Ana, Pilar y Mariana, las tres jóvenes a las que Ayuso ha premiado con 7.000 euros por su talento y compromiso

Pilar del Puerto recibió el premio en la categoría Tolerancia por su labor como investigadora y defensora de los derechos de las mujeres, así como por su compromiso con el arte y el feminismo.

Mariana Regina Silva Fialho, de 27 años, fue reconocida en la categoría Superación por compaginar su carrera académica y artística mientras convive con varias enfermedades crónicas.

Ana Calderón, de 17 años, ganó en la categoría Solidaridad por su trabajo con la organización Saquemos Sonrisas, que ayuda a personas en situación de vulnerabilidad a través de iniciativas artesanales.

Ana Calderón, Mariana Regina Silva Fialho y Pilar del Puerto han sido premiadas con 7.000 euros cada una por su talento y compromiso en los Premios Talento Joven-Carné Joven 2026 de la Comunidad de Madrid.

Tolerancia, Superación y Solidaridad. Son los nombres de las tres categorías en las que un total de 15 jóvenes madrileños de entre 14 y 30 años han sido reconocidos este viernes en los Premios Talento Joven-Carné Joven 2026.

Unos galardones presentados por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, que definió a los ganadores como "un reflejo de una generación comprometida, valiente y preparada para un futuro mejor".

Entre los premiados destacan Pilar, Ana y Mariana, ganadoras del primer premio en cada una de las modalidades. Un logro que viene acompañado de una dotación económica de 7.000 euros para cada una de ellas.

Ana Calderón, de 17 años, es la fundadora y coordinadora de Saquemos Sonrisas, una organización para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, y es la ganadora de la categoría Solidaridad.

Algunos de sus proyectos son Una Navidad Solidaria, donde coordina la elaboración y entrega de tarjetas hechas a mano a personas solas o sin hogar, y Un Paseo Contra el Cáncer, una campaña de recaudación de fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer.

"Siempre quise hacer algo diferente y me di cuenta de que vivimos en un mundo muy digital, con pocas cosas hechas a mano", explicó Ana a Madrid Total.

Ella comenzó a hacer estas tarjetas a los 15 años y las llevaba a Samur Social: "Siempre me ha gustado detectar las injusticias y hacer todo lo que esté en mi mano para solucionarlas".

En palabras de esta joven madrileña, las personas que reciben sus tarjetas sienten que "otra persona les ha dedicado tiempo" y así se sienten "reconocidas e importantes". Y de hecho, lo que comenzó con una iniciativa a nivel de barrio, "con 124 tarjetas", en su tercera edición "ha superado ya las 800".

"El mundo digital es estupendo y ayuda mucho, pero gracias a iniciativas como esta mucha gente se puede animar a colaborar para así encontrar un equilibrio entre lo artesano en la era tecnológica", apostilló.

Superación y Tolerancia

Por su parte, Mariana Regina Silva Fialho, una joven portuguesa de 27 años que ha convivido desde hace más de una década con varias enfermedades crónicas y ha mantenido su trayectoria académica, culminando un máster en Ciberseguridad.

Ha sido la ganadora de la categoría Superación y compagina su formación y actividad profesional con una carrera artística como cantautora y compositora, y su nombre artístico es Aria Rey.

"Me han diagnosticado enfermedades desde pequeña y, aunque a veces falta energía, nunca me han faltado las ganas de continuar trabajando y de vivir el día a día", contó Mariana.

¿Qué les diría esta joven premiada a las personas con enfermedades que a veces no ven la luz al final del túnel? "A veces se nos vende que el éxito está en determinadas cosas que se nos intenta vender y eso no es cierto".

"También les diría que traten de hacer de lo ordinario algo extraordinario y que no se comparen con los demás", apuntó Mariana.

Mariana expresa estas ideas a través de su música: "Llevo en mi interior la experiencia de las enfermedades que he vivido y eso está presente en mi arte".

Y la ganadora en la categoría de Tolerancia: Pilar del Puerto, investigadora y defensora de los derechos de las mujeres.

"Estoy emocionada. Estos premios valoran una trayectoria que, en mi caso, está ligada al arte, así como a las cuestiones feministas y a la perspectiva de género", explicó Pilar.

Pilar estudió "Bellas Artes en la Universidad Complutense" y obtuvo una sensibilidad especial en los citados temas tras "problemáticas dentro del mundo docente" y acercarse "al consejo estudiantil".

En conversación con Madrid Total, Pilar contó que "aún queda camino por recorrer en materia de feminismo": "Hay que pensar en la tolerancia no como una diferencia, sino como una cercanía".

"Hay que seguir trabajando para que la libertad sea de todas y debemos tener una mirada muy plural para incluirnos a todas", explicó.

Además, como estudiante de Bellas Artes, apuntó a que es importante que el arte "cuestione, explique y haga ir hacia delante el mundo en el que vivimos".

Tras la entrega de los premios, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila ha destacado la labor de todos los premiados, que son "un reflejo de una generación comprometida, valiente y preparada para un futuro mejor".

"En estos tiempos, necesitamos más que nunca referentes sólidos. Cuando se pone el foco en las dificultades, vuestra madurez y capacidad de implicaros es una auténtica inspiración", apostilló.