El doble grado con la nota de corte más alta para entrar en la universidad: piden más que para estudiar Medicina

Varios alumnos se examinan de la EVAU en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, en junio de 2022. Gustavo Valiente/EP

Las claves

Las claves Generado con IA El Doble Grado en Matemáticas y Física de la Universidad Complutense tiene la nota de corte más alta de Madrid, con un 13,698 sobre 14. La alta demanda y el reducido número de plazas explican el listón tan elevado para acceder a este doble grado. Medicina sigue siendo la carrera no combinada con mayor nota de corte, rozando el 13,2 en universidades como la Complutense, Autónoma y Alcalá. Las titulaciones relacionadas con tecnología y ciencia, como Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, también exigen notas superiores a 12,7.

Las universidades madrileñas se encuentran en pleno epicentro de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), unos exámenes que se desarrollarán del 1 al 4 de junio.

Este año, más de 42.000 estudiantes de la región se encierran estos días en las aulas magnas con el único objetivo de arañar cada décima posible a los exámenes en unas jornadas marcadas por los nervios sobre el futuro académico.

Para la gran mayoría de los aspirantes, la meta es simplemente alcanzar la nota que les permita acceder al grado deseado.

Pero como sucede todos los años, algunas carreras, de hecho, las más deseadas, tienen un listón alto que pone a prueba los mejores expedientes.

Pero, ¿cuál es la carrera con nota de corte más alta? Esta posición de absoluto liderazgo la ocupa el Doble Grado en Matemáticas y Física.

Para conseguir una de las codiciadas plazas que oferta la Universidad Complutense, los alumnos necesitan alcanzar un estratosférico 13,698 sobre un máximo de 14 puntos.

Esta cifra consolida a esta doble titulación no solo como la más restrictiva del catálogo de la propia universidad, sino también como la nota de acceso más alta de toda la Comunidad de Madrid.

El motivo de este listón tan elevado responde a una estricta ley de oferta y demanda, ya que el centro apenas oferta unas pocas decenas de plazas para este itinerario conjunto y la demanda por parte de los alumnos con mejores calificaciones de España es masiva.

El análisis de las calificaciones de acceso en la Complutense revela que las disciplinas que combinan las ciencias exactas con la tecnología ocupan los primeros puestos de la exigencia universitaria.

Inmediatamente después del Doble Grado en Matemáticas y Física se sitúa el Doble Grado en Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC): 13,55, que exige una calificación de 13,465 para poder matricularse.

En tercer lugar se sitúa el Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la UCM, que exige una puntuación de 13,525.

Por otro lado, si nos ceñimos a titulaciones no combinadas, Medicina sigue siendo la reina de los grados simples.

En la Universidad Complutense (UCM) suele rondar entre el 13,100 y el 13,265, seguida muy de cerca por la Universidad Autónoma (UAM) y la Alcalá (UAH), todas por encima del 13.0.

Además, en universidades como la Politécnica o la Autónoma, estos grados de ciencias de la salud e investigación se sitúan sistemáticamente en la franja del 12,8 al 13,0.

La evolución del mercado laboral también se refleja con fuerza en las notas de los alumnos admitidos en los últimos cursos.

Las nuevas titulaciones vinculadas a la revolución tecnológica del siglo XXI han irrumpido con fuerza en la parte alta de la tabla, destacando el Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial con un corte de 12,775, seguido muy de cerca por el Doble Grado en Economía, Matemáticas y Ciencia de Datos, que cierra este grupo de élite con un 12,716.