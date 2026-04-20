La Seguridad Social ya tiene la orden: el importante pago que recibirán los pensionistas a finales de abril

Las claves

Las claves Generado con IA La Seguridad Social adelantará el pago de las pensiones de abril para ofrecer mayor garantía económica a los beneficiarios. El cobro de las pensiones comenzará el miércoles 22 de abril, con Bankinter y Unicaja como los primeros bancos en realizar el ingreso. La mayoría de bancos, como Santander, Caixabank y Sabadell, pagarán el viernes 24 de abril; mientras que ING, BBVA y Kutxabank lo harán el sábado 25 o lunes 27. En total, la Seguridad Social repartirá más de 14.300 millones de euros entre 9,3 millones de pensionistas en España durante este periodo.

Esta semana se dará comienzo al ingreso de las pensiones de abril. Los bancos han adelantado el cobro de las pensiones, las cuales se producirán desde esta misma semana. En cuanto a las fechas, las distintas entidades han fijado sus propias fechas personalizadas, es decir, cada banco tiene su propio período establecido, siendo diferente en cada caso.

Las fechas han sido decididas en base al establecimiento financiero en el que cada persona tenga domiciliada su prestación. Por ello, el intervalo de fechas estipulado para el pago por la Seguridad Social abarcaba desde 1 al 4 de mayo.

Sin embargo, durante este mes de abril se ha decidido adelantar el cobro de dicha prestación con el fín de poder otorgar unas mayores garantías económicas a los beneficiaros.

Calendario de pago de cada banco

Para este mes de abril de 2026, los bancos han fijado las fechas entre mediados y finales de mes. Este intervalo ha propiciado el adelanto de muchos bancos ante otros. Para este mes está estipulado que la Seguridad Social reparta más de 14.300 millones de euros entre los 9,3 millones de pensionistas que hay en España.

Ante ello, el cobro de las pensiones dará comienzo el miércoles 22 de abril. Durante este día Bankinter y Unicaja darán comienzo a este pago, adelantándose a las distintas entidades bancarias.

Durante el viernes 24 de abril, la mayoría de establecimientos financieros realizarán sus pagos. Distintos bancos de gran renombre como Banco Santander, Caixabank, Banco Sabadell, Caja Rural, Ibercaja y Cajamar están suscritas a esta fecha.

Al día siguiente, el sábado 25 de abril, está previsto que ING, BBVA y Kutxabank realicen el cobro de las pensiones. Es cierto que, pese a que estos bancos hayan fijado esta fecha como la más probable, puedan retrasar el pago hasta el lunes 27 por el propio fin de semana.

Por último, durante el lunes 27 de abril, Abanca ingresará el cobro a sus pensionistas. Con estas nuevas fechas, se mantienen los cinco días establecidos para el cobro antes de la propia finalización del mes.

Cabe destacar que, pese a que se produzca dicho adelanto, esta situación no le generará ningún tipo de imprevisto a los bancos ya que este dinero viene otorgado de forma directa desde la Seguridad Social.

Por otra parte, si durante este plazo de cinco días el pensionista no ha recibido el pago, es aconsejable esperar al plazo estipulado anteriormente. Esta situación posibilitaría que el ingreso se realice en una fecha habitual pese a que algunos beneficiarios ya lo hubieran recibido.

Por tanto, esta situación se produce porque dichos adelantos no estan fijados de forma obligatoria, sino que se permiten ciertos retrasos en su ingreso. No obstante, si pasados ambos períodos estipulados el cobro sigue sin realizarse, lo recomendable es contactar con las entidades financieras pertinentes.

Si ninguna de estas situaciones fuera el problema, lo recomendable es comprobar la información de la cuenta para asegurarse si se han producido cambios o incidencias y, en última instancia, contactar con la Seguridad Social.