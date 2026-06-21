Bruselas cambia las normas de España: la miel, los zumos, las mermeladas y las leches cambian su calidad

Las claves

Las claves Generado con IA La UE aplica una nueva directiva que cambia la calidad y etiquetado de miel, zumos, mermeladas y leche en polvo en España. Las etiquetas de los zumos deberán informar claramente sobre el contenido de azúcar y distinguir entre zumos 100% exprimidos y néctares. Las mermeladas aumentan la cantidad mínima de fruta por kilo de 350 a 450 gramos, mejorando así su composición. Las mieles deberán especificar en la etiqueta los países de origen del néctar, ordenados por porcentaje en la mezcla, para combatir el fraude.

La Unión Europea está empezando a aplicar una nueva directiva que representa uno de los mayores cambios en el mundo de la alimentación.

Se trata de la directiva de la UE 2024/1438 que modifica otras directivas previas del año 2001 y que se conoce de manera coloquial como "la directiva del desayuno".

España pudo preparar la norma española con un real decreto en noviembre y pudo aplicarse de manera definitiva el 14 de junio.

Esta normativa exige nuevas responsabilidades a los supermercados a la hora de vender mieles, zumos, mermeladas y leche en polvo.

Los cambios

Esta directiva establece que la calidad de las mieles, zumos, mermeladas y leche en polvo tiene que cambiar y aclarar ciertos aspectos de su composición a los consumidores.

En el caso de los zumos envasados, ahora deberán tener etiquetas que mostrarán a los clientes de forma clara si los zumos tienen poca azúcar.

Sobre las confituras, mermeladas y jalea hay varias explicaciones. Por ejemplo, la confitura será la mezcla "con la consistencia gelificada apropiada" de azúcares, pulpa o puré de una o varias frutas y agua.

Hasta ahora, bastaba con incorporar 350 gramos de fruta de kilo para comercializar la mermelada. Sin embargo, hay una distinción clara: la cantidad de puré o de pulpa no podrá ser de menos 450 gramos por cada kilo de producto.

Además, también habrá nuevas reglas para la leche en polvo o deshidratada.

Sobre los zumos

En el caso de los zumos, se busca acabar con la confusión de los zumos de naranja que sean 100% exprimidos y los néctares. Es por ello que la etiqueta contendrá la frase "Los zumos de frutas contienen únicamente azúcares naturalmente presentes".

De esta manera , Bruselas establece que habrá tres categorías: zumos de fruta concentrados con bajo contenido en azúcar, zumos de frutas con bajo contenido en azúcar, zumos de fruta con bajo contenido en azúcar a partir de concentrado.

Las mieles

Hasta ahora, muchas mieles contenían en su recipiente "mezcla de mieles de la UE y de fuera de la UE", sin llegar a saber del todo su procedencia real.

Por último, en cuanto a las mieles, la Unión Europea obliga a indicar en la etiqueta los países de los que vengan el origen del néctar, ordenando los países de mayor a menor, dependiendo del porcentaje de proporción que haya en la mezcla.

Tienen el objetivo de combatir el fraude habitual y que se sepa con claridad el país de procedencia del alimento.