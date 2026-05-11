La FP de Madrid elegida entre las 10 mejores de España: el 70% de los alumnos volverían a estudiarla de nuevo

Las claves

Las claves Generado con IA La Formación Profesional de la Cámara de Comercio de Madrid ha sido elegida entre las 10 mejores de España en el FP Ranking Presencial 2026. El ranking ha evaluado más de 600 indicadores, destacando la calidad docente, la inserción laboral y la satisfacción del alumnado. El 69,2% de los alumnos volvería a elegir la misma titulación en la Cámara de Madrid, y el 28,6% cursaría otro programa en la institución. La oferta de FP de la Cámara de Madrid está adaptada a las demandas del mercado laboral e incluye áreas como administración, comercio, marketing e informática.

La Formación Profesional de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid se ha situado en el puesto número 10 entre las mejor valoradas de España en el FP Ranking Presencial 2026, elaborado por Emagister y Hamilton Global Intelligence, ocupando en la modalidad online puestos cercanos al 'top ten'.

Este ranking, en su primera edición, analiza más de 600 indicadores cuantitativos y cualitativos relacionados con la calidad docente, la inserción laboral, los recursos e infraestructuras y la satisfacción del alumnado, evaluando centros de Formación Profesional de toda España en modalidad presencial y online.

Entre los aspectos mejor valorados de la FP de la Cámara de Madrid destacan especialmente su capacidad formativa y sus resultados de inserción laboral, áreas en las que obtiene algunas de sus puntuaciones más elevadas, ha subrayado la institución cameral en un comunicado.

En concreto, el informe subraya la capacidad del centro para favorecer el desarrollo del alumnado y facilitar una continuidad efectiva en el entorno profesional. Según el informe, el 69,2% del alumnado volvería a elegir la misma titulación en la Cámara de Madrid, y el 28,6% cursaría otro programa en la misma institución.

Desde la Cámara de Madrid han subrayado que este dato refleja "un alto grado de confianza" en el modelo formativo de la entidad y en la adecuación de su oferta a las expectativas de los estudiantes. Además, ha destacado que también refuerzan su posicionamiento como una institución "comprometida con una formación práctica, conectada con las necesidades reales de las empresas y orientada a la empleabilidad".

La Cámara de Madrid cuenta con una amplia oferta de Formación Profesional adaptada a las demandas actuales del mercado laboral, con programas vinculados a áreas como administración y gestión, comercio y marketing o informática y comunicaciones. Según ha explicado, se trata de un modelo formativo combina la preparación técnica con una estrecha relación con el tejido empresarial, facilitando la formación práctica y el acceso al empleo.

Finalmente, ha recordado que la Formación Profesional se ha consolidado en los últimos años como una de las vías formativas con mayor crecimiento y empleabilidad en España. En este contexto, ha reafirmado que continúa reforzando su oferta especializada y alineada con los perfiles profesionales que demandan las empresas madrileñas.