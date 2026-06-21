El colegio privado que ha logrado hacerse con la mejor nota de la PAU en 2026: cuesta más de 700 euros al mes

Las claves

Las claves Generado con IA Valeria Fragola, alumna del Mirabal International School, ha logrado la mejor nota de la PAU 2026 en la Comunidad de Madrid con un 13,99 sobre 14. El Mirabal International School, situado en Boadilla del Monte, es un centro privado con más de 40 años de historia y una mensualidad superior a 700 euros. El colegio destaca por su modelo bilingüe, la enseñanza de varios idiomas, la apuesta por la tecnología y el fomento del deporte y la música. Desde 2019, el colegio pertenece a Inspired Education Group, lo que ha potenciado su red internacional y su oferta educativa.

La mejor nota de la PAU 2026 en Madrid no solo tiene nombre propio, Valeria Fragola. También tiene colegio.

La estudiante que ha logrado la calificación más alta de toda la región estudia en el Mirabal International School, un centro privado de Boadilla del Monte que lleva más de cuatro décadas consolidándose como uno de los referentes educativos de la Comunidad de Madrid.

Valeria obtuvo un 13,99 sobre 14, la mejor nota de acceso a la universidad de este año en Madrid, un resultado que ha vuelto a poner el foco sobre un colegio que desde hace años aparece en rankings nacionales de excelencia educativa.

Referente educativo

La historia del Mirabal comenzó en 1982, cuando 28 docentes decidieron crear un proyecto educativo propio en Boadilla del Monte.

Su objetivo era desarrollar un modelo innovador para la época, basado en la enseñanza bilingüe inglés-español, la educación en valores y una fuerte apuesta por la actividad física y artística.

Más de 40 años después, aquel proyecto se ha convertido en uno de los centros privados más reconocidos de la región.

Actualmente cuenta con cerca de 1.900 alumnos, dos sedes educativas y una oferta que abarca desde la educación infantil hasta Bachillerato. Además, el precio medio al mes ronda más de los 700 euros.

Idiomas y tecnología

Uno de los rasgos distintivos del centro es su carácter internacional. Además de la enseñanza bilingüe, los alumnos estudian francés y alemán desde edades tempranas y el colegio ha incorporado programas internacionales que facilitan el acceso a universidades de todo el mundo.

A ello se suma una fuerte inversión en innovación educativa. El Mirabal fue uno de los primeros colegios madrileños en introducir de forma masiva la tecnología en las aulas y apuesta por metodologías en las que el alumno adquiere un papel protagonista en su propio aprendizaje.

Otro de sus pilares históricos es el deporte. Desde su fundación, el centro ha defendido la práctica deportiva diaria como parte esencial de la formación académica, junto a una escuela de música que se ha convertido en una de sus señas de identidad.

La mejor nota

La última prueba de su éxito académico llegó hace apenas unos días. Valeria Fragola, alumna del centro desde pequeña, consiguió la mejor nota de la PAU de toda la Comunidad de Madrid con un 9,99 en la fase general y un 13,99 sobre 14 en la nota de admisión.

La joven, que quiere estudiar Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, reconoció que esperaba una buena calificación gracias a su excelente expediente de Bachillerato, aunque no imaginaba convertirse en la mejor estudiante de Selectividad de toda la región.

Red internacional

Desde 2019 el colegio forma parte de Inspired Education Group, una de las mayores redes educativas privadas del mundo, con decenas de centros repartidos por distintos países. Según la dirección del propio Mirabal, esta integración ha permitido ampliar programas internacionales, intercambios educativos y recursos para los estudiantes sin modificar la esencia del proyecto original.

Precisamente esa combinación entre tradición e innovación es la que ha convertido al centro de Boadilla en uno de los nombres más reconocidos de la enseñanza privada madrileña.

Ahora, tras el éxito de Valeria Fragola en la PAU 2026, el Mirabal International School vuelve a situarse en el escaparate educativo nacional como el colegio donde estudió la alumna con la mejor nota de toda la Comunidad de Madrid.