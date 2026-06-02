Ya ha entrado en vigor: la factura de la luz te costará 15 euros más a partir de ahora tras el incremento del IVA

La ex vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero (c), aplaude durante el acto de toma de posesión de Carlos Cuerpo (2i) como nuevo vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía y Empresa y Arcadi España (d) como nuevo ministro de Hacienda. Mariscal EFE

Las claves

Las claves Generado con IA La factura de la luz subirá un 24% tras el fin de las rebajas fiscales, con el IVA regresando al 21% y el Impuesto Especial de la Electricidad al 5,11%. El usuario medio con tarifa semirregulada pagará en mayo hasta 75,63 euros, lo que supone casi 15 euros más al mes respecto a las condiciones anteriores. FACUA pide al Gobierno que el IVA reducido para la luz sea permanente y medidas para potenciar el uso del bono social y la optimización de la potencia contratada. Muchos consumidores pagan de más cada año por tener contratada más potencia eléctrica de la necesaria, según advierte FACUA.

Encender el ventilador o planchar este mes saldrá más caro. La factura de la luz se disparará un 24% para los consumidores tras el fin de las rebajas fiscales, según advierte FACUA, Consumidores en Acción.

El IVA vuelve al 21% y el Impuesto Especial de la Electricidad regresa al 5,11%, frente al 10% y el 0,5% que se habían aplicado desde que se aprobó el plan anticrisis del Gobierno.

Así, el precio del usuario medio con tarifa semirregulada, el PVPC, subirá en mayo hasta los 75,63 euros.

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La asociación calcula que el encarecimiento equivale a casi 15 euros más en un solo mes para un consumidor tipo con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo mensual de 366 kWh.

De haberse mantenido la rebaja de impuestos, el recibo de la luz de mayo del usuario medio se habría situado en los 65,73 euros, un 7,8% más que el mes anterior y 4,74 euros de subida.

Evolución

En los últimos años, la factura del usuario medio del mes de mayo ha sido de 75,63 euros en 2026, 69,71 euros en 2025, 60,76 euros en 2024, 65,50 euros en 2023 y 120,68 euros en 2022.

La potencia, por su parte, ha vuelto a los 3,30 euros que mantenía desde enero (suma de los cargos y peajes en horario punta y valle más el margen de comercialización e impuestos) desde los 2,87 euros que han estado vigentes durante el periodo de aplicación de las rebajas del Gobierno.

Desde FACUA reclaman al Ejecutivo un cambio regulatorio para convertir en estable y permanente un tipo de IVA reducido para la luz.

Enchufes en la pared.

La bajada de recaudación, señala la asociación, puede ser perfectamente compensada con un aumento en los impuestos directos que afecte a quienes más ganan, de manera que no afecte a la financiación de otras cuestiones esenciales como sanidad o educación.

Además, instan al Ministerio para la Transición Ecológica que lleve a cabo de una vez actuaciones encaminadas a potenciar que los usuarios soliciten los descuentos del bono social.

Año tras año, las cifras constatan que la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales no lo solicitan. No lo hacen porque desconocen su existencia y características o debido a que creen que no tienen derecho a recibirlo.

Asimismo, FACUA reclama medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas.

Según un análisis de la asociación, los consumidores domésticos pagan a las eléctricas cerca de mil millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos.