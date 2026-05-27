El ranking de las carreras con mejores salarios 4 años después de graduarse en la universidad: la más top garantiza 41.333 €

Las claves

Las claves Generado con IA Medicina es la carrera con mayor sueldo medio tras 4 años, con 41.333 euros y una tasa de empleo acorde del 98,2%. Las ingenierías y la informática también destacan por sus altos salarios, superando los 33.000 euros y elevadas tasas de inserción laboral. Farmacia y Enfermería ofrecen buenas perspectivas, con salarios superiores a 32.000 euros y empleabilidad por encima del 80%. Las carreras de ciencias sociales y humanidades presentan mayor variabilidad salarial y menor estabilidad laboral, con salarios desde 24.000 hasta 30.000 euros.

Elegir carrera es una cuestión que va más allá de lo vocacional, tiene un factor económico importante.

El último ranking de la Fundación CYD sobre inserción laboral de los graduados en España muestra qué titulaciones ofrecen mejores salarios y mayores probabilidades de empleo a los cuatro años de haber terminado los estudios.

El resultado dibuja un mapa con diferencias muy marcadas entre ramas: desde grados con sueldos que superan los 45.000 euros anuales hasta otros que apenas alcanzan los 24.000.

Ciencias en el top

En la parte más alta del ranking aparecen dos grandes bloques: ingeniería avanzada y ciencias de la salud.

La carrera con mayor sueldo medio a los cuatro años es Medicina, con 41.333 euros brutos anuales, además de los mejores indicadores de inserción: una tasa de afiliación del 92,2% y un 98,2% de empleo acorde, prácticamente pleno ajuste entre formación y profesión.

Muy cerca se sitúa Informática, con 36.772 euros, una de las tasas de afiliación más altas de estudio (89,8%) y una demanda laboral sostenida en áreas como desarrollo de software, datos o ciberseguridad.

En el ámbito de la ingeniería, destaca especialmente Ingeniería Electrónica, con 35.327 euros brutos anuales, es una de las ramas tecnológicas mejor remuneradas, con una alta tasa de afiliación (86,8%) y un 77,2% de empleo acorde.

Le siguen muy de cerca otras ingenierías con salarios similares: Ingeniería Industrial (34.582 €) e Ingeniería Mecánica (33.813 €), todas ellas con elevados niveles de estabilidad laboral.

También destacan en este bloque Farmacia (32.769 €) y Enfermería (35.766 €), que combinan buenos salarios con tasas de inserción muy elevadas, superiores al 80% en ambos casos.

En el ámbito empresarial, Economía alcanza los 31.155 euros de salario medio, con una tasa de afiliación del 73,6%, mientras que ADE se sitúa en 29.080 euros, aunque con mejor ajuste entre estudios y empleo (34,8), lo que refleja trayectorias laborales más diversas.

Derecho supera los 31.000 euros, aunque con una inserción más moderada en comparación con las áreas técnicas o sanitarias.

Ciencias Sociales

En el ámbito de las ciencias sociales, los resultados son más desiguales. Ciencias Políticas (28.979 €) y Sociología (30.460 €) presentan salarios intermedios, pero con menor correspondencia entre estudios y empleo, especialmente Sociología (23,2% de empleo acorde).

Historia también se mantiene en torno a los 30.273 euros, aunque con una tasa de afiliación más baja que las ramas técnicas o sanitarias.

Las titulaciones del ámbito sanitario siguen destacando por su estabilidad laboral. Medicina lidera con diferencia, pero también destacan Fisioterapia (24.914 €) y Veterinaria (26.653 €), ambas con tasas de empleo acorde superiores al 80%.

Salarios más bajos

En la parte baja del ranking se sitúan Educación (24,546 €), Ciencias de la Tierra (24.953 €), Periodismo (25.237 €) y Trabajo Social (26.190 €), con niveles de inserción más variables y salarios por debajo de la media de ingenierías o sanidad.

El ranking de CYD confirma una tendencia clara: las carreras con mayor componente técnico, sanitario o tecnológico concentran los mejores salarios y la mayor estabilidad laboral a cuatro años de graduarse.

Medicina, las ingenierías e Informática lideran tanto en ingresos como en empleabilidad, mientras que las ciencias sociales y humanidades muestran una mayor dispersión entre vocación, salario y estabilidad.