apoyo a las familias asciende hasta los 128,7 millones de euros durante 2026.

Según ha informado el Gobierno regional, esta prestación forma parte de la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022-2026, integrada por 80 medidas y dotada con un presupuesto global de 4.800 millones de euros.

Hasta 14.500 euros

La ayuda consiste en un pago de 500 euros mensuales por cada hijo desde la semana 21 de embarazo y hasta que el menor cumple dos años.

En total, las beneficiarias pueden percibir 14.500 euros durante 29 meses, una prestación que también se aplica en los casos de adopción.

Desde su puesta en marcha en 2022, la Comunidad de Madrid ha concedido 31.157 ayudas, con una inversión acumulada de 361,1 millones de euros, según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico.

Quién puede pedirla

La ayuda está dirigida a madres menores de 30 años que residan en la Comunidad de Madrid y cumplan los requisitos establecidos por la administración autonómica.

Los requisitos citados son: tener residencia legal en España, estar empadronada en la Comunidad de Madrid durante el periodo exigido y respetar los límites de ingresos fijados.

Cómo solicitarla

La prestación puede tramitarse de forma telemática a través de la administración regional.

Entre la documentación necesaria figura el certificado de empadronamiento, el informe médico que acredita la semana de gestación o, en su caso, la resolución de adopción, además de la documentación identificativa correspondiente.

El Gobierno madrileño enmarca esta medida dentro de su política de apoyo a las familias y destaca que la Comunidad fue la región con mayor incremento de nacimientos en 2025, con una subida del 3,3%, por encima de la media nacional, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Concebido no nacido

La ampliación de esta ayuda llega después de que el jueves pasado la Asamblea de Madrid aprobara con el voto a favor del PP y Vox, la ley promovida por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, para reconocer al concebido no nacido o ‘nasciturus’, a efectos administrativos, como un miembro más de la unidad familiar.

El texto, que responde a un compromiso adquirido por la presidenta ya en su primera campaña electoral, en 2019, permite a las familias acceder a las ayudas y beneficios fiscales derivados del nacimiento del bebé desde el momento en que se acredite el embarazo, aunque en algunos casos se estipula unas semanas mínimas de gestación.

Ayuso EFE

Pleno convocado expresamente

La ley fue aprobada en un pleno convocado expresamente a tal fin, pues estaba previsto que se elevara al último del período ordinario de sesiones, el del 18 de junio, pero la Mesa de la Asamblea paralizó la tramitación del texto el día antes tras advertir el PSOE-M de que el expediente administrativo que llegó a la Cámara estaba incompleto.

Así, el ‘nasciturus’ se tiene en cuenta desde el momento en que se acredite el embarazo en las ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar (como las becas para estudiar Bachillerato o el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados o las becas de comedor).

Ventajas

En el caso de las ventajas propias del título de familia numerosa (como deducciones fiscales, rebajas en el transporte público o exenciones de tasas), las familias con dos hijos que esperen un tercero podrán acceder desde el día posterior a la finalización de la semana 14 de gestación.

El texto establece la creación de un certificado específico de "familia asimilada a familia numerosa", cuya obtención será obligatoria para acceder a los beneficios, y que será válido hasta los tres meses siguientes a la fecha prevista de parto.

Gestación múltiple

En los casos de gestación múltiple, se tendrá en cuenta por separado a cada uno de los concebidos a los efectos previstos en la ley.

Durante la tramitación de la ley se han incorporado tres enmiendas del PP: una para homogeneizar la semana mínima de gestación exigible en cada caso; otra que habilita al Gobierno para desarrollar la norma a través de decretos y reglamentos; y una última para garantizar que los trámites se puedan realizar tanto por vía telemática como presencial.

El reconocimiento de la condición de familia asimilada a familia numerosa entrará en vigor a los seis meses de la publicación de la ley en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), mientras que el resto del contenido de la norma estará vigente desde el día siguiente a la publicación.