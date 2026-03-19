Confirman el cierre del centenario Bazar Arribas de la Plaza Mayor por la muerte de su dueña, Conchita, a los 95 años

Conchita y el Bazar Arribas de la plaza Mayor de Madrid. Redes sociales.

Las claves nuevo Generado con IA El Bazar Arribas, fundado en 1919 y situado en la Plaza Mayor de Madrid, cerrará definitivamente el 31 de marzo tras la muerte de su dueña, María Concepción Arribas Navarro, a los 95 años. Este emblemático comercio familiar ha pasado por tres generaciones, vendiendo juguetes tradicionales y objetos de metal, y conservando su esencia de tienda antigua. El cierre supone la desaparición de una de las últimas jugueterías históricas del centro de Madrid, reconocida por su placa conmemorativa y su mención en la literatura. Durante la liquidación previa al cierre, los artículos del bazar contarán con grandes descuentos para quienes quieran despedirse del histórico establecimiento.

El histórico y centenario Bazar Arribas, ubicado en el corazón de Madrid, en plena plaza Mayor, cerrará sus puertas definitivamente el próximo 31 de marzo.

Así lo confirma a Madrid Total Conchita, trabajadora y familia de la dueña, María Concepción Arribas Navarro, que falleció el pasado 14 de febrero a los 95 años.

"Es un cambio de ciclo por el fallecimiento de María, que era la titular del negocio. Además, la vida ha cambiado mucho, así que, con mucha pena, pero también con mucho cariño, hemos comenzado la liquidación para echar el cierre el próximo 31 de marzo", explica Conchita.

Con este cierre desaparece una de las pocas jugueterías que quedaban ubicadas en el centro de Madrid.

Fundado en el año 1919 por Juan Arribas Aguado, el bisabuelo de María, y ha pasado por tres generaciones que han vendido juguetes de madera y ojalata hechos en España.

Tras la muerte del fundador en los años cincuenta, el negocio lo continuaron sus hijos María Concepción y Ángel Arribas Navarro, y más tarde han seguido al frente su hija, su nieto y otras descendientes como Conchita, Cuchi y Marta Arribas, manteniendo la continuidad familiar.

En origen combinaba juguetes con bisutería, 'quincalla' y pequeños objetos de metal como llaveros, tijeras, dedales o monedas antiguas.

Hasta hoy, y poco antes del anuncio de cierre, siguió apostando por juguetes sencillos, clásicos y atemporales, pensados para que jueguen niños y adultos juntos, junto a algún souvenir típico de la Plaza Mayor para el público turístico.

Entrar al local es un verdadero viaje en el tiempo. El comercio conserva elementos originales como mostradores de madera, vitrinas y un rótulo de aire art déco, además de una fachada roja con escaparates acristalados que refuerzan su encanto de tienda antigua.

Además, el Ayuntamiento de Madrid le concedió en plena pandemia (abril de 2020) una placa conmemorativa donde se agradecen los servicios a la ciudad desde 1919, reforzando su consideración como comercio histórico. De hecho, el local aparece mencionado en la novela Fortunata y Jacinta del escritor Benito Pérez Galdós.

De este modo, y tal y como se anuncia en redes sociales, los artículos del bazar tendrán grandes descuentos por la liquidación.

Por ello, con el cierre a la vuelta de la esquina, conviene hacer un hueco en la apretada agenda para despedir un negocio que forma parte de la historia de Madrid y ha sido testigo de los cambios políticos y sociales de la ciudad durante más de 100 años.