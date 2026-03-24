Detenido un ciberacosador sexual en un piso rodeado de excrementos: ofrecía dinero a menores por imágenes íntimas
Lo arrestó la Policía Nacional menos de 24 horas después de detectar en internet una alerta de suicidio de una víctima menor de edad.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre que ciberacosaba sexualmente a menores, haciéndose pasar por un menor para obtener imágenes íntimas.
El arrestado ofrecía entre 100 y 300 euros a las víctimas a cambio de contenido sexual y chantajeaba a quienes no accedían a sus peticiones.
Fue localizado y detenido en menos de 24 horas tras una alerta de una menor con ideas suicidas; vivía oculto en condiciones insalubres y tenía cuatro órdenes de búsqueda.
Hasta el momento se han identificado cinco víctimas, pero la investigación continúa y no se descarta que existan más casos.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por ciberacosar sexualmente a niñas menores de edad tras conseguir localizarlo viviendo oculto en pésimas condiciones de salubridad en un piso de Madrid.
Allí fue arrestado menos de 24 horas después de detectar en internet una alerta de una víctima menor de edad con ideas suicidas, como informa Europa Press.
El detenido, que ha ingresado en prisión, se hacía pasar por menor de edad para captar a través de redes sociales a menores para que le enviaran contenido sexual, llegando a ofrecer dinero a cambio. La investigación se inició cuando los agentes recibieron una alerta de posible suicidio de una publicación en una red social de una usuaria menor de edad.
🚨 Una alerta de suicidio de una menor destapa en tiempo récord a un groomer en Madrid— Policía Nacional (@policia) March 24, 2026
En menos de 24h ⏱️: identificado, localizado y detenido
Se hacía pasar por menor para obtener imágenes íntimas 📱 y chantajear a sus víctimas ⚠️
➕info ⤵️https://t.co/ibXjo3iCgP pic.twitter.com/tahLhhDgh5
El detenido era un groomer. Esta es la manera en la que se conocen a los depredadores sexuales en internet. Tenía cuatro órdenes de búsqueda por juzgados del territorio nacional, una de ellas de ingreso en prisión, según ha informado la Policía Nacional. Hasta el momento se ha logrado identificar a cinco víctimas, aunque la investigación sigue abierta y no se descarta que aparezcan más.
La investigación ha acreditado que, una vez que se ganaba la confianza de las víctimas, les solicitaba imágenes íntimas y videollamadas de carácter sexual, llegando a ofrecer a veces entre 100 y 300 euros si accedían a sus pretensiones.
Las imágenes luego las compartía con otros contactos si las niñas no accedían a quedar con él en persona, como ocurrió al menos una vez con una menor en una estación de autobús de Toledo.
Los agentes dieron con su paradero en un domicilio de la capital donde vivía escondido en condiciones pésimas de salubridad, con cuatro perros y rodeado de excrementos, y sin salir de casa desde hace años para realizar trámites como renovar el DNI o el carnet de conducir.