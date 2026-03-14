Vanessa estafó a Nerea, José y otros 300 en su centro estético: "Hemos perdido 1.800 € en sesiones que nunca recibimos"

La mujer fue arrestada al intentar abandonar Madrid y es acusada de delitos de estafa e insolvencia punible.

La Policía Nacional detuvo a Vanessa, de 47 años, quien presuntamente ya habría realizado fraudes similares en otras clínicas de Cataluña.

Los afectados contrataron tratamientos mediante bonos que nunca llegaron a recibir, con pérdidas económicas que alcanzan hasta 1.800 euros por persona.

Más de 300 clientes denuncian haber sido estafados por Vanessa, propietaria de un centro estético en San Blas, Madrid, que cerró repentinamente.

Nerea y José son solo dos de los más de 300 clientes que aseguran haber sido estafados por Vanessa, la propietaria de un centro estético del distrito madrileño de San Blas.

Ambos contrataron tratamientos y bonos que nunca llegaron a recibir después de que la clínica cerrara de forma repentina, dejando a decenas de personas con citas pendientes y cientos de euros perdidos.

Nerea llevaba acudiendo al centro desde septiembre de 2022, cuando el negocio funcionaba bajo otro nombre, y había contratado varias sesiones de depilación láser.

A finales de enero, tras recibir una promoción, decidió comprar un bono de cinco limpiezas faciales por 277 euros. "Me agendaron la cita para el 4 de febrero y el día 2 les escribí porque no podía ir. Ya no me respondieron ni al teléfono ni al WhatsApp", relata en conversación telefónica a Madrid Total.

Al día siguiente volvió a intentar contactar con la clínica, pero los mensajes ya no llegaban y los teléfonos estaban apagados.

Cuando acudió personalmente al local, se lo encontró cerrado. "Había otras cinco personas allí que estaban igual que yo, sin saber qué había pasado", explica.

Nerea interpuso denuncia el 5 de febrero y, aunque finalmente logró recuperar el dinero a través de su banco, asegura que hay clientes que han perdido cantidades mucho mayores. "Ha habido gente que ha perdido hasta 1.800 euros", afirma.

La afectada sostiene además que la propietaria ya habría actuado de forma similar anteriormente. "Tenía otra clínica y pensaba hacer lo mismo. Incluso después de cerrar, una clienta la vio dentro sacando cosas del local y se escondió debajo del mostrador para que no la viera", asegura. "Solo espero que pague por lo que ha hecho".

José es otro de los clientes perjudicados. En su caso, contrató un bono de depilación láser de cuerpo completo con siete sesiones por zona. Comenzó con el tratamiento de cintura para arriba, brazos, pecho y espalda, y tenía previsto continuar con las piernas a principios de febrero.

"Cuando fui a la cita ya habían cerrado", explica. El bono le había costado 600 euros y calcula que ha perdido entre 450 y 470 euros.

Además, denuncia que durante una de las sesiones sufrió quemaduras en el pecho y el abdomen. "La máquina era más potente y quemaba.

"Por la tarde tuve que ir a urgencias porque era muy doloroso", relata. Según afirma, el centro rechazó asumir responsabilidad por las lesiones.

"Les pedí que me devolvieran el dinero y me contestaron por burofax que no era posible". Tras encontrar la clínica cerrada definitivamente, decidió denunciar junto a otros afectados. "Queremos que Vanessa nos pague lo que nos debe y también a las empleadas que tenía", reclama.

Misma jugada en Cataluña

Agentes de la Policía Nacional han detenido a la regente de este centro estético como presunta autora de un delito de estafa por vender tratamientos a sus clientes que nunca iban a recibir, según informan desde la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid en una nota de prensa.

Vanessa, la detenida es española de 47 años que, según las investigaciones, podría llevar realizando este tipo de prácticas desde 2022 y habría tenido otros establecimientos en Cataluña, concretamente en Tarragona o Girona, donde presuntamente habría actuado de forma similar.

Ofrecía servicios de belleza a través de la venta de bonos que facturó hasta un día antes del cierre de la clínica sin previo aviso. El establecimiento estaba ubicado en un centro comercial de la zona de Las Rosas, en el distrito de San Blas.

Entre los tratamientos que ofrecía se encontraban sesiones de depilación láser, algunas con bonos que alcanzaban los 1.300 euros, y otros servicios de estética avanzada.

La clínica continuó vendiendo sesiones y bonos hasta el último momento. Sin embargo, un día cerró sus puertas sin previo aviso y dejó únicamente un cartel en la entrada del local en el que podía leerse "cerrado temporalmente", siendo esta la única forma de comunicación a los clientes sobre el cese del negocio.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero cuando varios afectados acudieron a dependencias policiales para denunciar lo ocurrido.

Los agentes comprobaron que el centro había estado funcionando con aparente normalidad hasta el cierre, con numerosas citas programadas que nunca llegaron a realizarse.

Cada víctima ha sufrido un perjuicio económico que oscila entre los 70 y los 1.300 euros, dependiendo del tratamiento y del número de sesiones contratadas.

Durante las pesquisas, los investigadores lograron identificar a la mujer como única regente del establecimiento y detectaron que el número de afectados superaba ya las 130 personas, aunque las denuncias continúan aumentando y podrían superar las 300 víctimas.

Los agentes establecieron varios dispositivos para localizarla y evitar su posible huida. Finalmente, el pasado 24 de febrero fue detenida cuando se disponía a abandonar Madrid con una maleta, tras sospechar los policías que podía intentar eludir la acción de la justicia.

La mujer fue arrestada como presunta autora de los delitos de estafa e insolvencia punible y posteriormente pasó a disposición de la autoridad judicial.