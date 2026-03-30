Una empresa busca contratar a 66 trabajadores en el sur de Madrid en un solo día: "Nuestra cultura es la promoción interna"

Las claves nuevo Generado con IA Norauto busca contratar a 66 trabajadores en un solo día para sus centros del sur de Madrid. El Recruiting Day Madrid Sur se celebrará el 22 de abril en el Hotel Parque Sur de Leganés. Se ofrecen puestos para 39 mecánicos, 23 vendedores o asesores de servicio y 4 coordinadores de taller, con experiencia mínima de un año. La selección se realizará mediante sesiones ágiles con dinámicas grupales y entrevistas individuales, apoyada por la Agencia para el Empleo.

Quien esté buscando trabajo en Madrid puede que este mes tenga una gran oportunidad. Y es que hay una empresa que quiere incorporar personal a sus tiendas del sur de la región.

Y no a una o dos personas. Son 66 las plazas a cubrir. Algo para lo que no habrá que esperar largos procesos, pues esta selección se hará en un único evento para realizar esta contratación masiva.

Se trata de Norauto, la cadena líder europea especializada en el equipamiento, mantenimiento y reparación de automóviles.

Bajo el nombre de Recruiting Day Madrid Sur, esta jornada masiva de selección tendrá el objetivo de incorporar de forma inmediata a 66 profesionales para sus centros de la zona sur de la Comunidad de Madrid.

En concreto, el evento se llevará a cabo el miércoles 22 de abril en el Hotel Parque Sur de Leganés. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y busca "perfiles apasionados por el sector que deseen integrarse en una estructura sólida y en pleno crecimiento".

Requisitos

Según anuncian en una nota de prensa desde Norauto, buscan atraer a profesionales que quieran desarrollar una trayectoria a largo plazo. "La compañía se distingue por su compromiso con la formación técnica y comercial, asegurando que cada colaborador cuente con las herramientas necesarias para evolucionar dentro de la organización".

Los perfiles buscados son, exactamente, 39 mecánicos de automoción, 23 vendedores o asesores de servicio y cuatro coordinadores de taller. Para acceder a ellos solo se requiere una experiencia mínima de un año en el sector y en dichos puestos.

"El proceso de preselección que realizamos desde la Agencia para el Empleo es fundamental para que las vacantes que ofrece Norauto sean cubiertas con los perfiles más ajustados a sus vacantes, previamente definidas en un trabajo conjunto con la empresa para asegurar el éxito en la cobertura de sus necesidades", afirma Pino Luengo, jefa de sección del Departamento de Talento y Empresa de la agencia.

"Nuestra cultura se basa en la promoción interna y en ofrecer una carrera dentro de la marca, donde el aprendizaje continuo es el motor que impulsa el talento de nuestros equipos en cada uno de nuestros centros", señala Miriam Garde, directora de Recursos Humanos de Norauto España.

Una tienda de Norauto. Istock

Los candidatos seleccionados se distribuirán estratégicamente en nueve centros del sur de la región: Alcorcón, Alcorcón Urtinsa, Islazul, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla El Ferial, Parla Natura y Rivas Vaciamadrid.

Para inscribirse en la oferta, los interesados tendrán que enviar su solicitud a través de la publicación en el portal de InfoJobs o acudir a la convocatoria tras la gestión realizada por la Agencia para el Empleo.

Proceso de selección

Este evento elimina los procesos de selección tradicionales. En la misma jornada del Recruiting Day Madrid Sur se unificarán estos mecanismos, aunque dividida en cuatro sesiones para facilitar la asistencia: a las 09.30 horas, 12.00 horas, 16.00 horas y 18.30 horas.

Este día está diseñado para conocer el talento de forma directa y ágil a través de presentaciones de empresa, dinámicas grupales y entrevistas individuales. Cada una de las sesiones será de dos horas.