El Papa León XIV alaba a los 25.000 voluntarios de Madrid que hacen las cosas gratis frente a un mundo lleno de intereses

El Papa León XIV asiste a un encuentro con los voluntarios que han colaborado en los actos del pontífice en la capital, este martes, en el IFEMA. Javier Lizon EFE

Las claves

Las claves Generado con IA El Papa León XIV agradeció a los más de 25.000 voluntarios de Madrid por su labor desinteresada durante su visita apostólica. El pontífice destacó la importancia de la gratuidad frente a un mundo marcado por el interés y el lucro, considerándola base del crecimiento humano integral. El encuentro con los voluntarios en IFEMA contó con música, testimonios y la participación del artista Pablo López. León XIV bendijo placas que se instalarán en iglesias de Madrid y regaló un cáliz a la ciudad antes de partir hacia Barcelona.

En el cuarto día de la visita del Papa a Madrid, León XIV dedicó sus últimas horas antes de coger un avión rumbo a Barcelona para continuar con su Viaje apostólico por España, para estar con los más de 25.000 voluntarios que han hecho posible la organización de todos los encuentros.

Los actos multitudinarios de estos días han sido un éxito rotundo, algo que ha agradecido el Papa a los voluntarios que de diversas maneras (logísticas, de orden, comunicación, alojamiento…) lo han hecho posible.

En el Pabellón 3 de IFEMA Madrid se produjo el encuentro que desde las 8.30 horas de la mañana se amenizó con música en directo, vídeos, rezos y testimonios. No faltó la música como hilo conductor del encuentro, como en todos los eventos y vigilias que han acontecido estos días. El artista más reconocido de esta mañana fue Pablo López.

Los voluntarios contaban al Papa que la organización de su visita en tiempo récord ha supuesto momentos duros por el cansancio o las altas temperaturas que ha tenido que soportar en muchos eventos.

"No esperamos nada a cambio. Hay, más bien, una certeza callada: la de saber que estás haciendo lo correcto. Una llamada que se escucha en el corazón (...) Aprendes que la entrega no se justifica: se vive", decía sobre el escenario Nuño Adam Castrillo, uno de los voluntarios.

El momento más esperado por los asistentes fue cuando el Santo Padre pronunció su discurso. "Los cristianos están llamados a llevar al mundo la levadura de la gratuidad", fue el mensaje principal que transmitió a sus fieles como agradecimiento por su labor.

"He sabido que, desde el principio, vuestra respuesta a la convocatoria ha sido entusiasta: en pocos días habéis superado las cifras solicitadas y así las necesidades han quedado ampliamente cubiertas. Os habéis tomado días libres en el trabajo, algunos de vosotros os habéis dedicado a tiempo completo durante meses, pero cada uno ha dado lo que ha podido, entregando corazón, manos, ideas, talentos, sonrisas".

Continuando la línea futbolera del evento de este lunes en el Estadio Santiago Bernabéu, durante su intervención, el público ovacionó en varias ocasiones al Papa con vítores de "oeee, oee, oeee, oeee". Asimismo, muchos levantaban sus bufandas con el nombre del Papa.

"La gratuidad —continuaba León XIV— es una levadura que hace crecer la calidad humana, ética y espiritual de una sociedad, porque podríamos decir que es un rasgo típico de la 'ciudad de Dios'. En un mundo continuamente influenciado por la lógica del interés y del lucro, donde el término 'crecimiento' se reduce a la dimensión económico-financiera, es necesario pensar y vivir según la lógica más verdadera, es decir, la de un crecimiento humano integral".

Finalmente, el Papa aseguró a los voluntarios que "quizá las estadísticas no lo registren, pero sabemos que, en estos días, también gracias a vosotros, esta ciudad ha crecido, está más cerca del Reino de Dios".

Sus palabras despertaron entre el público uno de los lemas más escuchados estos días: "Esta es la juventud del Papa", ya que la mayoría de los voluntarios han sido jóvenes.

Finalmente, bajo petición del cardenal José Cobo, León XIV bendijo placas de piedra que se colgarán en varias iglesias de la Comunidad de Madrid. Además, el Papa regaló un cáliz a la ciudad.

A las 11:10 horas está programada su salida en avión desde el Aeropuerto Internacional "Adolfo Suárez" Madrid/Barajas hacia la Ciudad Condal.