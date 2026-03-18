Una incidencia en la red de Adif provoca retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid

Las claves nuevo Generado con IA Una avería en los sistemas de señalización de Adif en Madrid Puerta de Atocha ha causado retrasos en trenes de alta velocidad. Los problemas comenzaron alrededor de las 8 de la mañana, afectando tanto salidas como llegadas de trenes en Madrid. Los retrasos han alcanzado hasta una hora o más, impactando también a conexiones desde Madrid Chamartín hacia ciudades como Valencia y Alicante. La circulación de trenes se ha ido recuperando de forma progresiva, aunque persisten algunos puntos afectados y no se ha informado el número exacto de trenes demorados.

Una incidencia en los sistemas de señalización ha provocado este miércoles retrasos en trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid. La avería se ha localizado en Madrid Puerta de Atocha y ha afectado a varias conexiones de la red ferroviaria.

El problema ha comenzado alrededor de las 8 de la mañana, según señalan desde Adif. La incidencia se ha producido en los sistemas de señalización de la estación y la circulación de trenes ha quedado alterada desde primera hora.

Algunos viajeros están reportando retrasos de una hora o más en sus salidas o llegadas a Madrid en trenes de alta velocidad. Otros pasajeros afirman que su tren lleva parado en una estación durante más de 50 minutos, según Europa Press.

Carteles informativos de la estación de Atocha Usuaria del AVE

"La incidencia está en Atocha", indican desde Adif. La avería se ha producido en los sistemas que regulan el control del tráfico ferroviario en la zona.

Adif explica que el problema ha afectado a trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid. También ha tenido impacto en servicios que salen desde Madrid Chamartín. Desde esta estación parten trenes hacia el corredor del este, entre ellos, conexiones con ciudades como Valencia y Alicante.

"Como desde Chamartín salen trenes que van hacia Valencia o Alicante, también afecta en ese caso a los de Chamartín", señalan desde Adif. La incidencia, no obstante, se ha originado en Atocha.

Los técnicos han trabajado durante la mañana para recuperar el sistema y la compañía ha logrado restablecer parte del control ferroviario con el paso de las horas.

"Ya se ha conseguido recuperar el control de prácticamente todo, pero falta todavía algún punto por solucionar", indican desde Adif.

A pesar de esa recuperación parcial, los retrasos han continuado durante la mañana por la acumulación de trenes afectados. La circulación se ha ido retomando de forma progresiva.

Por ahora, no se tiene confirmación del número de trenes afectados ni una previsión sobre cuándo quedará completamente restablecido el servicio. "No tenemos todavía previsión ni el número de trenes demorados", señalan desde la compañía.

El gestor ferroviario comunicará esos datos cuando la incidencia quede totalmente resuelta, aunque de momento no se tiene información de la hora exacta de normalización del servicio y del volumen de trenes afectados.