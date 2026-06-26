Adrián y Mario, los militares que dejan el Ejército para ser policías locales después de estar destinados en Irak o Líbano

La iniciativa busca aprovechar la preparación y experiencia de los militares en beneficio de la seguridad y atención ciudadana.

Galapagar es pionera en reservar plazas de policía local para militares retirados, destinando el 20% de sus plazas a este colectivo.

Ambos completaron con éxito la formación y el periodo de prácticas, pasando a patrullar y reforzar la seguridad en las calles de la localidad.

Mario Masero y Adrián Pita, exmilitares con experiencia en Irak y Líbano, se han incorporado como policías locales en Galapagar tras finalizar su carrera en la Escala de Tropa y Marinería.

Mario Masero y Adrián Pita son los dos nuevos policías que se han unido al cuerpo local de Galapagar. Ambos vienen de la Escala de Tropa y Marinería y se incorporan a su nuevo puesto tras finalizar su carrera militar.

Hay que recordar que los militares temporales de la Escala de Tropa y Marinería tienen que abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años.

Según informan desde el Ayuntamiento de Galapagar, Mario y Adrián, originarios de Fuenlabrada y El Escorial, respectivamente, tuvieron una destacada trayectoriamilitar.

Mario comenzó su carrera destinado al Regimiento de Infantería Asturias 31 en El Goloso, donde permaneció 14 años.

A continuación, estuvo 8 años en la Compañía de Fusiles donde ascendió a cabo. Además, cambió de área como especialista en armamento y trabajó los últimos años como mecánico de armas.

En 2017 estuvo destinado nada menos que en Irak y en octubre de 2025 entró en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE).

Por su parte, Adrián estuvo seis años en el Regimiento de Infantería Cazadores de Montaña América 66 en Navarra y después, estuvo destinado 3 años en la Guardia Real.

Los nuevos agentes de Policía Local de Galapagar. Ayuntamiento de Galapagar

Posteriormente, en 2019 estuvo desplegado en el Líbano y en octubre de 2025 entró al Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE).

Adrián y Mario tomaron posesión de su cargo a finales del pasado año y han completado con éxito su formación académica y su periodo de prácticas.

Tras este proceso, han pasado a formar parte de manera definitiva de la plantilla de la Policía Local de Galapagar.

Tras superar todas las fases del proceso selectivo y formativo, ambos agentes ya prestan servicio ordinario patrullando las calles de la localidad y reforzando las labores de prevención, vigilancia y atención al ciudadano.

Un municipio pionero

Galapagar fue uno de los primeros municipios de España, junto con Madrid capital, en reservar plazas específicas para personal procedente de las Fuerzas Armadas dentro de su plantilla de Policía Local, facilitando así nuevas oportunidades profesionales a militares de la Escala de Tropa y Marinería al finalizar su carrera militar.

Sobre esta iniciativa, tal y como ha destacado el concejal de Seguridad, Javier Álvarez, "la incorporación de personal procedente de las Fuerzas Armadas supone sumar a la Policía Local profesionales altamente preparados, acostumbrados a trabajar en situaciones de responsabilidad y comprometidos con el servicio a los ciudadanos".

A finales de marzo de 2024, la alcaldesa de Galapagar, Carla Greciano, anunció que el 20% de las plazas de la policía local de Galapagar se iban a reservar a los militares.

Así, con esta iniciativa, Galapagar se convirtió en municipio pionero, junto a la capital en llevar a cabo este plan para reincorporar a los militares de la Escala de Tropa y Marinería.

En el caso de la capital de España, esta iniciativa se puso en marcha en 2022 y cuenta con 22 plazas de militares dentro de la plantilla de la Policía Municipal.