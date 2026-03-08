Ángel Colmenares, conductor de VTC: "Si trabajas 70 horas y solo ganas 1.000 euros no vales para este trabajo"

Las claves nuevo Generado con IA Ángel Colmenares, conductor de VTC, defiende que si se trabajan 70 horas semanales y solo se ganan 1.000 euros, no se está aprovechando adecuadamente el trabajo. Colmenares explica que, con incentivos de empresas como Uber, Bolt o Cabify, es posible facturar hasta 5.600 euros al mes trabajando 280 horas. El conductor señala que no siempre se alcanzan los incentivos y que en meses difíciles la facturación puede bajar a 1.200 euros, aunque habitualmente su media es de entre 4.000 y 4.250 euros al mes.

Una de las preocupaciones de muchos trabajadores de Taxi y VTC reside en el salario. A menudo, diversos usuarios se quejan de los bajos salarios en relación a las horas trabajadas. Por ello, la pugna de muchos conductores pasa por recriminar unas mejores condiciones.

No obstante, la realidad parece diferir con este relato ya que Ángel Colmenares, un conductor de VTC, ha compartido a partir de su cuenta de TikTok los datos de facturación por incentivos que utilizan empresas como Uber, Bolt o Cabify.

El argumento que Ángel defiende es directo y conciso, coincidiendo con el comentario que le ha dejado un usuario de TikTok y por el cual ha decidido subir su vídeo respuesta: "Soy conductor de VTC y si trabajas 70 horas y solo ganas 1.000 euros es que no vales para el trabajo".

Además, sobre el comentario, Colmenares teoriza proponiendo un ejemplo: "Si una persona trabaja 70 horas a la semana por las cuatro semanas que tiene el mes, estaría haciendo unas 280 horas de trabajo, lo cual es una locura, esta misma persona estaría facturando unos 5.600 euros al mes, ganando unos 1.950 más".

Este plus responde a los incentivos que muchas empresas tienen. Por otra parte, Ángel muestra abiertamente la tabla con las cantidades, alegando la frecuencia con la que ha accedido a esta suma: "No es dificil llegar a incentivos, yo he llegado y el promedio de esta cantidad es de 20 euros la hora", según afirma el conductor.

Sin embargo, Ángel Colmenares expone abiertamiente su situación: "No todos los meses llego a incentivos. Enero, febrero y marzo ha estado muy mala la facturación y no he llegado a más de 1.200 euros por incentivos". Por promedio, Ángel se mueve en unas cifras mayores: "Normalmente yo me sitúo entre los 4.000 y los 4.250 euros, teniendo en torno a 1.400 más de incentivos".