Gonzalo, de no ser "un gran estudiante" a liderar la empresa de IA de los 2.000 millones: "Que la gente no se acomode"

Advierte que la adaptación es clave para la supervivencia empresarial y que la próxima ola tecnológica será más humanística, animando a no acomodarse ante los cambios.

Torres defiende que la inteligencia artificial transformará por completo la organización empresarial, apostando por la "IA agéntica" y el reajuste de funciones laborales, más que por despidos masivos.

Su trayectoria profesional abarca puestos de responsabilidad en multinacionales como Microsoft y Shopify, así como la fundación de startups digitales en Europa y Silicon Valley.

Gonzalo Torres, de origen madrileño y sin destacar como estudiante, lidera hoy Wonderful, una empresa de inteligencia artificial valorada en cerca de 2.000 millones de dólares.

Desde que internet llegó a nuestras vidas, Gonzalo Torres supo que quería que su trabajo estuviera vinculado a ello, y ahora, con la irrupción de la inteligencia artificial, mantiene esa misma filosofía.

Por eso, su trayectoria profesional se ha desarrollado en el ámbito de la gestión de proyectos digitales, ocupando puestos de responsabilidad tanto en multinacionales como en empresas emergentes.

Tras ejercer durante cuatro años como responsable de la plataforma de comercio electrónico Shopify en España, en enero de 2026 asumió la dirección para España y Portugal de la empresa Wonderful.

Esta última es una compañía especializada en inteligencia artificial empresarial que, según los datos de su perfil, está "financiada por Index" y ha alcanzado una valoración cercana a los 2.000 millones de dólares.

Pero tuvieron que pasar muchos años hasta que Torres llegara a Wonderful. Nacido y criado en el barrio madrileño de Moncloa, y tras estudiar en un colegio de Pozuelo, Torres explica a Madrid Total que "antes incluso de ir a la universidad tenía un ADN emprendedor" que le llevaba a organizar eventos y proyectos.

En el año 2000 inició la carrera de informática en la Universidad Complutense de Madrid, motivado por las perspectivas del sector en aquel momento.

"Aunque la informática no me apasionaba, veía que había muchas oportunidades y estudié informática por eso, no porque me gustara programar, sino porque veía internet como una oportunidad", afirma el directivo, añadiendo que siempre le gustó "crear cosas.

Durante su etapa universitaria compaginó sus estudios con una doble titulación en Francia: "A la mitad de la carrera vi que podía hacer un segundo grado en empresariales en París".

"En 2005 París empecé a trabajar en Microsoft", señala, detallando que su contratación se produjo por una combinación de factores en su perfil: "Me cogieron porque era el diferente".

Esta experiencia inicial en el entorno multinacional precedió a su transición hacia el sector de las empresas de menor tamaño y, posteriormente, a su especialización en el comercio digital y la inteligencia artificial empresarial.

A pesar de las ventajas de su primer empleo, el directivo admite que su rendimiento académico previo no fue notable: "De hecho, no fui un gran estudiante, a veces pasaba de refilón"

Su paso por la multinacional duró casi tres años, un periodo en el que afrontó complicaciones logísticas y laborales debido al contexto económico global. "Hubo momentos duros. En 2008 cambié de trabajo para irme a Londres, pero por la crisis de 2008 que hubo en medio de la mudanza, me tuve que volver y me recogieron en Microsoft", relata.

Esta etapa afianzó su intención de abandonar las grandes estructuras, argumentando que "el mundo corporativo es a veces complicado" y que, aunque "cuando iba con la etiqueta de Microsoft se me recibía", su objetivo era "probar algo nuevo". Su siguiente paso profesional consistió en incorporarse a una firma emergente en Barcelona que contaba con 50 empleados. "El cambio fue fuerte y aprendí mucho", afirma.

Rumbo a California

En ese entorno cofundó Empel, una compañía dedicada a la creación de negocios digitales para terceros. Fue con este proyecto con el que estuvo en California en 2014.

"En 2014, en San Francisco y en Silicon Valley, había un nivel de emprendimiento por el que no te querías perder nada", explica Torres, definiendo aquel escenario como un momento "histórico" donde "estaban despegando muchas startups".

Los recursos durante la estancia eran limitados, según recuerda el propio ejecutivo: "Como no teníamos mucho dinero, tenían comida gratis y tenía un amigo de París que me invitaba a comer en la cantina".

El proyecto finalmente no continuó porque "no escalaba", y aunque rechazó ofertas de inversión, Torres la define como su "mejor escuela".

Tras una etapa en consultoría, asumió responsabilidades de dirección general como country manager en la plataforma francesa Malt entre 2017 y 2022, y posteriormente gestionó las operaciones de Talent Garden durante la pandemia.

Su llegada a Shopify se produjo de forma imprevista mediante un contacto personal. "Me llega un WhatsApp y me dice 'hola Gonzalo, queremos contratar un director general para Shopify'", cuenta el directivo.

Tras superar un proceso de selección de siete entrevistas, asumió el cargo en 2022. "Mi misión en Shopify fue montar equipo y posicionar la plataforma en España para empresas medianas y grandes", señala, apuntando que el negocio experimentó un desarrollo notable en los siguientes cuatro años.

El cambio hacia su actual puesto en Wonderful tuvo lugar a comienzos de 2026, impulsado por su percepción de un cambio de ciclo tecnológico.

La IA agéntica

"Sentía que había hecho todo lo que podía hacer en Shopify", explica, y añade que "había una nueva ola de IA". Respecto a esta tecnología, Torres sostiene que "la IA agéntica no va a cambiar la forma de acceder a la información, pero sí cómo las empresas se organizan".

Su incorporación a la nueva compañía se inició de manera similar a la anterior: "En enero de 2026 otro whatsapp de la empresa Wonderful".

El crecimiento de la firma, que "en un año de vida ha levantado 150 millones" y opera en más de 30 países con grandes corporaciones, influyó en su decisión: "Es un mercado que va rápido", afirma, subrayando que "la transformación va a ser cuando las empresas comiencen a aplicar la IA agéntica".

En cuanto al impacto de esta tecnología en el tejido empresarial, Torres destaca la velocidad de su implantación frente a otras transiciones históricas.

"Ha habido revoluciones lineales que se ven venir, pero esta no lo es", advierte, asegurando que "en un momento todo va muy rápido y quería estar en este ámbito".

Ante las dudas sobre el futuro laboral, el ejecutivo descarta un escenario de desempleo generalizado y opta por definir la situación bajo un prisma de adaptación: "La IA no es una amenaza, es una alerta. Creo que más que despidos masivos habría un reajuste".

A su juicio, la evolución del mercado implicará una sustitución de funciones: "Creo que van a desaparecer puestos de trabajo para que aparezcan otros. Bien planificado, hasta sería bueno para nosotros".

El directivo analiza también el impacto de la automatización en las estructuras laborales vigentes y el uso del tiempo. "La gente está en un sistema de cambiar el tiempo por dinero, pero llegará un momento que no tendrá sentido", afirma.

Asimismo, advierte de las consecuencias de la inacción en el entorno empresarial actual, señalando que "muchas empresas que estén paradas y no tomen acción de un momento a otro pueden desaparecer".

Según su criterio, la inteligencia artificial exige una revisión completa de las organizaciones frente a los cambios más progresivos del pasado: "Antes había tiempo de cambiar áreas de trabajo de ecommerce. Pero es que la IA cambia toda la empresa, desde las tareas, a la forma de organizarnos".

En este sentido, apunta que las corporaciones tienen "organigramas que casi no han cambiado" y que ahora se verán obligadas a replantearse.

Como cierre de su análisis sobre la IA, Torres puntualiza que ciertas profesiones mantendrán su vigencia, señalando como ejemplo que "los periodistas dentro de un entorno digital deben saber separar lo importante del ruido".

Desde su perspectiva, la tecnología descargará a los profesionales de los procesos más mecánicos y repetitivos. "Ahora hacemos tareas de robots", indica, concluyendo que la introducción de la inteligencia artificial va a "empujarnos a debatir y a hacer cosas que solo saben hacer los humanos".

Para el directivo, la evolución del sector se encamina hacia un ámbito menos enfocado en lo estrictamente técnico, afirmando que "la siguiente ola será mucho más humanística" y que "no tiene por qué ser algo más tecnología"

Ante este escenario, Torres reitera la necesidad de adoptar una postura activa: "Lo que le diría a la gente es que no se acomode", concluyendo con que la situación "no es una alarma, pero sí una alerta".