Álex, taxista: "Puedes ganar 500 euros al mes sin hacer casi nada. Sólo necesitas un poquito de dinero que te sobre"

Las claves nuevo Generado con IA Álex, taxista en Madrid, complementa su sueldo invirtiendo pequeñas cantidades en Bitcoin y comparte su experiencia en TikTok. Afirma que se pueden ganar hasta 500 euros al mes dedicando poco tiempo, siempre usando dinero que no sea necesario para gastos básicos. Advierte que la inversión en criptomonedas conlleva riesgos y recomienda asumir que el dinero invertido podría perderse. Álex realiza solo dos o tres operaciones mensuales, obteniendo ingresos extras que ayudan a paliar la difícil situación económica actual.

Llegar a fin de mes en Madrid se ha convertido en un reto cada vez mayor para muchos trabajadores. El encarecimiento del alquiler, el aumento del precio de la cesta de la compra y la subida de los suministros han tensionado la economía de miles de hogares en la capital.

A pesar de tener empleo, cada vez más personas reconocen que su salario apenas alcanza para cubrir los gastos básicos, lo que ha llevado a muchos a buscar fórmulas para generar ingresos adicionales que alivien su economía doméstica.

A esta situación se suma la precariedad laboral que afecta a numerosos sectores. Jornadas largas, ingresos variables y la inestabilidad de algunos trabajos hacen que muchos trabajadores intenten complementar su sueldo con otras actividades.

Desde pequeños trabajos extra hasta inversiones o proyectos digitales, cada vez son más quienes exploran nuevas vías para ganar dinero sin depender exclusivamente de su empleo principal .

En este contexto se enmarca el caso de Álex, un taxista que, además de trabajar al volante, asegura haber encontrado una forma de generar un ingreso extra gracias a la inversión en Bitcoin.

A través de vídeos publicados en TikTok, el conductor comparte su experiencia con otros usuarios y explica cómo realiza pequeñas operaciones con criptomonedas de forma puntual.

En uno de sus vídeos, el taxista plantea directamente a sus seguidores la posibilidad de obtener ingresos sin dedicarle demasiado tiempo. "¿Y si te dijera que puedes ganar 500 euros al mes sin hacer prácticamente nada?", comienza diciendo.

Según explica, el único requisito sería disponer de "un poco de dinero que te sobre y que no necesites, del que te puedes desprender".

El conductor insiste en que ese dinero debe asumirse como si no existiera para evitar tomar decisiones impulsivas. "No es un dinero que pierdes, pero debes considerarlo perdido porque si no te va a reconcomer el miedo, la angustia y no vas a prosperar", señala en el vídeo.

Como ejemplo de su propia experiencia, el taxista relata una operación reciente con la criptomoneda. "Yo he generado 220 euros en dos días. Lo hice con Bitcoin, lo compré el 8 de marzo y lo vendí el 10 de marzo", afirma.

Según explica, el proceso apenas le llevó unos minutos: "220 euros son un día de trabajo en el taxi. No hice nada, solo compré y vendí y he tardado cinco minutos en conseguir este dinero".

El conductor reconoce que este tipo de inversiones no son para todo el mundo. "Si tienes miedo o angustia de perder esto, no es para ti. Si pierdes el dinero, lo tienes que aceptar como perdido", advierte.

En su caso, asegura que trata de mantener una estrategia prudente. "Eso no significa que voy a estar haciendo operaciones arriesgadas, podría haber generado más de 220 euros pero tengo una gestión de riesgo y prefiero generar poco a arriesgarme a perder".

Aun así, anima a quienes tengan curiosidad a investigar diferentes formas de generar ingresos. "Simplemente os digo que debéis investigar formas de generar dinero ya que no se necesita trabajar para ganar dinero", afirma en su vídeo.

El taxista asegura que no se dedica a esta actividad de forma intensiva porque prefiere no pasar demasiado tiempo frente a la pantalla. "Si me dedicara a ello a diario, podría vivir de ello, pero no me gusta estar todo el rato en la pantalla. Yo hago dos o tres operaciones al mes", explica.

Aun así, sostiene que con el paso del tiempo ha conseguido generar un pequeño ingreso complementario. "Con Bitcoin cuanto más tienes, más puedes generar. Poco a poco voy generando un extra mensual que me viene muy bien", concluye