"Golazo" del Papa León XIV ante 70.000 fieles eufóricos en el Bernabéu: vuelta de honor y cinco minutos de aplausos

Las claves

Las claves Generado con IA El Papa León XIV reunió a 70.000 fieles en el Estadio Santiago Bernabéu, en un evento marcado por la alegría y la diversidad. El encuentro incluyó actuaciones musicales de artistas como Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges, así como testimonios de fe y una procesión dentro del estadio. León XIV destacó la importancia de la pluralidad, la alegría y el papel de la Iglesia y la ciudad en la transformación social. El Papa recibió una ovación de cinco minutos y recorrió el estadio en una plataforma, recibiendo muestras de cariño y entusiasmo de los asistentes.

Entre música y rodeado de 70.000 fieles eufóricos, el Papa León XIV reforzó en su encuentro de este lunes en el Estadio Santiago Bernabéu su mensaje de "la pluralidad de voces" y "la diversidad" que lleva estos tres días lanzando en sus distintas intervenciones en Madrid. "La Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre", reconoció.

Además, instó a que el "modo estable" de su comunidad sea la "alegría contagiosa". Un sentimiento que se tomaron muy en serio los asistentes a esta velada repleta de artistas de la talla de Bustamante, Daniel Diges, Diana Navarro, 'los curas rockeros'... c

Y con sorpresas como una procesión dentro del estadio, himnos, divertidos monólogos, trucos de magia y emotivos testimonios de fe.

El encuentro del Papa con la Iglesia diocesana de Madrid y las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe —en la que se encontraron representados parroquias, movimientos, sacerdotes y agentes pastorales— tuvo de todo.

La Virgen de la Almudena. A. Pérez Meca Pool Europa Press

Incluso se respiró ambiente de partido de fútbol. Las gradas cantaron y celebraron los "goles" que ha marcado la Iglesia, se hizo la 'ola' y cada grupo se sentó en el mismo sector, al igual que los hinchas de un equipo.

"No hemos venido a ver fútbol, sino algo mucho más importante". Así creaban expectación al inicio ante la llegada del Santo Padre los reconocidos presentadores Patricia Pardo y Christian Gálvez, en un evento en el que hubo diversas actuaciones: la cuenta atrás de DJ Pulpo, un truco de cartas de Jorge Blass, un monólogo de Santi Rodríguez, música por parte de coros y orquestas, el grupo musical con marionetas Valivan, el cantante Íñigo Quintero o La Voz del Desierto, entre otros.

También retransmitieron el momento de oración y homenaje del Papa a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Madrid e hicieron una procesión (como si fuese Semana Santa) en mitad del estadio de fútbol con los pasos de la Virgen de la Almudena y el Cristo de Medinacelli.

Tras un baño de masas en Papamóvil por el corazón de la ciudad, León XIV saludó a todo el estadio en una vuelta de honor por el campo de fútbol en una plataforma descubierta similar a su característico vehículo y fue recibido por una ovación colectiva de todo el estadio: "¡Contigo, León, un solo corazón!" o "Esta es la juventud del Papa".

Los cantantes Daniel Diges; Diana Navarro y David Bustamante durante el encuentro del Papa León XIV con la comunidad diocesana, en el Estadio Bernabéu. A. Pérez Meca/Pool Europa Press

El momento más emotivo y que despertó los gritos de los fans fue el canto del himno de la visita del Papa a España, 'Alzad la mirada', interpretado por Daniel Diges, David Bustamante y Diana Navarro mientras el Pontífice tomaba asiento sobre el escenario.

Fueron varios los minutos de aplauso después de la impresionante actuación de bienvenida y los vítores prolongados. "Oeee, oee, oee, oee", vociferaban. "Esta es la Iglesia en Madrid. La que está aquí y la que le ha recibido en las calles", eran las palabras que ponía el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, a esta euforia colectiva.

A su vez, el cardenal Cobo lo recibió con un discurso haciendo un guiño al pasado agustino de Robert Francis Prevost, además de volver a incidir en la idea que compartió el domingo en la Santa Misa de Cibeles: "En Madrid, sus entrañas más hondas son un gran acuífero con un gran volumen de agua", para referirse al sacramento del bautismo.

Previo a la esperada intervención del Papa, fueron varios los testimonios de fe. Por ejemplo, Jesús Duque dio a conocer su situación con dos hijos con discapacidad y como miembro activo de la Iglesia; la historia de una familia peruana aterrizada hace 4 años en Madrid que, a pesar de sus miedos al racismo, fueron acogidos con cariño en su parroquia y Cáritas. También un joven de 33 años le relató a su Santidad su primer año de cristiano desde su bautizo.

Encuentro del Papa León XIV con la comunidad diocesana, en el Estadio Bernabéu. A. Pérez Meca/Pool Europa Press

Asimismo, recrearon sobre el escenario un partido con un balón y portería sobre el escenario, y los 'curas rockeros' cantaron frente al Papa.

"La Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre", comenzó su discurso León XIV para agradecer la calurosa acogida que ha recibido.

El Santo Padre enfocó su mensaje en "salir del aislamiento y a experimentar la alegría", animó a los miembros de su Iglesia diocesana a transformar "la diversidad en un recurso" y no "encerrarnos entre personas que siempre cantan la misma melodía". "Iglesia y la ciudad cobran mayor importancia en el cambio de época que estamos viviendo", decía con contundencia.

Asimismo, instó a no tener miedo. "Podéis ofrecer el testimonio evangélico que desata las mejores fuerzas de una humanidad bombardeada de imágenes y palabras, pero hambrienta de justicia y sedienta de verdad".

Al finalizar, el público en masa se levantó para propinar un aplauso de cinco minutos a sus emotivas palabras. El broche del encuentro lo puso Bustamante cantando el 'Himno de la alegría'.