Ángel Martín, dueño de Clínica Menorca, se enfrenta a 10 años de cárcel tras invertir en un bar taurino y "echar" a su socio

El conflicto entre ambos socios incluye denuncias de acceso ilícito a datos personales y episodios de tensión que requirieron intervención policial.

La instrucción judicial ha detectado irregularidades contables y supuesta falsificación de documentos en la sociedad vinculada al bar.

El juez ve indicios de delitos como administración desleal, falsedad documental, coacciones y espionaje digital en la gestión del negocio por parte de Martín.

Ángel Martín, dueño de Clínica Menorca, se enfrenta a una petición de hasta 11 años de cárcel por su conflicto con César Molero en la taberna taurina La Tienta.

Nuevo capítulo en el conflicto entre los empresarios César Molero y Ángel Martín, propietarios de uno de los bares más taurinos de Madrid: La Tienta. Un juez ve indicios de delito contra Martín, también propietario de la Clínica Menorca, en su guerra societaria en torno al famoso y castizo local ubicado en la calle Alejandro González con Alcalá.

Según ha podido saber Madrid Total, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 34 considera que podrían existir delitos de administración desleal, falsedad documental, coacciones y espionaje digital.

De este modo, el 'divorcio' entre los empresarios podría acarrear grandes penas para el propietario de las clínicas Menorca, ya que el abogado de Molero pide más de once años de cárcel para Martín y entre 500.000 y 800.000 euros de responsabilidad civil.

No obstante, hay que recordar que el auto se puede recurrir ya que aún no se ha decretado la apertura de juicio oral.

Pero lo cierto es que el conflicto entre los empresarios sobre La Tienta viene de lejos. La taberna abrió sus puertas en 1952 y fue regentada por Venancio Molero durante varios años.

Taberna La Tienta, en la zona de Las Ventas. El Español

En 2008, el bastón de mando pasó a sus hijos, César y David, que tomaron las riendas del negocio y, años después, César en solitario.

Fue en 2018 cuando Ángel Martín entró en la taberna como inversor, pero tal y como contó César a Madrid Total, con el tiempo, los socios chocaron: "El conflicto lo generó su manera de ser, queriendo manejar [el negocio] imponiendo un gestor... Era insostenible".

A raíz de estos problemas, César quiso comprarle el 100% de la taberna a Martín. Pero todo estalló a finales de septiembre de 2024.

César aseguró a Madrid Total que llegó a ofrecer su parte del pastel por un millón de euros y su socio solo estaba dispuesto a pagar 100.000.

Mantiene, además, que alguien "reventó las cerraduras del negocio" y que él fue apartado de la gestión.

Fue así como César se desvinculó de este negocio del que sigue siendo socio. En la actualidad, Molero regenta Casa Toro, otro local situado al lado de la madrileña plaza de toros de Las Ventas.

Y, por desgracia, este nuevo negocio también dio titulares, ya que hacia las 22.30 horas de domingo 8 de junio de 2025, tras la faena de Morante, unos individuos entraron en Casa Toro y rociaron a los asistentes con gas pimienta.

Según Molero, la investigación policial no ha podido determinar quién fue el causante de este ataque, pero en declaraciones a Madrid Total poco después del suceso César descartaba un "ataque antitaurino": "Hay otro local taurino aquí al lado y me lo han hecho a mí".

El dueño de la Clínica Menorca

Por otro lado, La Tienta no es el único negocio de Ángel Martín, que es licenciado en Medicina y Cirugía Estética por la Universidad de Alcalá de Henares.

Este empresario es famoso por ser el fundador de la famosa Clínica Menorca, ubicada en la calle Menorca, muy cerca del madrileño parque del Retiro.

Según figura en su página web, la Clínica Menorca se fundó en los años 90 y, desde su apertura, en su interior se han realizado más de 8.000 intervenciones.

En ella trabajan más de 50 profesionales y sus instalaciones cuentan con más de 2.500 metros cuadrados con dos quirófanos y unidades de medicina estética, nutrición, cirugía estética y reparadora, plataforma láser y odontología estética.

Según figura en la web de Ángel Martín, él también es dueño de Laboratorios Menorfarma, un laboratorio cosmético y farmacéutico español con una trayectoria muy ligada a la medicina estética de vanguardia.

Por último, en la web de este médico aparece el proyecto agroecológico Huerta Emiliana que, según aparece escrito en la citada página, destaca por unir la medicina estética, la salud integral y la agricultura de vanguardia.

"Actuación coordinada"

Ahora, a pesar de llevar las riendas de los citados negocios, Ángel Martín podría sentarse en el banquillo por existir indicios suficientes de criminalidad tras finalizar las fases de instrucción correspondientes.

En una de las piezas del procedimiento, el juzgado aprecia indicios de una "actuación coordinada" para acceder de forma ilícita a la privacidad digital del denunciante. El auto judicial señala que el investigado habría encargado a un tercero el acceso a cuentas personales, redes sociales y perfiles profesionales de César Molero con el fin de obtener información sensible.

A pesar de que los investigados alegaron que buscaban recuperar información empresarial, el órgano instructor ha rechazado este argumento, advirtiendo de que el acceso a datos personales sin autorización constituye una vulneración de derechos fundamentales.

De forma paralela, el Tribunal de Instancia de Madrid ha ratificado la continuación del juicio por presunta administración desleal y falsedad documental.

La instrucción destaca irregularidades en las cuentas anuales de la sociedad Tercio de Quites S.L. y la supuesta falsificación de documentos societarios para la aprobación de las mismas.

Estas conclusiones se apoyan, entre otras pruebas, en una pericial contable judicial practicada durante el proceso.

Asimismo, el magistrado instructor incorpora a la causa los hechos ocurridos en agosto de 2024 en la propia Taberna La Tienta, donde se produjo un incidente que requirió la intervención de la Policía Nacional en el contexto del enfrentamiento entre los socios.

La decisión judicial activa ahora los plazos para que la Fiscalía y las acusaciones presenten sus escritos de conclusiones provisionales.

Aunque sobre el empresario Ángel Martín rige el principio de presunción de inocencia hasta que recaiga sentencia firme, las resoluciones sitúan al titular de la Clínica Menorca en una posición procesal delicada.

Por su parte, la representación de César Molero ha manifestado su satisfacción por el avance de las actuaciones y ha reiterado su confianza en la Administración de Justicia para resolver el conflicto societario.