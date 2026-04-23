La Audiencia ordena la busca internacional del acusado por el "pique" mortal de la M-30 que se fugó y disuelve el jurado

Las claves

Las claves Generado con IA La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una orden de búsqueda internacional para Paco Martínez Soria, acusado por el "pique" mortal en la M-30 en 2021. El juicio ha quedado suspendido y el jurado disuelto tras la fuga del acusado, que no se presentó el día de su declaración. El otro acusado, Rafael Maya Fernández, sí ha asistido a todas las sesiones, pero no será juzgado por separado y seguirá en libertad hasta que localicen al fugado. Ambos acusados enfrentan cargos de homicidio doloso, lesiones y conducción temeraria tras la muerte del doctor Juan Alfredo López en una carrera ilegal.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una orden de búsqueda internacional contra Paco Martínez Soria. Se trata de uno de dos acusados por el "pique" entre dos vehículos en la M-30 que mató a un doctor en 2021.

El pasado 15 de abril, Martínez no acudió a declarar en el juicio el día que estaba previsto su interrogatorio y, desde entonces, está desaparecido.

Asimismo, la Audiencia madrileña ha disuelto el jurado que iba a determinar la culpabilidad o inocencia de los dos encausados. El otro, que se llama Rafael Maya Fernández, sí está localizado, ha acudido a todas las sesiones de la vista. No obstante, no será juzgado por separado.

Por el momento, Maya seguirá en libertad, a la espera de que la Justicia localice a Paco, como así se hace llamar entre sus allegados. Esta persona, no obstante, no guardia relacion con el célebre actor Paco Martínez Soria, ya fallecido, aunque compartan de forma casual nombre y ambos apellidos.

El juicio dio un vuelco el pasado día 15. Esa fecha, estaba previsto que declarasen ambos acusados en la Audiencia Provincial acerca de lo ocurrido aquella noche de julio de 2021, en la que murió un doctor tras un "pique" —así lo denomina la Fiscalía— de dos vehículos en la M-30.

Cada acusado —Paco y Rafael— conducía uno de los dos coches que participaron en la carrera mortal, circulando a velocidades superiores a las permitidas.

No obstante, el primero de ellos no acudió a declarar, pese a que sí había asistido a las sesiones anteriores del juicio.

Por ello, la Audiencia Provincial de Madrid, por boca de la magistrada-presidenta del jurado, Rosa María Quintana, ya dictó una orden de busca y captura para que fuera localizado en ingresado en prisión, que ahora tendrá alcance internacional.

Aquel día, la hermana de Francisco acudió a la vivienda del acusado. Tenía una copia de las llaves. Pero Paco no estaba en su interior.

Horas antes, la Guardia Civil también se personó en su domicilio, para tratar de llevarle a declarar. Y nadie abrió la puerta.

El tribunal se dio de plazo hasta este jueves para localizarle. Como no ha aparecido, ha decidido, finalmente, disolver el jurado en vez de continuar el proceso y juzgar a Martínez in absentia. Esta opción era posible, pero ha sido rechazada.

En este procedimiento, ambos acusados se enfrentaban a un supuesto delito de homicidio doloso, además de lesiones y conducción temeraria, por los que la Fiscalía solicitó para cada uno de ellos un total de 15 años de prisión.

Por su parte, los abogados de la defensa pidieron calificar los hechos como un homicidio imprudente, lo que conlleva una pena menor.

El "pique" y la posterior carrera por la M-30 acabó con la vida del doctor Juan Alfredo López, de 35 años de edad, sanitario de la Fundación Jiménez Díaz y quien, en esas fechas, estaba dedicado a la lucha contra la Covid-19.

Su viuda ejerce la acusación particular en este procedimiento. Y, en una sesión anterior, relató que, poco antes del suceso, había descubierto que esperaba un segundo hijo con López.

Visiblemente emocionada, relató la incansable labor de su marido, desde su puesto en el hospital, contra la pandemia del coronavirus.

Rafael Maya, el acusado que sí está localizado, llegó el pasado día 15 a la sede de la Audiencia Provincial de Madrid con intención de declarar y de pedir perdón a la familia del doctor. Así lo manifestó a los medios de comunicación que aguardaban a la entrada del edificio.

Sin embargo, como Paco Martínez no apareció, el juicio quedó en suspenso hasta este jueves, cuando el tribunal ha optado por disolver el jurado y ampliar el radio de búsqueda del fugado.