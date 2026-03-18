Los detenidos por intentar secuestrar al empresario canadiense trataron de robarle un reloj de 100.000 euros

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional detuvo a dos hombres que intentaron secuestrar y robar a un empresario canadiense en el centro de Madrid. Los sospechosos intentaron sustraerle un reloj de lujo valorado en 100.000 euros y las claves de su cartera de criptomonedas. Los detenidos, que podrían pertenecer a una banda de secuestros exprés, huyeron en una furgoneta hasta Atocha, donde fueron capturados tras una persecución. En la furgoneta se hallaron placas de matrícula dobladas, bridas y medicamentos supuestamente usados para retener a la víctima, que necesitó atención hospitalaria.

Durante la noche del pasado lunes, la Policía Nacional ha detenido a los dos hombres acusados de intentar secuestrar a un empresario canadiense. Los arrestados sorprendieron a la víctima a la salida de un restaurante en el centro de Madrid. Posteriormente intentaron robarle un reloj de lujo valorado en 100.000 euros.

Los detenidos pueden pertenecer a una banda criminal dedicada a secuestros 'expres', realizando el mismo modus operandi que emplearon con el empresario. Tras el incidente, el afectado pudo mantener sus pertenencias pero, según fuentes policiales, tuvo que ser atendido en un hospital de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la calle Claudio Coello, situada entre las calles Serrano y Velázquez del centro de Madrid. La Policía Nacional se trasladó hasta el lugar de los hechos alertados por una reyerta en un restaurante.

Según han ofrecido fuentes oficiales a Europa Press, el primer aviso a la Policía Nacional llegó por parte del taxista que transportaba al empresario, el cual se percató del estado de aturdimiento que tenía la víctima.

Sin embargo, diversos testigos alegaron que los sospechosos huyeron en el interior de una furgoneta, iniciándose una persecución hasta llegar a la zona de Atocha, lugar donde los agentes observan cómo dos hombres abandonan el vehículo y continúan su huida a pie.

Finalmente, los sospechosos fueron detenidos en unas calles aledañas. Por otra parte, en el interior de la furgoneta se encontraron placas de matrícula dobladas, varias bridas con las que habrían retenido al empresario y medicamentos que le habrían suministrado a la víctima.

A los dos detenidos se les acusa de varios delitos, incluido el de detención ilegal, así como de robo con violencia y falsedad documental. Por otra parte, según informa el diario El Mundo, los secuestradores intentaron robarle las claves de su cartera de criptomonedas.

Al mismo tiempo, el citado medio afirma que los detenidos, de edades comprendidas entre los 32 y 45 años, habían estudiado previamente los movimientos de la víctima y se desplazaron desde Barcelona para cometer el secuestro.