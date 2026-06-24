Sociedad

Rectificación de CEIP Alonso Cano

Jesús Soler
Publicada
Las claves

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Generado con IA

El CEIP Alonso Cano ha ejercido su derecho de rectificación tras la publicación sobre supuestos abusos y malos tratos a un menor.

El centro activó inmediatamente el Protocolo de actuación frente a agresiones sexuales tras la comunicación de la familia.

Se elaboró un Plan Individualizado de Protección para el alumno y se informó a la Inspección Educativa y autoridades competentes.

El colegio asegura haber colaborado plenamente con las autoridades y aplicado todas las medidas de protección conforme al protocolo oficial.

En relación con el artículo publicado el día 19 de junio de 2026 bajo el titular “Denuncian a dos profesores en Móstoles por abusos sexuales y malos tratos a un menor con discapacidad cognitiva”, CEIP ALONSO CANO ejercita su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo, y desea poner de manifiesto lo siguiente:

Desde el primer momento en que tuvo conocimiento de la situación, el centro actuó de manera inmediata, diligente y conforme a la normativa vigente. En concreto:

- Se activó el Protocolo de actuación ante una posible situación de agresión sexual el mismo día en que la familia comunicó los hechos.

- Se elaboró un Plan Individualizado de Protección del alumno con medidas organizativas y de supervisión específicas.

- Se procedió a la comunicación inmediata a la Inspección Educativa y a los órganos competentes.

- Se ha mantenido plena colaboración con las autoridades policiales y judiciales desde el inicio.

El centro ha adoptado en todo momento medidas dirigidas a garantizar la seguridad, bienestar emocional y protección integral del menor. Estas medidas han sido aplicadas y revisadas conforme al protocolo oficial de la Consejería de Educación.