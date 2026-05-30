España cambia las normas: ya hay jubilados que cobran hasta 3.003 € de pensión frente a los autónomos que ganan 1.060 €

Las claves

Las claves Generado con IA La pensión media de jubilación en España se sitúa en 1.572 euros al mes, un 4,4% más que hace un año. Los jubilados del régimen de Minería del Carbón perciben la pensión media más alta, con 3.003,9 euros mensuales. Los autónomos reciben una pensión media de 1.060 euros, mientras que en el Régimen General la media es de 1.731,7 euros. Más de 1,5 millones de pensiones incluyen el complemento para reducir la brecha de género, con una cuantía media de 76,9 euros mensuales.

La Seguridad Social ha publicado este mes los nuevos datos sobre el gasto en pensiones correspondientes a mayo de 2026. En total, el sistema ha abonado 10,4 millones de pensiones a cerca de 9,5 millones de personas, con un desembolso récord de 14.365 millones de euros.

Entre todas las cifras destaca una especialmente llamativa: hay jubilados en España que cobran más de 3.000 euros mensuales de pensión. Aunque la mayoría de pensionistas se sitúa lejos de esa cantidad, existe un régimen concreto donde la pensión media supera ampliamente esa barrera.

Según los datos oficiales publicados este martes, la pensión media de jubilación en España alcanza actualmente los 1.572 euros al mes, un 4,4% más que hace un año. Sin embargo, las diferencias entre regímenes son muy importantes.

Los únicos jubilados que superan los 3.000 euros de media

Por regímenes, los jubilados procedentes del Régimen General cobran una pensión media de 1.731,7 euros mensuales, mientras que en el caso de los trabajadores autónomos la cifra baja hasta los 1.060 euros.

La excepción se encuentra en la Minería del Carbón. En este régimen especial, la pensión media de jubilación alcanza los 3.003,9 euros mensuales, convirtiéndose en la más elevada de todo el sistema español.

Muy por detrás aparecen los trabajadores del Régimen del Mar, cuya pensión media se sitúa en 1.736,5 euros.

La explicación de estas diferencias se encuentra en las características históricas de determinados sectores profesionales, especialmente aquellos considerados penosos, peligrosos o con condiciones laborales especialmente duras, como ocurre en la minería.

La pensión media sigue subiendo en España

La pensión media del conjunto del sistema se sitúa ya en 1.370,7 euros mensuales, incluyendo jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y prestaciones en favor de familiares.

La Seguridad Social abonó durante mayo un total de 6,7 millones de pensiones de jubilación y otros 2,3 millones de prestaciones de viudedad. A ello se suman más de un millón de pensiones por incapacidad permanente, además de 335.154 prestaciones de orfandad y cerca de 47.000 ayudas en favor de familiares.

La mayor parte del gasto vuelve a concentrarse en las jubilaciones. De los más de 14.365 millones desembolsados este mes, 10.533 millones corresponden únicamente a pensiones de jubilación, lo que representa más del 73% del total.

Cada vez más trabajadores retrasan su jubilación

Otro de los cambios que reflejan los datos de 2026 es el aumento de las jubilaciones demoradas voluntariamente.

Entre enero y abril se registraron más de 126.000 nuevas jubilaciones y el 12,3% correspondieron a personas que decidieron seguir trabajando más allá de la edad ordinaria para mejorar su futura pensión.

Este cambio de tendencia ha elevado la edad media de jubilación hasta los 65,5 años, frente a los 64,4 años registrados antes de la reforma de las pensiones.

Además, la Seguridad Social destaca que los tiempos de tramitación continúan siendo reducidos. Actualmente, una pensión de jubilación tarda de media poco más de nueve días en resolverse.

Reducir la brecha de género

Los últimos datos también muestran el crecimiento del complemento destinado a reducir la brecha de género en las pensiones.

En mayo, más de 1,5 millones de prestaciones incorporaron este extra, que cuenta con una cuantía media de 76,9 euros mensuales y que perciben principalmente mujeres.

La ayuda asciende actualmente a 36,9 euros al mes por hijo y debe solicitarse al mismo tiempo que la pensión principal.