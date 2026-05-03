Australia da una lección a España: jubilación con 10 años trabajados, ahorro obligatorio y base pública

Las claves

Las claves Generado con IA Australia permite jubilarse tras solo 10 años de residencia, combinando una base pública y un sistema de ahorro obligatorio gestionado por empresas. El modelo australiano, conocido como 'superannuation', obliga a las empresas a destinar hasta el 11% del salario de los empleados a fondos de pensiones invertidos a largo plazo. El sistema australiano incluye una prestación pública básica y la opción de ahorro voluntario extra, lo que fomenta la estabilidad y el crecimiento económico. Australia ocupa el séptimo lugar mundial en calidad de su sistema de pensiones, muy por delante de España, que sigue buscando fórmulas para garantizar la sostenibilidad de las jubilaciones.

El número de afiliados a la Seguridad Social en España es de 22 millones de personas. Por otra parte, la población de Australia es de 27,7 millones de habitantes. Solamente hay una diferencia ligeramente superior a 5 millones de personas entre los afiliados de un país y toda la población de otro. Dada esta situación, ¿cómo es posible que un país con tanta diferencia de población tenga un sistema de pensiones más estable que el nuestro?

Las reformas realizadas por Australia reflejan que el país oceánico es un referente internacional en este campo. Su sistema recibe el nombre de 'superannuation'. Su funcionamiento consiste en que las empresas destinan hasta un 11% del salario de los trabajadores a una cuenta que ejerce como un fondo de pensiones el cual se invertirá a largo plazo y podrá ser retirado una vez se alcance la jubilación.

El modelo australiano se ha convertido en un ejemplo por su capacidad para combinar ese ahorro de la jubilación con un mayor crecimiento económico. Por su parte, España no ha conseguido aportar un modelo de pensiones estable que mezcle una edad de retiro razonable con unas condiciones estables que se mantengan en el tiempo.

El superannuation ha traído grandes beneficios a Australia. Según los datos oficiales del país, los activos de este modelo de ahorro alcanzan los 4,5 millones de dólares. Esto significa que este sistema equivale a un 150% del PIB del país. Pero eso no es todo, ya que se prevé que alcance un 250% en 30 años.

No obstante, el superannuation no es el único sistema de jubilación activo en Australia. También son importantes dos regulaciones que ayudan al ahorro de las pensiones. La primera es el 'Age Pension', el cual se trata de una prestación pública básica, no contributiva y financiada por los impuestos generales. Esta cláusula solo está activa para todas las personas que hayan residido un mínimo de 10 años y que durante al menos 5 años no hayan interrumpido su residencia.

Por otra parte, la segunda normativa vigente es el ahorro voluntario complementario. Esta legislación permite que los trabajadores puedan ingresar por su cuenta aportaciones extra que incrementen su cantidad de jubilación. Además, estas aportaciones podrían realizarse tanto antes como después de pagar sus impuestos.

Cabe destacar que todos los trabajadores del país oceánico de entre 18 y 67 años están obligados a aportar de forma universal independientemente cual sea su nivel de ingresos y del tipo de contrato. Hay que tener en cuenta que este sistema, a su vez, está integrado por inversores y financiadores de empresas australianas, infraestructuras y compradores de deudas federales y estatales, siendo un pilar fundamental de la economía del país y facilitando a la creación de empleo.

Australia se ha convertido en el séptimo país con un mejor sistema de pensiones. Según el Mercer CFA Institute Global Pension Index 2025, tan solo Países Bajos, Islandia, Dinamarca, Singapur, Israel y Suecia tienen unos mejores datos en cuanto a su sistema de jubilación. Por su parte, España se sitúa a mitad de la clasificación, planteándose nuevas reformas que garanticen los ingresos de jubilación.