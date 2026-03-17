Muere un hombre de 40 años en Ciempozuelos tras caer de una altura de 14 metros mientras trabajaba

La ambulancia de 112 Comunidad de Madrid en el lugar del accidente. 112 Comunidad de Madrid

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 40 años falleció en Ciempozuelos al caer desde una altura de 14 metros mientras trabajaba en la cubierta de una nave. El accidente ocurrió cuando cedió el tragaluz sobre el que el trabajador realizaba tareas en la calle del Castaño. La Guardia Civil investiga el suceso, mientras que Comisiones Obreras reclama cambios legislativos para mejorar la prevención de riesgos laborales. En 2025 se produjo un aumento de accidentes mortales en el sector de la construcción en Madrid, duplicándose respecto al año anterior.

Un hombre de 40 años ha fallecido este martes en la madrileña localidad de Ciempozuelos tras ceder el tragaluz en el que trabajaba y caer desde una altura de 14 metros.

Así lo han trasladado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid, que ha indicado que el Summa 112 se ha trasladado al lugar de los hechos y solo ha podido confirmar el fallecimiento.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de lo ocurrido.

El hombre fallecido en este accidente laboral se encontraba realizando trabajos en la cubierta de la nave, situada en la calle del Castaño de Ciempozuelos.

Según los datos más recientes de los que se dispone, el pasado año, 2025, quedará como un año negro en materia de accidentes laborales en la Comunidad de Madrid.

Un trabajador de 40 años ha muerto tras caer desde la cubierta de una nave en Ciempozuelos. Ha cedido el tragaluz.



📍 Calle del Castaño.



El equipo médico del #SUMMA112 solo ha podido confirmar el fallecimiento. Investiga la @guardiacivil. Presencia también de policía local. pic.twitter.com/OSQjB8cdG5 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) March 17, 2026

Se produjeron 78 accidentes laborales mortales, lo que supone una víctima más que en 2024. Además, muchos de los fallecidos pertenecen al sector de la construcción.

Así lo denunciaron desde Comisiones Obreras de Madrid e informaron de que, para evitar estos accidentes, se necesitan cambios legislativos, fundamentalmente de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Según informan las citadas fuentes, los accidentes por patologías no traumáticas, como por ejemplo ictus, derrames o infartos, siguen siendo los mayoritarios en la Comunidad de Madrid.

Además, en 2025, es significativo el aumento de los accidentes mortales en el sector de la construcción, ya que se han duplicado de 14 a 28.

Por otro lado, los accidentes graves y el índice de incidencia, es decir, el número de accidentes por cada 100.000 trabajadores, han disminuido con respecto a 2024.

Uno de los sucesos más graves de 2025 en materia de accidentes laborales fue el derrumbe parcial de varios forjados de un edificio en obra de la calle Hileras, en pleno centro de Madrid.

El derrumbe se produjo el martes 7 de octubre, hacia las 13:00 horas y hubo un total de cuatro fallecidos: tres obreros llamados Moussa Dambele, Alfa y Jorge, originarios de Malí, Guinea y Ecuador, y Laura, la arquitecta del proyecto.

El balance de muertos podría haber sido aún mayor, pero el derrumbe se produjo cuando varios obreros habían salido a almorzar.

De este modo, y para evitar que las cifras sigan creciendo año tras año, desde Comisiones Obreras piden "actualizar la legislación relacionada con prevención de riesgos laborales".