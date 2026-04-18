Los hoteles baten récords en Madrid aunque falte personal: de 188 € a 9.000 € por un finde con taxi desde Barajas

Precios encontrados en una app de reservas para el fin de semana del 24 de abril

Las claves

Las claves Generado con IA Los precios de los hoteles en Madrid han alcanzado cifras récord, con tarifas que van desde 188 € hasta 9.000 € por fin de semana, impulsadas por el aumento de turistas internacionales. El sector hotelero madrileño experimenta alta ocupación, especialmente en eventos multitudinarios, pero enfrenta escasez de personal cualificado y retos en el mercado laboral. Las autoridades prevén la apertura de 15 nuevos hoteles, mientras el debate gira en torno al equilibrio entre precios elevados y la necesidad de mantener Madrid como destino atractivo y asequible. Madrid recibe turistas todo el año gracias a su oferta cultural y buena conectividad, aunque la estancia media es corta y el comportamiento de los viajeros cambia, con más viajes pero de menor duración.

Buscar una habitación para dentro de una semana en Madrid no es tarea fácil. Aunque hay disponibilidad, las tarifas pueden variar entre los 188 € y los 9.000 € el fin de semana. Sí, ha leído bien, 9.000 € para dos personas. Eso sí, con traslado en taxi gratis desde el aeropuerto.

Según datos de Madrid Convention Bureau, el 2025 registró máximos históricos de turistas que pasaron por Madrid y se observa un aumento de turistas internacionales, dispuestos a pagar precios más altos.

Más de 800.000 turistas internacionales visitaron la Comunidad, un 4,9% más que en el mismo mes de hace un año y el gasto medio fue de 347 €, un 9,3% también superior respecto del año 2024. Está claro y los expertos coinciden en que Madrid está de moda, pero ¿a qué precio?

Tarifas en aumento

El ADR (tarifa media diaria) alcanza en Madrid los 301,56 € en hoteles de 5 estrellas, 150,66 € en los de 4 y 129,96 € en tres estrellas, situándose la mayor subida en la gama alta de hotelería, según datos disponibles en el informe de Infraestructura Hotelera del Madrid Convention Bureau.

Mesa de debate con líderes de la industria hotelera Acentoenlace

El pasado 15 de abril durante el debate hotelero organizado por el Grupo Vía, profesionales del sector y Héctor Coronel, director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, entre otros, aportaron su visión sobre el momento actual que vive el sector, sus expectativas y amenazas.

Aunque el grado de ocupación ronda el 74%, el diagnóstico es similar entre todos los actores que integran el ecosistema del sector: faltan hoteles ante la avalancha de eventos; conciertos como el Bad Bunny, Shakira, la Fórmula 1 o Fitur son algunos de los que congregan a miles de personas que eligen Madrid como destino y que cubren las plazas disponibles de los hoteles madrileños.

Pero la pregunta que sigue flotando en el aire es si Madrid ha tocado techo en los precios de los hoteles. Según Coronado, "Madrid ha vivido una transformación y durante ese proceso, el precio, obviamente crece, y se transforma por dos motivos: uno, por el incremento de oferta en cinco estrellas, y luego por un tema a nivel macroeconómico, en el que también Madrid y España las economías al final siempre van creciendo", explica.

"A pesar de que Madrid no ha tocado su máximo, y le queda muchísimo recorrido, hay que buscar mercados que sigan apoyando ese crecimiento", destacan desde el Ayuntamiento.

Todo el año

Una de las explicaciones de lo que ocurre en Madrid es la estacionalidad: antes la ciudad tenía unos picos muy marcados en la primavera y en el otoño, y hoy en cambio Madrid tiene los 12 meses por encima de 900.000 turistas: "Nos ocupamos de que en Madrid siempre pasen cosas y sea buen plan en cualquier época del año", señala el director de Turismo.

Durante el diálogo entre la administración pública y los hoteleros, también se ha advertido de las amenazas a las que se enfrenta el segmento MICE (reuniones, incentivos, convenciones): "Si los grandes eventos críticos como Fruit Attraction o Fitur no encuentran precios asequibles en la oferta alojativa de la ciudad, se corre el riesgo de que se desplacen o desaparezcan", puntualizó Coronel.

Presentación del informe de turismo nacional y de Fitur 2026.

Otro de los ejes en los cuales giró el debate fueron la seguridad y la limpieza, dos elementos que el turista evalúa al elegir destino. Sobre este tema, Friedrich Von Schönburg, director general de Rosewood Villamagna, puntualizó que son irrenunciables y destacó la labor que el Ayuntamiento hace al respecto.

Con este panorama de oportunidades y desafíos, se prevé la apertura de 15 hoteles en los próximos años en Madrid y esto supone también otro foco de atención como es el mercado laboral.

Según apunta Nayra González, directora del Hotel Miguel Ángel, la falta de talento cualificado es una preocupación a la que se enfrentan en la nueva etapa del hotel, próximo a su reapertura.

Otra de las necesidades que se reseñaron fue la de mejorar la conectividad aérea, y desde el Ayuntamiento remarcan que hay en marcha un plan para mejorar la capacidad del aeropuerto Madrid Barajas en un 45%.

Turismo nacional

La gran oferta cultural que ofrece Madrid durante todo el año, según explican desde el Ayuntamiento, es uno de los factores para que el turismo nacional tenga la oportunidad de venir por la proximidad y la buena conectividad con la península, así poder visitar la ciudad en cualquier época del año y que la experiencia "sea igual de formidable".

A pesar de que el comportamiento del turista ha cambiado y hace cada vez más viajes, también son más cortos. La estancia media no supera los 2,2 días, uno de los propósitos que tienen desde Turismo para los próximos meses.

Mientras tanto, en el lado B de la oferta hotelera se encuentran los alojamientos turísticos, una realidad muy difícil de rastrear en la que ni el Gobierno central ni la Administración local coinciden en cifras.

Sobre el tema, el director de Turismo habla de complementariedad en cuanto a la oferta, ya que los propósitos de los viajes son diferentes para una misma persona.

Puerta de Alcalá Europa Press

Muchas veces, la gente viene por trabajo, otras con amigos o familia: "Los hoteles tienen una serie de servicios y este tipo de alojamientos reglados tienen otra serie de beneficios y de comodidades, que no lo proporcionan necesariamente los hoteles", concluye Coronel.

Lo que está claro es que cada vez más personas visitan Madrid, los nacionales se reparten durante todo el año y los internacionales buscan experiencias exclusivas.

Madrid se ha puesto guapa, cara y de moda, todo a la vez. El reto será encontrar ese delgado equilibrio en donde pasar una noche en la capital madrileña no se convierta en un pequeño lujo.