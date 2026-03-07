Los indigentes de Barajas toman la sala de espera de La Paz: "No se les puede echar y a veces se pelean y discuten"

El Gobierno regional afirma que está trabajando con servicios sociales y la Consejería de Sanidad para abordar el problema, mientras el Ayuntamiento asegura coordinación con hospitales pero no ha recibido comunicación formal de esta situación.

La situación comenzó en octubre y recuerda a la crisis vivida en el aeropuerto de Barajas, donde decenas de indigentes se alojaron hasta que se implantaron controles de seguridad.

Los trabajadores del hospital denuncian peleas, discusiones y situaciones insalubres provocadas por la presencia de entre 5 y 30 personas sin hogar, algunas con enfermedades mentales graves.

Un grupo de indigentes pernocta cada noche en la sala de espera exterior de Urgencias del Hospital La Paz, donde llegan al anochecer y permanecen hasta la mañana siguiente.

De las instalaciones de Barajas a las instalaciones de Urgencias del madrileño Hospital La Paz. Un grupo de indigentes pernocta cada noche en la sala de espera exterior del servicio del citado centro hospitalario. Una sala techada con bancos, mesas y máquinas de café y snacks.

Según relata un trabajador del propio centro a Madrid Total, estas personas llegan al anochecer y permanecen allí hasta la mañana siguiente, una situación que ya ha provocado problemas de convivencia.

"Ha habido peleas entre ellos y es imposible echarlos, están en un espacio público", asegura este empleado, que describe una escena que, según varios trabajadores, se repite desde hace meses.

"Es común escucharles gritarse entre ellos. El otro día por poco derriban una máquina de vending ya que, al parecer, uno de ellos había comprado algo que no salía y comenzaron a zarandearla", relata un trabajador. Varios empleados del hospital confirman que esta situación comenzó aproximadamente el pasado mes de octubre.

Según explican, cada noche un grupo de unas 30 personas sin hogar acude a la zona de espera situada en el exterior de Urgencias, donde hay bancos y máquinas de café y snacks. "Han llegado a ser 30 y mínimo puede haber entre cinco y diez", cuentan.

"Suelen llegar hacia las 21.00 horas y se quedan toda la noche en la sala de espera. Se marchan sobre las 8.00 horas, cuando ya ha amanecido", explica uno de los trabajadores consultados.

Según cuenta otra empleada del hospital, el perfil de las personas que se han establecido allí es similar al de otros casos recientes de sinhogarismo en grandes infraestructuras de la ciudad.

"Algunos de ellos tienen enfermedades mentales graves. Es común verles deambular, hablar solos o incluso gritar sin motivo", señala.

Al igual que ocurre en otros espacios públicos donde se concentran personas sin hogar, algunos trabajadores consideran que se trata de una situación complicada dentro de un entorno sanitario. "Es una situación insalubre para un hospital", explica una trabajadora, que al mismo tiempo reconoce que se trata de "un tema delicado".

Tras ser preguntado por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, señaló que la Consejería de Sanidad está tomando medidas. Según indicó, se trata de "una cuestión que el Gobierno central no supo resolver".

"El Gobierno todo lo que toca lo convierte en un caos y luego buscan culpables en otras administraciones públicas. Trabajaremos de la mano de los servicios sociales y la Consejería de Sanidad para dar respuesta a este problema en el Hospital La Paz", añadió.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Madrid aseguran que, por el momento, no han recibido "comunicación de esta situación por parte de La Paz" y subrayan que el consistorio está "a su disposición para trabajar de forma conjunta en la resolución de esta cuestión".

Desde el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento explican además que existe coordinación con las unidades de trabajo social de distintos hospitales de la ciudad en los que en algún momento se ha detectado la presencia de personas sin hogar.

La crisis de Barajas

La situación recuerda a la crisis vivida el pasado año en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde durante años cientos de personas sin hogar llegaron a instalarse para pasar la noche en las terminales.

A finales de julio de 2025, esa situación terminó tras la implantación de estrictos controles de seguridad por parte de Aena, gestor de las instalaciones aeroportuarias.

Poco a poco, los cientos de indigentes que se habían establecido en el aeropuerto abandonaron las instalaciones. Muchos de ellos se trasladaron al Centro de Acogida de Emergencia Pinar de San José que habilitó el Ayuntamiento de Madrid con 150 plazas.

Cuando el recurso municipal cerró el pasado 20 de octubre, las personas que permanecían allí fueron reubicadas en otros centros de la red municipal.

Muchos trabajadores del aeropuerto temían entonces que los indigentes regresaran a Barajas una vez clausurado el centro, pero finalmente eso no ocurrió y la crisis en el aeropuerto se dio por terminada.

Sin embargo, más de medio año después de aquel episodio, algunos trabajadores de La Paz creen que una situación similar podría estar reproduciéndose ahora, aunque a menor escala, en las instalaciones del hospital.