La Policía, "abandonada" por Marlaska en Madrid ante la visita del Papa: 5 motos menos, furgones "viejos y peligrosos"...

El estado de los furgones de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional. E.E.

Las claves

Las claves Generado con IA Madrid afronta una semana histórica con la visita del Papa León XIV y 10 conciertos de Bad Bunny, lo que exige el mayor despliegue policial hasta la fecha. El dispositivo contará con 4.000 agentes y 1.000 efectivos sanitarios, superando incluso el despliegue de la cumbre de la OTAN de 2022. La Policía Nacional denuncia graves carencias en la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), con déficit de vehículos, motos y turnos de trabajo no respetados. Las instalaciones policiales presentan problemas de mantenimiento y seguridad, poniendo en riesgo tanto a los agentes como a la ciudadanía.

Madrid se prepara para unos días "históricos, con una magnitud sin precedentes" según palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida. La visita del Papa León XIV, los 10 conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny y la ya intensa actividad de la ciudad presagian días "difíciles", tal y como también afirmó el primer edil.

Por eso, se espera un despliegue "sin precedentes" en materia de seguridad. La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, definió este jueves el dispositivo que prepara el Ayuntamiento como "el mayor de la historia de esta ciudad", con nada menos que 4.000 agentes policiales y 1.000 efectivos sanitarios.

Un dispositivo aún mayor que el que se desplegó durante la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid en el año 2022.

Pero desde la Confederación Española de la Policía Nacional (CEP) avisan: en la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), encargada del orden público, se está produciendo "un incremento de violencia en las calles" y, por desgracia, los medios de los que disponen los agentes están cada vez más minados y deteriorados.

Fuentes del CEP explican a Madrid Total que se trata de un problema que "viene de lejos": "Llevamos tiempo avisando a la Jefatura. La UPR de Madrid está afrontando una escalada histórica de violencia callejera con un déficit operativo gravísimo".

🚔 Que la UPR de Madrid sufra un déficit de furgonetas del 27% es grave y preocupante. Por la operatividad y la seguridad de los compañeros.



❌ Y que la jefatura de la Unidad sea incapaz de solucionar este problema ya crónico demuestra una forma de gestión que exige un relevo. pic.twitter.com/uZ1Nk5YCUJ — CEP Madrid (@cepmadrid) May 19, 2026

Desde este sindicato informan de que sus vehículos, clave para los días que se aproximan, se encuentran muy deteriorados y su base, ubicada en la Casa de Campo, se encuentra en estado de abandono.

"La Unidad necesita 60 furgonetas y apenas dispone de 44, muchas de ellas envejecidas y peligrosas. Cuando una unidad táctica que es punta de lanza de la seguridad ciudadana en Madrid no tiene medios suficientes, el riesgo no lo asume solo el policía, sino que lo asume toda la ciudad", relatan estas fuentes.

Una rama caída en el cuartel de la Unidad de Prevención y Reacción de Madrid. E.E.

Las fotos que acompañan a esta información hablan por sí solas. Se puede ver cómo las furgonetas presentan varios desperfectos como roturas, arañazos e incluso les faltan algunos componentes.

Según explican desde el CEP, este déficit de vehículos también se produce en las motos. "En 2025 y lo que llevamos de 2026 ha habido cinco bajas, ni una sola alta, por lo que tenemos un total de 28. Somos comunidad que necesitaríamos reponer 36 y añadir otras 20 para potenciar los servicios de la unidad", apuntan.

En cuanto a la situación dentro de la base, estas fuentes informan de que está en estado "de abandono": "Tras dejar fuera la jardinería del contrato de mantenimiento, se han producido varias caídas de árboles y ramas sobre vehículos de policía y sobre tejados de vestuarios y dependencias. No estamos hablando de un incidente aislado, estamos hablando de seguridad laboral y de ningún herido o fallecido por pura suerte".

Y las quejas de los miembros de la UPR de Madrid se sustentan en un tercer pilar: los turnos de trabajo. "No se respetan los descansos mínimos legalmente establecidos ni constan en ningún acuerdo negociado", informan desde el CEP.

"¿Se imaginan que ese fuese su horario y no pudiese reclamar nada? Eso significa policías afrontando intervenciones de altísimo riesgo sin las condiciones psicofísicas mínimas exigibles en una unidad que trabaja con violencia extrema, armas blancas y disturbios", detallan desde este sindicato policial.

De este modo, desde el CEP informan de que "la seguridad de Madrid empieza por la seguridad de sus policías".

"Si una unidad esencial como la UPR, por una gestión nefasta de su Jefatura, trabaja con vehículos insuficientes, instalaciones inseguras y jornadas que impiden el descanso mínimo legal, el problema deja de ser interno: acaba afectando directamente a la capacidad de proteger a los madrileños", apostillan.