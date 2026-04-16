El 'modus operandi' de las kellys que robaban joyas en las casas donde trabajaban: el valor total asciende a 500.000 euros

Las detenidas, de nacionalidad rumana, colombiana, dominicana y española, fueron identificadas comparando sus DNIs con los registros de ventas en tiendas de oro.

El valor total de los objetos sustraídos supera los 500.000 euros, y se han recuperado algunas alhajas que ya han sido devueltas a sus dueños.

Las sospechosas trabajaban durante meses ganándose la confianza de personas mayores, para luego sustraer joyas y venderlas en establecimientos de compraventa de oro.

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas, en su mayoría empleadas del hogar, por robar joyas en casas donde trabajaban en el noroeste de Madrid.

El 'modus operandi' de las llamadas ‘Kellys ladronas’ es tan antiguo como eficaz. Las empleadas del hogar conseguían que las contrataran en sus casas para limpiar y, durante varios meses, se dedicaban a realizar su trabajo sin que nadie sospechara de ellas. Eran simpáticas, agradables y hacían bien su trabajo.

Pero, pasado ese tiempo, una vez sabían dónde se escondían los objetos de valor, los robaban y los revendían. En concreto, lo hacían con las joyas de oro que luego llevaban para canjearlas por dinero en los establecimientos de compraventa de oro.

Por todo esto, la Guardia Civil ha detenido a nueve personas, la mayoría empleadas de hogar, en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid —algunas en Villalba y Las Rozas—, como presuntas autoras de varios delitos de hurto de joyas cometidos en distintos domicilios.

Robos de joyas en el noroeste de Madrid

La investigación ha permitido esclarecer una serie de sustracciones que se habrían producido a lo largo de los últimos meses, aprovechando la confianza que las víctimas habían depositado en los detenidos, que se ‘disfrazaban’ de trabajadores ejemplares durante varios meses.

Las víctimas eran, en su mayoría, personas de edad avanzada que vivían solas (entre 60 y 80 años, la mayoría), lo que facilitaba la comisión de los hechos. Según las pesquisas, los efectos sustraídos, principalmente joyas, alcanzarían un valor superior a los 500.000 euros. Parte de estos objetos eran posteriormente vendidos en establecimientos de compraventa de oro, obteniendo beneficios que superan los 50.000 euros.

Una de las detenidas logró sustraer de un domicilio de Las Rozas efectos que luego empeñó por un valor cercano a los 30.000 euros, aunque el valor de los efectos sustraídos superaba los 200.000. En otra ocasión el hurto fue cometido por un encargado de portes de mudanzas, que se aprovechó del acceso a la vivienda.

En el marco de la operación, se han recuperado alhajas que ya han sido reintegradas a sus legítimos propietarios.

“Para evitar ser víctima de este tipo de hechos es recomendable guardar en cajas fuertes o armarios bajo llave el dinero y los artículos de más valor tanto económico, como joyas, relojes y dispositivos electrónicos, como personal o sentimental”, advierte la Guardia Civil.

¿Cómo fueron descubiertas?

La Guardia Civil llegó hasta las ‘kellys ladronas’, que eran de nacionalidad rumana, colombiana, dominicana y española, después de que se denunciaran varios robos en el noroeste de la Comunidad de Madrid.

Entonces, cotejaron el DNI de las empleadas con el que tienen que entregar todas las personas que se acercan a los establecimientos de compraventa de oro. “Si ves que alguien vende 20 ó 30 joyas, es raro. Y si comparas esas joyas con las denunciadas, entonces es fácil llegar a saber quiénes eran las empleadas del hogar que habían realizado esos robos”, cuentan desde la Guardia Civil a este periódico.

No obstante, la investigación sigue su curso y desde la Guardia Civil no descartan que se puedan producir más detenciones durante las próximas semanas o meses.