Los expertos coinciden: tienes que pedir ya la prórroga del contrato de alquiler a tu casero si no quieres verte perjudicado

Las claves nuevo Generado con IA Los inquilinos con contratos que venzan antes de 2027 pueden solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años manteniendo las condiciones actuales. La solicitud debe hacerse cuanto antes, preferiblemente por burofax, ya que el real decreto que permite esta ampliación requiere validación parlamentaria y podría decaer. Solo pueden acogerse quienes tengan contrato vigente a 22 de marzo y su arrendamiento finalice antes del 31 de diciembre de 2027. La medida ofrece estabilidad a los inquilinos sin perjudicar al propietario, en un contexto de subidas de alquiler y escasa oferta de vivienda.

El reloj corre en contra de los inquilinos madrileños y la mayoría no lo sabe. Desde el pasado 22 de marzo, fecha en la que entró en vigor el real decreto con medidas urgentes en materia de vivienda incluido en el paquete anticrisis aprobado por el Ejecutivo en el contexto del conflicto bélico con Irán, los arrendatarios cuyos contratos venzan antes de que termine 2027 tienen la posibilidad de solicitar a su casero una ampliación extraordinaria de hasta dos años, manteniendo exactamente las mismas condiciones que figuran en el acuerdo actual.

Y los expertos son unánimes: hay que hacerlo ya, sin esperar ni un solo día más.

Por qué la urgencia

La razón por la que juristas, asociaciones de consumidores y sindicatos de inquilinos insisten en la inmediatez de la solicitud tiene que ver con la propia naturaleza jurídica de la norma. Un real decreto requiere obligatoriamente la convalidación del Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días desde su publicación.

El Gobierno, a día de hoy, no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para garantizar que la votación salga adelante. Si la Cámara tumba el decreto, la ventana para pedir la prórroga se cierra automáticamente y quienes no hayan cursado la solicitud habrán perdido una oportunidad que podría no repetirse.

Abogados especializados en derecho inmobiliario subrayan un detalle técnico que refuerza la necesidad de moverse rápido: la norma circunscribe su ámbito de aplicación exclusivamente a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que estuvieran en vigor el día de la entrada en vigor del decreto, es decir, el 22 de marzo.

Esto significa que solo quienes tengan un contrato activo en esa fecha y cuya finalización se produzca antes del 31 de diciembre de 2027 pueden acogerse a la ampliación.

Qué hay que hacer

Las organizaciones de defensa de los arrendatarios han difundido una serie de recomendaciones claras para que la solicitud tenga validez y no pueda ser impugnada por el propietario. Lo fundamental es dejar constancia escrita e inequívoca de que la petición se ha realizado.

El canal más recomendado es el burofax con acuse de recibo y certificación de contenido, ya que constituye prueba fehaciente ante cualquier eventual disputa judicial.

Los requisitos para poder acogerse a la prórroga son los siguientes: que el contrato de alquiler esté sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, que se encontrase vigente a fecha 22 de marzo de 2026, y que su vencimiento se produzca en algún momento comprendido entre esa fecha y el último día de 2027.

Por su parte, el arrendador únicamente puede rechazar la solicitud en supuestos muy concretos, como la necesidad acreditada de recuperar el inmueble para destinarlo a residencia propia o de un familiar directo, o bien si ambas partes alcanzan voluntariamente un acuerdo para firmar un nuevo contrato con condiciones distintas.

No perjudica al propietario

Uno de los argumentos más repetidos por las organizaciones que han respaldado públicamente esta medida es que la ampliación extraordinaria no supone un menoscabo para los intereses del casero.

La Asociación de Usuarios Financieros ha señalado que el mecanismo ofrece garantías a ambas partes: el inquilino obtiene dos años adicionales de estabilidad en un mercado donde los precios no paran de subir, mientras que el propietario mantiene asegurado el cobro de la renta y conserva el derecho a recuperar su vivienda si concurren las causas legalmente previstas.

Esta lectura busca desactivar la resistencia de los arrendadores, que en muchos casos podrían interpretar la prórroga como una imposición unilateral.

Sin embargo, los expertos recuerdan que la norma refuerza el marco de seguridad jurídica para ambas partes y que, en un contexto de tensión creciente en el mercado residencial, la estabilidad contractual resulta beneficiosa también para quien alquila su propiedad, al evitar periodos de vacío entre inquilinos o costosos procesos de renegociación.

Un mercado que asfixia al inquilino

La medida no surge en el vacío. España atraviesa una de las crisis de acceso a la vivienda más severas de las últimas décadas.

Los precios del alquiler han encadenado trimestres consecutivos de subidas en prácticamente todas las grandes ciudades, como Madrid, la oferta disponible se ha contraído de forma notable y la brecha entre los ingresos medios de los hogares y el coste de arrendar un piso no deja de ensancharse.

En ese escenario, la posibilidad de blindar las condiciones actuales del contrato durante dos años más representa un salvavidas para miles de familias que, de otro modo, se enfrentarían a renovaciones con incrementos difícilmente asumibles.

El mensaje de los especialistas es inequívoco: quien tenga un contrato de alquiler con vencimiento antes de que acabe 2027 y no solicite la prórroga durante la vigencia del decreto está asumiendo un riesgo innecesario.

Si la norma decae en el Congreso, el inquilino quedará expuesto a las condiciones que el propietario quiera imponer en la renovación, en un mercado donde la posición negociadora del arrendatario es cada vez más débil.

Un simple burofax enviado a tiempo puede marcar la diferencia entre mantener una renta asequible o verse obligado a abandonar la vivienda por no poder afrontar la subida.